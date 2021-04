– Vi skal få på plass et slagkraftig lag

Tidligere i år ble det meldt at Henrik Wilhelmsen var ferdig som hovedtrener i Aker Topphåndball. Klubben har funnet erstatteren i Lars Abelsen (50).

Publisert: 11.04.2021 kl 11:23

OSLO: – Det skal bli spennende å komme til Aker, og trene et nytt lag med nye utøvere, sier Lars Abelsen.

50-åringen har de siste åtte årene trent damelaget til Follo HK, som blant annet spilte i eliteserien forrige sesong, rykket ned, og som nå ligger an til et nytt opprykk.

I januar ble det klart at han og Follo avslutter samarbeidet etter sesongen.

– Aker jobbet med å få inn ny trener og begynte å kartlegge markedet, så var vel jeg en av flere kandidater sånn som jeg har fått fortalt det, sier Abelsen.



Med seg får han assistenttreneren fra Follo, Atle Stenvik.

– Vi har jobbet sammen i flere år i Follo, og jeg opplever at vi har et veldig bra samarbeid og utviklet et team, og etter hvert blitt godt kjent med hverandre. I et team lærer man etter hvert å utfylle hverandre, og det er alltid sånn at man har sterke og svake sider. Det handler litt om at man blir så gode at man klarer å utfylle hverandre på det og som team være til det beste for laget, sier Abelsen.

Bred erfaring

Lars Abelsen har etter hvert fått lang erfaring innen topphåndballen etter at han takket ja til å trene herrelaget til Follo HK i 2000, før han etter hvert trente herrelaget til Oppsal IF og U-landslaget til Norge.

– Jeg har jobbet med håndball egentlig hele veien siden jeg startet som hovedtrener i 2000 for herrelaget til Follo og med unntak av ett år, så har jeg hatt en eller annen rolle som hovedtrener i Topphåndballen, sier Abelsen.



I 2013 ble han ansatt som hovedtrener for damelaget til Follo HK, som den gang spilte i 2.divisjon, og etter tre sesonger lyktes han å lede Follo gjennom seriespill og kvalifisering til 1. divisjon.

Foran sesongen 2019-20 rykket de opp til eliteserien selv om det ble et kort opphold.

– Det var mitt første møte med damehåndballen, så det har vært et veldig spennende og artig prosjekt. Jeg har vært med på å bidra til å bygge klubben, lært veldig mye, og det har vært spennende. Årene har fløyet i det prosjektet, spesielt når vi kom opp i eliteserien i fjor, og da har den ene sesongen tatt den andre, forklarer treneren.

Selv er han usikker når han tiltrer som hovedtrener for Aker, men en uke etter intervjuet ble det klart at forbundet satser på å få gjennomført en halv serie noe som betyr at Aker har tre seriekamper igjen denne sesongen.



– Hvis man skal forsøke å fortsette etter påske på en eller annen måte, så vil jeg ikke komme i gang før langt ut på våren. Men hvis det blir slik at de stanser det, så vil det være en mulighet å komme i gang tidligere med en tidligere oppkjøring for neste sesong, sier Abelsen.

Sonderer spillermarkedet

– Hva vet du om Aker?



– Vi har spilt mot Aker og tidligere Njård i mange år. Vi har hatt et bra samarbeid og forhold med Henrik (Wilhelmsen) og Vigdis (Holmeset), vi kjenner de godt, og vi har hatt et treningssamarbeid. Vi har spilt kamper og vi kjenner veldig godt til Aker, så jeg føler at jeg har god oversikt over spillergruppa og hvordan klubben er. Aker Topphåndball er ung, men det springer ut fra Njård. Jeg har bra oversikt over klubb og spillere, men det skal bli spennende å bli bedre kjent, sier han.

Det er allerede klart at Karoline Lund (København Håndbold, Danmark), Tuva Ulsaker Høve drar (Vipers Kristiansand), Ane Høgseth (Storhamar), Olivia Lykke Nygaard (Fana) og Vilde Johansen (Romerike Topphåndballklubb) alle forsvinner etter sesongen.



Det betyr at Aker Topphåndball må ut på spillerjakt foran neste sesong, og Abelsen ser frem til å få klarlagt neste års spillerstall.

– Nå handler det om å få oversikt og forhåpentligvis få de spillerne i stallen som man skal ha med videre på kontrakt, sånn at man får klarlagt det så fort som mulig. Det er et arbeid som pågår nå og det er et veldig viktig arbeid. Der har vi selvfølgelig veldig dårlig tid. Basert på avgang og den prosessen, så er det selvfølgelig sånn at man ser etter mulige forsterkninger enkelte plasser. Det er en prosess som er startet opp og man sonderer markedet.

– Hvordan ser du for deg Aker neste sesong?



– I utgangspunktet tenker jeg at det blir spennende og at vi skal få på plass et slagkraftig lag. Etter all sannsynlighet skal Aker spille eliteserie neste sesong også, det føler jeg meg ganske sikker på uten at jeg sitter med fasiten på hvordan ting blir og hva forbundet bestemmer seg for. Uansett med alle mulige scenarioer, ser det veldig bra ut for klubben. Det skal godt gjøres om det her ikke skal gå bra, så jeg tenker at Aker er en eliteklubb også neste sesong. Vi får komme tilbake til målsettinger, men det handler om å bygge med tanke på elite, og så slagkraftig som mulig med de rammene vi har, forteller Abelsen.

Dessuten satser han på å få fram de yngre i klubben.

– Du må få med at jeg har fått med meg at det kommer veldig mange spennende spillere som kommer opp nedenfra i Aker. Jeg så før vi stengte ned at det var mange unge i rekruttmiljøet i Aker som har mange ferdigheter, og som er lovende og spennende spillere. Så det er veldig positivt at klubben har en del spillere som kommer nedenfra som kan være med hos oss, jobbe for å komme opp på A-laget, og utfordre etter hvert. Det at vi har et fint og bra utgangspunkt til å tenke mer langsiktig, avslutter han.

Fornøyde i Aker

Styreleder i Aker Topphåndball, Tom Erik Myrland, er glad for å ha fått underskriften til Abelsen og Atle Stenvik.

– Det var flere grunner til at vi endte opp med dem. Det er et innarbeidet trenerteam med solid håndballkompetanse, lang erfaring og en filosofi som passer Aker. De har en lang historie i Follo HK Damer med imponerende resultater, sier Myrland.



Med trenerteamet på plass, skal spillerstallen nå spikres.

– Målet er å få med mange fra årets elitegruppe videre og noen opprykk fra egen rekruttgruppe, men det er også aktuelt med eksterne forsterkninger, forklarer Myrland.