«Vi skal ikke akseptere å bli utsatt for kriminalitet»

«Hvis din sønn eller datter blir utsatt for en kriminell handling. Hvis det mangler en mobiltelefon eller en dyr jakke. Hvis noe ikke helt stemmer - meld deg på! Ta dette på alvor! Vær nysgjerrig, undrende, varm, pågående og gammeldags! Ring straks til politiet.»

Publisert: 15.07.2020 kl 15:25

OSLO VEST: Det skriver Ungdomsavsnittet ved Majorstuen politistasjon i en melding på Facebook tirsdag ettermiddag.

Det har vært flere tilfeller av ran av ungdommer i det siste, blant annet på Gråkammen og Bjørnsletta. Disse hendelsene er anmeldt til politiet, men politiet opplever også at ikke alle ran og ransforsøk blir anmeldt.



«Politiet opplever at ungdommer og foreldre er bekymret for å varsle. Telefonen eller meldingen til politiet uteblir. Redsler for represalier og voldsbruk virker å være den rådende årsaken. Ran, vold og trusler begått på t-bane eller i det offentlige rom varsles ikke tilstrekkelig.»



Det skriver politiet i meldingen fra Ungdomsavsnittet, som understreker blant annet at både offer og gjerningsperson gjerne trenger hjelp.