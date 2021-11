– Hold deg på beina, sier Mari Bilben, koordinator for aldersvennlig bydel i det hun setter brodder under skoen på Immi Bruseth.

BYDEL ULLERN: – Vi skal ikke ha knall og fall og hoftebrudd, fortsetter Bilben, som forteller at alle over 60 år kan komme til Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter og hente brodder og noe til å strø, slik at veien til postkassen ikke er farlig å gå.

– Når kan man komme og hente?

– Fra og med fredag 26. november. Det er om hverdagene og i åpningstidene til sentrene.

– Er det de som kommer først til mølla som får?

– Ja, men vi har et godt lager.

– Passer broddene for alle?

– De aller fleste. Man kan få medium eller large.

– Hva vil det si?

– Enten fra størrelse 37 til 41 eller fra 41 til 45.

Strøposene er til dem som bor slik til at de har en vei å gå fram til porten og postkassen. Det gjelder ikke for borettslag og selveierleiligheter.

Det er ikke til å stikke under en stol at vi faller og faller. Slike sprell ender ikke sjelden med brudd – særlig når en er godt opp i alder. I Oslo var det 604 personer over 65 år som ble innlagt på sykehus på grunn av hoftebrudd i 2020. Av dem bodde 33 i Bydel Ullern. Det var en nedgang fra året før, noe som kanskje skyltes koronaen. Målet er at nedgangen i antall hoftebrudd fortsetter.

Smelter og fryser

Glatta er noe som trolig kommer hvert år. Tiden er inne. Gradestokken er på vei ned mot null og under. Det tiner på dagen og fryser til om natten. Vinteren står for tur.

– Vi ønsker å bidra til at det bli færre og ikke flere som faller, sier Bilben. Utdeling av brodder og strø er et ledd i det å være en aldersvennlig by.

Dessverre har hoftebrudd ligget på et høyt nivå i mange år.

– Dette må vi forsøke å forebygge. Brodder og strø er en del av dette arbeidet, sier Bilben og legger til at et annet tiltak er å trene.

– Både på Skøyen aktivitetssenter og Ullern kultursenter tilbyr en kurs for å trene opp både styrke og balanse.

– Kom deg ut!

– Kom deg ut selv om det er snø og kanskje glatt! sier Mari Bilben. – Vi ønsker at innbyggerne skal leve aktive liv. Glatte veier og fortau skal ikke være et hinder og hun kommer med følgende sterke oppfordring.

– Hent brodder!

Gro Idland i Helseetaten i Oslo kommune, støtter henne fullt ut.

– I Oslo har vi en stor satsing på å forebygge fall og 13 av 15 bydeler deltar i dette. Her inngår også tilbud om et treningsopplegg som ledes av frivillige, som er kalt «Sterk og stødig», sier Idland. Flere har i dag dette tilbudet.

Målgruppen er hjemmeboende eldre, som klarer seg godt i eget hjem. Men eldre opplever at en blir mer ustø i enkelte situasjoner og at en ikke går like lett. Da blir en ofte litt redd for å falle – litt stivere i bevegelsen – og faller kanskje av den grunn.

– Vi ønsker at folk skal leve gode og aktive liv, men vi vet at det er lett å falle. Det gjelder både ute og inne. Derfor må vi forsøke å forebygge. Det gjøres ved trening – blant annet av balansen.

Ta fall på alvor

Det er mange årsaker til at en faller. Det å snuble i noe, er den mest nærliggende årsaken. Tepper og løse ledninger bør være fy fy i mange hjem. Det er en kjent sak at en tur på do om natten, kan føre til fall.

– Hvis en har falt flere ganger, bør en undersøke om det kan ha en fysisk årsak.

– Som for eksempel?

– Det kan komme av plutselig blodtrykksfall, svimmelhet, akutt sykdom, redusert syn og hørsel og ernæring for å nevne noe.

Idland understreker at en skal ta fall på alvor. Det kan være noe mer alvorlig enn at en bare stumper bort i noe.

– Vi vet at bydelene er flinke med hensyn til å tilby ulike former for treningsgrupper. Det er et svært viktig forebyggende tiltak fordi alle ønsker at færrest mulig faller og brekker noe – uansett alder, sier spesialkonsulent Gro Idland.

Mari Bilben minner om at de over 60 år – og som ønsker å trene styrke og balanse – kan kikke nærmere på treningskursene som både Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter tilbyr. På nyåret er det bare å melde seg på.

De som ønsker å trene hjemme, kan gå inn på hjemmesiden til https://sterkogstodig.no/no/nyheter/" target="_blank">«sterk og stødig». Der vil en finne treningsvideoer.