Etter to strake seriegull måtte bandyherrene til Ready ta til takke med et surt sølv etter 4-3 tap borte mot Stabæk på Stabekkbanen onsdag kveld.

Publisert: 10.02.2022 kl 08:30

SKUFFET: Ready-spillerne jublet ikke over sølvet. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

STABEK: – Vi samler ikke på sølv. Det her var surt. Vi hadde et mål om å vinne i dag, men Stabæk får matchen inn i sitt spor, og så er det tilfeldigheter som avgjør, sier kaptein Carl Isac Jerner.

Medaljeseremonien er overstått, og skuffelsen stod tydelig å lese i ansiktene til Ready-kapteinen og lagkameratene, men lyspunktet er at i år er det NM-sluttspillet som gjelder i bandy. Grunnet koronapandemien har det ikke blitt avholdt siden 2019.

– Det er det som er hovedmålet og det har vi fortsatt igjen, så vi får gi full gass på å ta det, sier Jerner.

Første kamp i kvartfinalen blir sannsynligvis spilt neste uke.

– I kvartfinalen håper jeg vi tar tre strake matcher og det samme i semi'n – der vet vi at alt kan skje. Men vi har jo mål om finale, og selvfølgelig å vinne, forteller Jerner.

Fra 2-0 til 2-2

Som nevnt fikk heller ikke Ready noen drømmestart på Stabækbanen mot et heltent Stabæk.

Snaue seks minutter ut i kampen la Nikolai Rustad Jensen en lang ball til Björn Henning Buskqvist som sikkert la den høyt i mål, og 1-0 til Stabæk.

2-0 kom knappe elleve minutter senere da Nikolai Rustad Jensen igjen var på farten da han sendte ballen knallhardt forbi Ready-keeper Markus Thommessen.

– Vi slipper inn et ganske tidlig mål på en måte som vi vet at de kom til å true oss på. Det er helt klart dårlig av oss, men vi henter oss inn i det, og gjør en fortsatt bra førsteomgang. Jeg synes vi står opp og gjør en av sesongens beste kamper, sier svenske Gustav Hjalmar Eriksson.

Og Ready tok seg sammen.

Rundt 21 minutter ut i kampen fikk Iskander Nugmanov en fin pasning fra Aksel Trygstad Lamache, før han dro seg forbi et par spillere, og deretter satte inn 1-2 reduseringen i lengste hjørne.

2-2 kom knappe minuttet etterpå da Fredrik Nordby sendte til Nugmanov som igjen dro seg inn foran mål, og ga til Gustav Hjalmar Eriksson som sendte inn utligningen.

– Det var nok ikke min ære, men det er klart at det er alltid kult å score mål, sier Eriksson.

Gjestene fra Oslo vest hadde absolutt sjansen til flere mål, men det stod 2-2 til pause.

Straffe avgjorde

Også i andreomgang startet hjemmelaget best da Jørgen Hannar Akeren gjorde 3-2, men to minutter og førti sekunder senere fikk kaptein Jerner mye plass og tid etter en pasning fra Fredrik Nordby, og utlignet enkelt til 3-3.

– Det er en andreball som bare kommer trillende rett mot meg, så da er det bare å kline til. Jeg fikk et godt treff og noe mer enn det var det ikke, sier Ready-kapteinen.

Ready hadde en rekke muligheter til å score, men i stedet fikk Stabæk straffe 73 minutter ut i kampen til protester fra Ready.

– Det er ikke straffe. Jeg har sett den på video, og ekstremt billig og bittert at det blir utslagsgivende, skrev trener Lars Christian Sveen i en tekstmelding etter matchen.

Men dømt er dømt, og Stabæks Fredrik Randsborg satte enkelt inn 4-3.

Den klarte Ready aldri å svare på, og hjemmelaget tok dermed hjem seriegullet med 4-3 seier.

– Det var surt. Vi var nære og hadde en veldig stor sjanse rett før, så det kunne gått begge veier, sier Jerner.

– Hvordan har sesongen vært?

– Sesongen har vært opp og ned. Vi har hatt veldig mye skader og sykdom, og så er det det der med disse karantenereglene som gjør at laget har vært veldig ujevnt hele sesongen. Dette er vel den første matchen hvor vi bare har en spiller utilgjengelig - tidligere har vi vel hatt mellom fem og seks borte hver match. Så jeg ser frem i mot å ha full tropp gjennom hele sluttspillet, og spille med det beste laget på isen hele tiden, forteller Jerner.

Skade på Nugmanov

Men det kommer neppe til å skje siden Nugmanov fikk en smell i kneet og måtte ut på båre. Han ble etter matchen hentet i ambulanse.

– Det virker som om det er et korsbånd eller leddbånd som er skadet. Han ligger utslått og har veldig vondt. Så vi får håpe at det ikke er noe farlig, men det ser ikke så bra ut. For han bruker ikke å være den som ligger igjen, sier Eriksson.

Bekymret var også Ready-trener Sveen.

– Han er mest sannsynlig ute resten av sesongen. Dessverre for oss, sier Sveen.

Nugmanov har vært bra for Ready denne sesongen med sine 20 scoringer og 21 målgivende.