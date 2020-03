«Vi må trå til for gamle og syke – men på avstand!»

Det er mange friske folk i karantene. Men de som må i karantene er syke og gamle. Det er dem vi nå må stå opp for å skjerme og hjelpe! De trenger både omsorg og praktisk hjelp, men på mer enn armlengdes avstand og med nøye hygiene.

Publisert: 14.03.2020 kl 15:40

Vi er på verdenstoppen i antallet registrerte smittede pr 100.000 innbyggere. Bare Island (38) og Italia (29) har flere enn Norge (19), noen få ministater langt borte ikke medregnet. Det skyldes nok også at vi er mye flinkere til å teste enn mange andre stater.



Men tallenes klare tale bekrefter nødvendigheten av myndighetenes sterke tiltak. Dessuten vet vi at den registrerte smitten bare er toppen av isfjellet. Mange flere er smittet, og vi må anta at den allerede florerer i samfunnet.

Hyppig håndvask og hoste i engangspapir er bra, men det aller viktigste er å avgrense sosial kontakt til et minimum. Både i samfunnet og privat!

Dette er tidenes dyreste dugnad for å hindre at syke og gamle bukker under for sykdommen COVID 19 (som skyldes coronavirus). Når vi ber folk om å holde seg hjemme og avlyse sosiale arrangementer, er det først og fremst for å hindre at smitten når syke og gamle. For de fleste yngre tåler sykdommen godt og blir ikke sykere enn av en vanlig influensa.

Eldre og syke må nå definitivt i frivillig «karantene». Men de trenger også praktisk hjelp og omsorg, mer enn noen gang! Riktignok på betryggende avstand (1-2 meter) og med nøye håndvask og evt med munnbind om vi må nær innpå dem for å hjelpe. Men telefonen er helt ufarlig og bør brukes ofte! Handle for dem kan vi også, men med rene hender eller beskyttelseshansker.

Og det er synd å si det. Men barnebarn kan være smittekilder og bør holdes unna! Elektroniske medier er et godt alternativ, så lær gamle folk hvordan de bruker FaceTime, Whatsup og Skype!

Stig Asplin

fastlege, Ullern

LES OGSÅ: "Det er NÅ det gjelder"

Her er Oslo kommunes tiltak torsdag



Følg Akersposten på Facebook