– Vi skal bli Oslos råeste ferskvarebutikk, sier butikksjefen for supermarkedet som snart åpner på Harbitz Torg på Hoff.

Publisert: 24.02.2020 kl 13:05

HOFF: Når Coop Mega åpner på Harbitz Torg på Hoff torsdag 5. mars kl. 12, har butikksjef Birgitte I. Myhr lagt listen høyt. Hun mener at butikken skal bli Norges råeste ferskvarebutikk.

– Hvis vi ikke sier det høyt, får vi ikke jobbet mot målet, sier Myhr.



Vi møter butikksjefen halvannen uke før åpning. Butikken, som ligger på den gamle Alpharma-tomten ved Hoff trikkeholdeplass, er i ferd med å fylles med varer. Her skal 1400 kvadratmeter med salgsareal bli til en attraktiv butikk i nærmiljøet, ikke minst for de nærmere 1500 ansatte som er i ferd med å flytte inn i kontorlokalene – og beboerne i de 312 nye boligene – ved Harbitz Torg.

– Vårt mål er også at folk skal kjøre forbi andre butikker for å komme til oss, smiler Myhr og minner om parkeringsmuligheter i underetasjen.

Matglede

Birgitte Myhr snakker om matglede og kunder som skal bli sett.

– Vi vil tilrettelegge for alt fra kjappe og enkle middager til mer avansert mat. Her skal man få veiledning, og vi ønsker også å bli utfordret av kundene våre. Vi kan lære av dem, tror butikksjefen.



Hun ramser opp: En butikkslakter som kan det meste og litt til om kjøtt, to kokker, en dreven sjømathandler og en ostenerd (!). Ferskvareavdelingen skal ha mørningsskap, og osteavdelingen et modningsskap. Butikken skal ha jusmaskin hvor man kan ferskpresse sin egen jus, og man kan få kvernet kjøtt på stedet.

Coop Mega på Harbitz Torg er også Debio-sertifisert, som en øko-sertifisering. Det betyr at butikken kan selge økologiske ferskvarer, for eksempel i løsvekt, forklarer hun.

Coop satser tungt

Coop Mega er allerede tungt inne i området, med butikk både på Skøyen og på Møllhausen Torg.

– Hva er grunnen til at Coop ønsket å etablere enda en Mega i dette området?



– Møller Eiendom hadde ønske om å få inn et supermarked, og da har det vært forhandlinger med flere. Vi fikk avtalen, og vi mener at det er best at Coop er her, sier Myhr, som tror at kundegrunnlaget vil øke i tiden fremover.

Torsdag 5. mars kl. 12 åpner dørene hos Coop Mega på Harbitz Torg på Hoff.



