– Vi skal ikke glemme at vi møter et godt lag

I første seriekamp på nesten åtte måneder hadde håndballjentene til Aker fjorårets bronsevinner Sola nesten i kne, men tapte 27-30 i Nadderudhallen.

Publisert: 02.09.2021 kl 08:10

NADDERUD: - Man er litt utladet etterpå, fordi det var en kamp som virkelig levde helt ut og vi følte at vi hadde gode muligheter når kampen skulle avgjøres. Vi er veldig skuffet, fordi det var mulig å få med seg poeng her i dag, men det er samtidig mye som er bra, sier Aker-trener Lars Abelsen.

Nesten tre minutter før slutt utlignet Janne Håvelsrud Eklo til 27-27 før Marielle Nordvang pådro seg en utvisning og Sola fikk straffe som Live Rushfeldt Deila satte inn til 28-27.

Like etterpå gikk Mari Myrland på et gjennombrudd, men skuddet gikk utenfor.

– Det gir et rart bilde av kampen når den står og lever tre minutter før slutt, at den ender med tremålstap, men vi er så nærme å sette et par der at det kunne sett annerledes ut. Men de får maks uttelling og ikke minst, synes jeg, at vi får en helt sjanseløs utvisning som også definerer avslutningen på kampen, sier Abelsen.

Selv om Aker, som dessverre ikke kan spille hjemmekampene sine hjemme i Ullernhallen, til slutt tapte med tre mål, så er det visse ting å ta med seg til tross for tremålstap.

– Vi er underdogs og vi trives litt i den posisjonen med å jakte etter dem som skal over oss på tabellen. Når det først er så jevnt som det er, så er det utrolig kjipt å tape kampen selv om vi selvfølgelig tar med oss det positive, sier Håvelsrud Eklo.

Dårlig start

Men åpningsminuttene var langt fra gode for Aker, som er elitesatsingen til Ullern IF i kvinnehåndball, og Sola ledet 6-2 etter ti minutter.

En rekke svake skudd og et par tekniske feil var ikke videre imponerende.

– Vi sier på benken at her er det mange høye skuldre og det ser vi. Vi ser et lag som står der ute med lite fart, kommer lite inn i ball og når satsingene kommer er de avventende og nølende med press. Vi ser litt J16 ut egentlig, fordi Tonje (Lerstad, Sola-keeper) står og bare plukker de. Sjansene er ikke gode nok. Vi er usikre og tar dårlige sjanser med press. Vi skal jo ikke gjøre det, men jeg tror det er premierenerver som gjør det, at vi binder oss i spillet vårt, sier Abelsen.

Så begynte det å løsne litt for Aker.

Marielle Nordvang tok skuddansvar fremover mens Aker fikk mer og mer tak på det Sola kom med i forsvar, og to minutter før pause satte Ine Grimsrud inn 12-11 for hjemmelaget.

– Vi hadde en del ting å jobbe med og ta ut de to skytterne, og ikke ruse ut å få de litt for enkle innspillene til linjespillerne. Jeg synes vi lykkes ganske bra med det. Vi har prøvd å være utgrupperte og treffe på bevegelsene, forklarer Abelsen.

Til pause ledet Aker 13-12 og etter hvilen puttet etter hvert Marie Loka Øydna og Marielle Nordvang henholdsvis 14-12 og 15-13.

Så virket det som om rullegardinen gikk halvveis ned for hjemmelaget, og Sola løp inn til 21-16.

– Jeg vet ikke helt hva som skjer. Vi klarer kanskje ikke å nullstille og blir litt tatt på senga fordi at de kanskje hadde bestemt seg for å kjøre 100% etter når de ikke hadde gjort det i førsteomgangen. Hele rekka tar litt halvsjanser, så det er litt lett å kontre på oss også. Da er det umulig å løpe tilbake når vi gjør så dårlige sjanser fremover. Men jeg er fornøyd med at vi klarer å hente oss inn igjen, sier Håvelsrud Eklo.

Og det skal Aker ha for og hang godt med de siste 20 minuttene.

En som viste lovende form var nettopp Håvelsrud Eklo med til sammen ni scoringer.

– Jeg prøver å bidra med det jeg kan. Det er fortsatt noen dårlige sjanser på slutten der som jeg ikke skal ta, men jeg får ta med meg det positive at det i alle fall er en del som sitter, sier Håvelsrud Eklo.

– Hvordan var det å spille første seriekamp på åtte måneder?

– Det begynner å bli en stund siden sist. Jeg føler nesten at det er to år siden jeg spilte kamp, så sånn sett er jeg veldig fornøyd. Jeg klarte å fullføre en hel seriekamp. Det var i første seriekamp for to år siden jeg røk korsbåndet, så at jeg klarte meg gjennom en hel kamp uten skade - er jeg fornøyd med, sier bakspilleren, som ble kåret til Akers beste spiller.

– Leverer til godkjent

Trener Abelsen er klar på hva som må jobbes med.

– Vi snakker hele tiden om konseptet vårt, stå i det, gjøre de tingene vi skal, ha kapasitet til å gjøre det, spille taktisk. Vi må få makset ut oss selv i hver kamp – det er målet vårt og prøve å bli enda bedre i neste kamp, ta ut ressursene i laget. Vi må få de to periodene i dag som var bra til å bli litt lenger, sier Abelsen.

– Hva er dommen over det du har sett i dag totalt sett?

– Jeg er skuffet over å tape, men samtidig synes jeg at vi leverer til godkjent. Vi skal ikke glemme at vi møter et godt lag, for vi må være litt realistisk oppe i det her. Vi fikk ordentlig følelse av at vi kunne få med oss poeng i dag. Vi gjorde veldig mye bra, så jeg synes at vi må kunne si til oss selv at dette er absolutt en godkjent start på eliteserien. Jeg synes det er en konklusjon at vi har med oss en referanse og fått en skikkelig test på oss som lag når det er alvor, og ikke bare en turneringskamp. Jeg var usikker på hvor vi stod når vi ble satt under press. Jeg synes det var ålreit å se at de kriget, sto på og at de ikke ga seg, forteller treneren.

Neste kamp for Aker er Flint Tønsberg som slo Byåsen 24-21 i Trondheim onsdag.