– Vi skal ha talentene her

Tuva Espås (22) er i dag den eneste spilleren på elitelaget til Røa som har gått gradene i klubben. Det skal bli flere «Tuva’er» i årene som kommer.

RØA: – Våre ambisjoner og ønske er at vi skal ha flere spillertyper som Tuva Espås, som har gått gradene i klubben, sånn at vi kan si at vi har egenutviklede spillere. Og så er det mer bærekraftig for fremtiden, for det skaper mer lojalitet, tilhørighet og det skaper mer glede innad i klubben å kunne se opp til spillere som Tuva, sier utviklingssjef Eline Torneus.

Akersposten får en prat med henne mens hun holder et øye med A-laget som har nok en treningsøkt foran den viktige seriekampen mot Åsane søndag, hvor de kan sikre opprykk til Toppserien igjen. 32-åringen ble i 2019 ansatt som klubbens aller første utviklingssjef, for å få fart på denne jobben.

– Trenerkabalen var allerede godt i gang, og så har vi gjort litt justeringer på hvem som skal være trenere hvor, men den største forskjellen jeg har gjort her er å sørge for at vi får det hospiteringstilbudet fra ungdomsavdelingen og opp til A-laget i tillegg til at vi har et rent J19-lag, for der har vi bare hatt 2. divisjon tidligere, forklarer Torneus.

Selv har hun kamper for yngre landslag og spilte for både Fløya og Røa før hun måtte legge fotballen på hylla.

– Det er også en grunn til at jeg føler at det å følge opp de jentene som ønsker å bli god i fotball, er ekstremt artig. For jeg kjenner meg så godt igjen i dem. Det å kunne få den oppfølgingen som de får nå, skulle jeg betalt mye for, forteller Torneus.

NB! Søndag 7. november kl. 12 spiller Røa det som kan bli en avgjørende match i kampen om opprykk til Toppserien. Det er tabelltoer Åsane som kommer på besøk, og om Åsane ikke vinner kampen, er Røa klare for opprykk. Klubben og spillerne ønsker mest mulig folk og støtte fra tribunen. Les mer her.

Tuva Lotte Leschbrandt Espås har gått gradene i Røa og er i dag toppscorer i 1. divisjon med 10 mål. Klubben jobber nå målrettet for at flere lokale talenter skal ta steget opp på Dynamite Girls. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

Vil beholde talentene selv

I dag har klubben 200 jenter i ungdomsavdelingen, og Røas utviklingssjef fremholder overfor Akersposten at det har blitt gjort fremgang de siste årene. Der trekker hun frem Selma Nohlqvist-Hansen (18) som hospiterer med elitelaget.

– Vi ser at Selma har fått trent jevnlig med dem, og hun tar sakte, men sikkert nivået. Så det at hun skal være en fremtidig, potensiell spiller på A-laget – det har jeg 100 prosent tro på. I tillegg til at vi har to-tre andre spillere som også trener jevnlig med A-laget, som ikke har hatt muligheten til det før. Men nå begynner de å bli såpass gode, voksne og modne til at vi ser at de nærmer seg, sakte, men sikkert. Og det er det mange år siden vi har sett her sist. Det er Tuva som var den siste vi så var i nærheten å kunne ta steget, sier Torneus.

– Hvordan skal dere å beholde talentene når de har blitt 14-15 år?

– For vår del så handler det om å sørge for at vi har trenere som følger dem opp hver dag. Hvis noen spillere ønsker en ekstratrening, så skal de få det med en trener. De skal få den oppfølgingen de fortjener. Vi har også individuelle utviklingsplaner for hver enkelt spiller sånn at for eksempel Selma har en 12-ukersplan der hun vet hva hun skal jobbe med, hva hun skal utvikle seg på. Vi går ganske detaljert til verks, sier Torneus.

Hun forteller videre at arbeidet med årgangene fra J13 til J19 har blitt proffere de siste årene.

– Jeg har troen på at vi skal klare å konkurrere med for eksempel Stabæk i framtiden og sørge for at de talentene vi har ikke går dit lenger. Vi skal ha dem her, sier Torneus, og trekker frem keepertrener for elitelaget og fotballsjef i Røa IL, Lars-Erik Samuelsen.

– Det skal også være nevnt at Lars-Erik er fotballsjef i Røa IL, og han har også tatt en ekstremt stor jobb for å sørge for at vi får en tydeligere identitet på barne- og ungdomsavdelingen.

Også jentene kan ha karriere i fotball

Klubbens mål er at jentene skal bli så gode som mulig, men hun mener at en av de største utfordringene er å få jentene til å se fotball som en karrierevei.

– I hvert fall som tingenes tilstand utvikler seg nå, så er det mer aktuelt. Men jeg hører fortsatt at det prates om at «du burde nok ikke satse på fotball, for det er ikke bærekraftig i fremtiden», men det er stikk motsatt, sier hun.

– Du kan jobbe som utviklingsansvarlig, fotballtrener, fotballspiller, assistenttrener og toppspillerutvikler. Det er så mange veier å gå innenfor fotballfeltet, og det mener jeg er totalt ukommunisert. Der synes jeg vi som klubb har en jobb å gjøre med å sørge for at vi faktisk viser jentene at det er muligheter å lykkes innenfor fotballen. Det er ikke bare når du er gutt, forklarer Torneus.

Skape forbilder

– Hvordan kan man snu den tankegangen?

– Det vi jobber med nå. Covid-19 har vært litt i veien, men vi har opprettet en faddergruppe, sånn at de jentene som spiller her og forhåpentligvis spiller i Toppserien neste år, skal komme ned til de yngre lagene i avdelingen, og ha treninger med dem, snakke med dem, bli kjent med dem, og rett og slett skape forbilder av seg selv. Det å sørge for at ei jente som spiller på J13 ikke skal føle at A-lagsspillerne er utilgjengelige. Hun skal føle at hun kan snakke med dem, bli kjent med dem og få råd hos dem sånn at hun også kan få den tilhørigheten og kjennskapen til de spillerne, sier den tidligere fotballspilleren.

– Hvordan skaper man en god fotballspiller?

– Jeg mener at for vår del så handler et om å være der, snakke med dem, forstå dem og kjenne dem og vite hva slags tilbakemeldinger dem tåler, og der er Geir (Nordby, Røa-trener) helt ekstremt dyktig. Hver uke, tror jeg, at han har én til to samtaler med hver spiller. Det husker jeg selv da jeg var spiller under Geir, at han pratet med meg hver dag. Jeg hadde aldri hatt en trener som pratet med meg hver dag, aldri hatt en som så meg, og fikk meg til å føle meg så trygg og inkludert, skryter hun.

Røa Dynamite ligger, som kjent, godt an til å rykke opp i Toppserien igjen etter de rykket ned forrige sesong, og Torneus er ikke i tvil om at spill i Toppserien vil være viktig for hele klubben.

– Vi har så gode forutsetninger for i det området vi er til å bli en toppklubb og få de toppspillerne vi ønsker, og ikke minst utvikle dem selv også, for det er et stort område og alle som er i området er ganske idrettsinteressert, sier hun.

