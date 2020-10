– Timingen for å gjøre noe sammen med Røa IL var akkurat nå. Vi er veldig fornøyde, sier Røa-ekteparet Aina Hagen Stomperud og Morten Stomperud.

Publisert: 22.10.2020 kl 14:25

RØA: – Vi ser hvor mye glede det gir å være aktiv i et idrettslag og å være del av et lag. For oss er det viktig å gjøre noe ekstra fra barn og ungdom, sier Aina Hagen Stomperud.

Nylig inngikk Røa IL Fotball en stor samaribeidsavtale med Northcom, som er en nordisk totalleverandør av løsninger for kritisk kommunikasjon. Det norske datterselskapet het tidligere Wireless Communication og eies av ekteparet som har bodd på Bogstad siden 2002. De har tre barn, nå ungdommer, som alle har hatt gleden av å drive idrett i Røa IL.

– Vi har også tidligere samarbeidet med Røa, gjennom ulike aktiviteter, men det har vi ikke tatt så like stort eierskap i. Nå er det annerledes, sier Aina Hagen Stomperud.



Konsernet har i løpet av 2020 gjennomført en rebranding prosess.

– I den forbindelse har vi døpt om alle våre selskaper til Northcom. Slik sett passer det oss godt å få litt ekstra oppmerksomhet rundt Northcom nå og i årene som kommer. Blant annet har Northcom bidratt økonomisk til at langrennsavdelingen i Røa IL har fått hjelp av proffe skiløpere på treningssamlinger, sier hun.

Det var Ainas far som i sin tid 1982 startet opp den norske delen av firmaet, som startet opp innen trådløs radiokommunikasjon.



– Han startet opp i en brakke på Kampen med to ansatte, sier Morten Stomperud. I dag har firmaet vokst seg til å bli den ledende aktøren i Norden med en omsetning på opp mot en halv milliard årlig, og det er rundt 100 ansatte fordelt på åtte kontorer i Norden. Fremdeles er firmaet 100 prosent familieeid.

Fakta Om Northcom:

Fra starten innen analog radiokommunikasjon, har vi utviklet oss til å bygge komplekse digitale kommunikasjonsløsninger. Utover dette er vi i dag en betydelig aktør innen sikre nettverksløsninger og vi ser en stadig økende etterspørsel etter slike løsninger i dag. Vi har en sterk produktportefølje, men det viktigste vi kan tilby deg er vår kompetanse. Vi er innovative og nysgjerrige, og dette gir trygghet i hverdagen til våre kunder. Northcom leverer blant annet kommunikasjonsløsninger til Nødetater, Forsvaret, Shipping & Offshore, Olje & Gass, flyplasser, storindustri og transportsektoren.

Langsiktig

Nå har Røa IL inngått en samarbeidsavtale på tre og et halvt år, med opsjon for forlengelse.

– Vi tenker langsiktig, og vi ser for oss å være med lenge, sier Morten Stomperud.



– Starten på samarbeidet har vært veldig bra. Her skjer det ting allerede før vi har tenkt på det, smiler han.

Gir effekt

Styreleder i Røa Fotball, Anders Sætre, vektlegger at de ikke lenger snakker om sponsoravtaler, men i stedet ser på det som samarbeidsavtaler.

– Det er viktig å tenke på hva vi kan få til sammen. Dette skal være en gjensidig avtale, som begge parter skal få utbytte av. Røa IL er opptatt av at samarbeidspartnerne får igjen for investeringen, selv om det jo alltid ligger noe goodwill i bånn av slike avtaler, sier Sætre.



– Vi er veldig takknemlige for at Northcom vil være med på laget, og vi ser at det ligger muligheter her. Slike avtaler hjelper Røa IL Fotball med å tenke langsiktig og gir større forutsigbarhet.

– Hva tenker du på helt konkret?



– Det kan for eksempel gi mulighet for at klubbens trenere kan gi bedre støtte til foreldrene lenger ned i aldersklassene, der foreldrene er trenere, sier han.

Hjalp verdens beste sjakkspiller

Morten Stomperud avslutter med å fortelle om et tilfelle nylig, da Northcom «rykket ut» med sin kompetanse.

Magnus Carlsen tapte et sjakkparti nylig, da han satt hjemme og spilte turnering online. Det ble store overskrifter i avisene om at han tapte fordi nett-tilgangen hadde sviktet ham.

– Carlsen var naturligvis ikke fornøyd. Vi snakket med faren hans, og dagen etter hadde vi installert et system hjemme hos ham, som ikke kan svikte, sier Stomperud.

Gjennom den nye samarbeidsavtalen med Røa IL Fotball har de nok sørget for større stabilitet i idrettslaget også.