– Vi regner med at dette blir veldig populært!

– Nå skal vi starte med å dyrke poteter, squash og rabarbra, sier en strålende fornøyd Siri Østraat, assisterende rektor på Lilleaker skole. Drømmen om en skolehage for elevene kan realiseres.

Publisert: 26.04.2021 kl 15:04

Ved velkjente Lilleaker Folkets Hus, bare drøyt 100 meter i luftlinje fra Lilleaker skole, skal elever, lærere og AKS-ansatte få utfolde seg. Et solid økonomisk bidrag har satt fart i planene for assisterende rektor Siri Østraat og styremedlem i Folkets Hus, Stian Slydal. Foto: Fredrik Eckhoff

LILLEAKER: Siri Østraat og Stian Slydal står i vårsolen og skuer utover den mørke duken som ligger i den slake skråningen foran Folkets Hus på Lilleaker. Her har de en stund hatt planer om å etablere en skolehage for nærmiljøet, først og fremst for elevene ved Lilleaker skole.

– Nå har vi fått tilskudd på 300.000 kroner fra Sparebankstiftelsen. Det er en utrolig gladmelding! smiler Østraat.



Slydal er styremedlem i Folkets Hus på Lilleaker, og han har dessuten barn på Lilleaker skole. Med de første midlene i boks ivrer han etter å sette i gang med å anlegge skolehagen.

Mye jobb

Det er imidlertid en god del som må gjøres før poteter kan settes og grønnsaker kan begynne å spire på tomten til det ærverdige, gamle huset.

– Her må vi fjerne topplaget, i hvert fall 30 centimer, og så må vi ha inn rundt 100 kubikk med ny jord, sier han.

De to har en plan om at hele 300 kvadratmeter av tomten kan forvandles til dyrket mark til glede for store og små ved Lilleaker skole. I første omgang blir det snakk om å rydde og klargjøre et område på mellom 50 og 100 kvadratmeter.



Her kan det også bli plass til noen benker, kanskje en bålpanne, humlevennlig blomstereng, noen frukttrær og bærbusker.

– Kanskje også noen fuglekasser og et sånt biehotell? sier Østraat. Målet er at skoleelevene skal få se naturens undere på nært hold.

– De har jo mest asfalt og gummiert område i skolegården, påpeker Slydal. – Dette skal være et område med natur for barna.

Tar ansvar

Selv om skolen ikke har særlig med midler å bidra med til prosjektet, er det viktig at det tas ansvar for prosjektet både i skolens ledelse og på Aktivitetsskolen (AKS).

– Ja, vi må fordele ansvaret, sier Østraat, og hun forteller at hun har stor tro på engasjement fra begge parter. At elevene kommer til å like prosjektet, er begge overbevist om.



– Vi regner med at dette blir veldig populært, sier Østraat.

Forsiktig oppbygging

Nå har de altså 300.000 kroner å starte opp med, og det skal brukes til å utstyr, slik at de kan få kommet i gang.

– Vi kommer til å starte litt forsiktig, men det er viktig at vi gjør det ordentlig fra starten, sier Slydal. Første punkt på programmet er nå å rydde litt mer på tomten, planere litt i de bratteste partiene og få plass dyrkbar jord. Så er planen også å søke råd der de fins og lære etter hvert som prosjektet skrider frem.

En gang i andre halvdel av mai vil elevene få slippe til, og det er først og fremst elever som nå går på tredje og femte trinn, som vil få delta aktivt før sommerferien – og til høsten når godsakene skal høstes inn og nytes.