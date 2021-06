– Vi ser magien som oppstår

Det sier idrettsbyråd Omar Samy Gamal, som ser resultater av de 20 millionene som satses på at barn skal ha tilbud om en en rekke ulike og spennende aktiviteter i sommerferien.

Publisert: 30.06.2021 kl 13:20

RØA: – Oslo mister færrest medlemmer under pandemien, sier generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke. Tirsdag ettermiddag var han og byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV) en tur innom Røabanen for å se 140 barn i aksjon på aktivitetscamp. Barna leke og teste ut en hel rekke idretter og aktiviteter.

Tilsvarende aktivitetscamper arrangeres av hele 76 ulike idrettslag i Oslo i løpet av sommeren, og i Bydel Vestre Aker er det for eksempel fotballskole på Heming denne uken og i uke 31 (for de yngste barna). Røa IL har aktivitetscamp også neste uke (uke 27). Titan fekteklubb har ferieklubb i Hovseterhallen denne uken og i uke 32. Kollenhopp arrangerer sommerhoppskole i uke 31 og 32, mens Røa IL har sommerfotballcamp i uke 31 for ungdom.

I Bydel Ullern har Oslo kajakklubb aktiviteter for barn i uke 26, 27, 30, 31 og 32. Tojang Kampsport har gratis trening for barn gjennom hele sommerferien i sine lokaler i Husebybakken. Monolitten idrettslag har også tilbud i hele sommer for barn på ulike steder i bydelen.

Støttet av kommunen

Felles for alle disse aktivitetene er at det er veldig rimelig å delta, og det kommer av at byrådet har satt av 20 millioner kroner til prosjektet. Til sammen har altså 76 idrettslag benyttet seg av muligheten til å gi barn og ungdom et aktivitetstilbud – og det gir også mange ungdommer en attraktiv og spennende sommerjobb.

Idrettsbyråd Omar Samy Gamal forteller at koronapandemien var en viktig årsak til at byrådet i fjor startet med å gi støtte til slike aktivitetstilbud i sommerferien.



– Dette er noe vi gjør på grunn av pandemien. Vi ser at idretten mister medlemmer, og det skjer over hele landet. Derfor har idrettskretsen og vi sett på hva vi kan gjøre for å få resultater. Vi må få barna til å ta steget tilbake til idretten når den åpner opp igjen, sier Gamal.

(Saken fortsetter under bildet.)



Fra venstre: Generalsekretær i Oslo Idrettskrets Magne Brekke, idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV) og sportssjef i Røa IL, Patrik Heed. Foto: Fredrik Eckhoff

Har mistet færre i Oslo

I hele landet har mange barn og ungdommer forsvunnet fra idretten etter snart halvannet år med mer eller mindre nedstenging av de fleste idretter.

I Oslo har nedgangen vært på rundt fem prosent i antall aktive medlemmer, og det er lavt i forhold til resten av landet, ifølge generalsekretær Magne Brekke i Oslo Idrettskrets.



– Vi har vært bekymret for hvordan denne sommeren skulle bli. Det er en usikker tid. Veldig mange reiser ikke så mye på ferie, og vi har sett på hvordan vi kan skape mer aktiviteter for barn og unge i sommerferien, sier idrettsbyråd Gamal.

Han forteller at satsingen på sommeraktiviteter var en suksess i fjor, og det ser ut til å bli det i år også.

– Vi ser magien som oppstår når vi aktiviserer barna. Dette gir også mange ungdommer sommerjobber, der de er positive forbilder for mange barn. Det er utrolig viktig med aktivitet. Og det er også viktig å møte venner og få nye venner etter et veldig oppstykket skoleår, sier Gamal.

Variert uke

– Vi startet med disse campene i fjor, da vi så at det kom til å bli en annerledes sommer. Vi tenkte, hva kunne vi gjøre for alle dem som var hjemme i ferien. Vi ville lage en uke som man selv drømte om å være med på, sier sportssjef i Røa IL, Patrik Heed.

– Det er så mange som er spesialiserte i dag. Her gjelder det å ha det fint med idretten og ha en variert og veldig sosial uke. Mange foreldre syns også dette er veldig positivt, sier han.

(Saken fortsetter under bildet.)



Foran fra venstre: Sebastian, Rasmus og Agnes tok en prat med lokalavisen mellom øvelsene på Røabanen. Foto: Fredrik Eckhoff

Gøy å prøve andre ting

Midt ute på kunstgresset stopper vi Sebastian, Rasmus og Agnes, som er på vei på kryss og tvers mellom ulike aktiviteter og øvelser. De to førstnevnte spiller ellers veldig mye fotball og syns det er greit å prøve masse annet også denne uken.

– Jeg gleder meg til 90-graderen! Også mesternes mester på fredag, sier Sebastian.

– Hvorfor det?



– Da kan man vinne! kommer det kontant, og kompisen Rasmus er enig. Der vi tror at det kanskje er stikkball og hinderløype som skal trekkes frem som det morsomste, er det i stedet løping opp bakker og å sitte lengst mulig inntil en vegg med 90 graders vinkel i knærne som akkurat nå virker mest tiltrekkende.

– Det er gøy å prøve andre ting enn vi pleier å gjøre, sier Rasmus.

– Ja, volleyball var veldig gøy, sier Sebastian.

– Dette er mye morsommere enn å være hjemme. Jeg liker fotball. Og tennis. Og slåball, sier Agnes.



Dag to er over på Røabanen, og en saftis i sommervarmen er en perfekt avslutning på dagen. Barna har vært gjennom fotball, håndball, hinderløype, høyde, volleyball, tennis, stille lengde, frisbeegolf og en hel masse andre ting. Og det fortsetter hele uken!

Et hundretalls barn er klare neste uke, og slik er det over hele byen frem til skolen starter igjen i august.

Her finner du aktivitetstilbudene i sommerferien, «Idrettssommer» i regi av Oslo idrettskrets