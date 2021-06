– Vi ønsker at barna skal mestre og utvikle seg

Kombinasjonen av ildsjeler, ivrige barn og gode samarbeidspartnere er gull.

Publisert: 11.06.2021 kl 11:44

RØA: Røa IL har en lang tradisjon med å skape gode opplevelser for barn og unge i samarbeid med lokale samarbeidspartnere.

Onsdag denne uken sørget Coop Mega Røa, som er samarbeidspartner med både fotball, allidrett, triatlon og sykkelgruppene i Røa IL, for at de yngste barna i sykkelgruppa fikk en helt spesiell trening.

I Røa IL kryr det av ildsjeler – rause engasjerte foreldre som brenner for å skape glede og gode opplevelser – men også utfordringer som gir mestring for både egne og andres barn. Blant disse er Aleksander Bruksås og Ingunn Lie.

Høsten 2020, midt i koronapandemien, tok de ansvaret for å starte opp og lede en ny barnesykkelgruppe i Røa IL. 10-12 barn i barneskolealder fikk noen gode treningsøkter før snøen kom i november. Terrengsykling er en idrett som kan utøves også med koronarestriksjoner, og for mange barn har det vært viktig å kunne ha et godt aktivitetstilbud når mye annet er stengt.

Mange dukket opp

Spenningen var derfor stor da Aleksander og Ingunn skulle starte opp igjen sykkeltreningen i april i år. Hvor mange hadde vi mistet gjennom vinteren? Kom det kanskje noen nye barn?

Idrettslaget ble både overrasket og glade for at det nå meldte seg på over 40 barn på hver trening gjennom denne våren. Aleksander og Ingunn fikk nok å henge fingrene i, men med adskilte kohorter lot treningene seg gjennomføre. Heldigvis var det også mange av de andre foreldrene som synes at dette var morsomt, og som mer enn gjerne stilte på trening og hjalp til.

Ungdommene i sykkelgruppa i Røa IL er blant Norges beste terrengsyklister – med topplasseringer både i Norgescup, NM og Birkebeinerrittet gjennom flere år. Fire av disse ungdommene stilte også som trenere og forbilder for de mindre barna.

Røa IL har tre divisjoner i sykkelgruppen sin; Voksne, ungdommer og barn. I den minste gruppen – barn som nå er mellom 7 og 12 år, har det vært en fantastisk utvikling av ferdigheter. Syklingen er ikke bare trening, men den gir viktig mestring for barna som skal ut og sykle i trafikken. Balanse, teknikk, overblikk, avstands- og hastighetvurderinger gjør barna til tryggere og bedre trafikanter. Vennskap, samhold og fysisk kondisjon er blant bonuseffektene.

Favner om mange – men du må kunne sykle

Ingunn Lie, som håndterer det praktiske rundt barnesykkelgruppa, er rask med å trekke frem at denne gruppa har fanget opp både barn som er aktivie med flere idretter, og barn som ikke har funnet seg helt til rette i idrettene som de har prøvd – og som nå synes sykling er skikkelig gøy. At de kan trene individuelt, men samtidig kjenne på samholdet og vennskapet med de andre barna i sykkelgruppa, betyr mye.

Hovedtreneren Aleksander ønsker at barna skal få utfordre seg selv, og er tydelig på at dette er en sykkelgruppe for barn som ikke skal lære å sykle, men som allerede kan sykle. Treningene skal være preget av Røa ILs verdier; glede, mestring og raushet.

– Vi ønsker at barna skal mestre og utvikle seg. Vi ser at de som stiller på trening har en fantastisk fremgang, og jentene er minst like dyktige som guttene.

En ekstra utfordrende treningsøkt

Coop Mega Røa Cycling Challenge onsdag var ikke en konkurranse mellom syklister, men en ekstra utfordrende trening der hvert enkelt barn utfordret og konkurrerte mot seg selv.

Hovedtrener Aleksander Bruksås. Foto: Dag Skarsgård

Barna ble delt opp i to grupper i forhold til alder/nivå. På den måten holder også hver gruppe holder antallsbegrensningene som gjelder. Onsdag ble Husebyskogen valgt som arena. I strålende solskinn og varmt, godt sommervær, kunne vi ønske over 30 barn og minst like mange foreldre, besteforeldre og familier velkommen til Røa ILs aller første Coop Mega Røa Cycling Challenge. En annen fordel med en utendørsarena som Husebyskogen er at den gir tilstrekkelige smittevernsavstander.

Hovedtrener Aleksander hadde satt to ulike løyper, tilpasset deltakernes alder og utvikling frem til nå. Løypene skulle nok kreve «litt ekstra» slik at hver og én fikk noen utfordringer. Her fikk deltaker tatt sin egen tid. Etter terrengsykkeløvelsen fikk deltakerne ytterligere utfordringer i form av teknikk- og balanseøvelser. Daglig leder Tor Åge Hunnes i Coop Mega Røa og to av hans kolleger sørget for nydelig grillmat. Denne gangen sto lakseburger, pølser, fersk frukt, samt grillost og iste på menyen.

Gjentakelse til høsten

Men Coop Mega Røa Cycling Challenge er ikke over med dette. Som sagt, så skal dette være en utfordring, der hvert enkelt barn får teste sin egen utvikling.

De som vil kan derfor bruke sommerferien til å øve. Etter noen treninger fra skolen starter etter sommeren, vil Røa IL igjen gjennomføre samme treningsøkt. I september får både nye og «gamle» barn teste de samme øvelsene igjen, slik at de kan sjekke om de har hatt en individuell progresjon.

Stolt samarbeidsparter

Hunnes hos Coop Mega Røa sier at samarbeidet med Røa IL er en sann glede.

– Det gir oss mye, og vi som jobber i butikken på Røa Torg, er stolte av å være en samarbeidspartner til Røa IL. Det finnes neppe noen finere måte å vise vårt engasjement på, enn å støtte opp om at barnefamilier får gode aktivitetstilbud i nærheten av der de bor. Røa IL har også vist at de bryr seg om oss, og har oss som samarbeidspartnerne i tankene hele tiden.

Alltid plass til flere

Daglig leder i Røa IL, Roger Bjørn Haugen, sier at Røa IL ønsker at flere barn skal få oppleve glede, mestring og raushet på sykkelsetet, og oppfordrer alle som har lyst til å sykle med oss i Røa IL til å ta kontakt.