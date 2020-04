– Vi må tørre å spørre oss selv om vi når alle sårbare barn

– Jeg er bekymret over situasjonen for våre sårbare barn, selv om jeg vil påpeke at byråden for oppvekst og kunnskap i Oslo har gjort en god innsats under korona-krisen, sier Frp’s Aina Stenersen.

Publisert: 06.04.2020 kl 12:15

OSLO: I lys av påsken ønsker Frp flere kommunale tiltak.

– Vi foreslår å åpne enda flere skoler og barnehager for sårbare barn i bydelene, og mener at det for sårbare barn er desto viktigere å vurdere risiko for smitte opp mot traumerisikoen.

Barnevernsleder i Bydel Vestre Aker har uttalt til Akersposten at hun er bekymret over noen utsatte grupper barn, som har det ekstra vanskelig i denne tiden.



Opprette dialog

Fra sitt hjemmekontor er lederen for Helse- og sosialutvalget i bystyret, Aina Stenersen (Frp) veldig bekymret for de barna som lider under stengte barnehager, skoler og fritidsaktiviteter. I en pressemelding rett før helgen viste Frp til en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet hvor det kommer frem at det er vanskeligst å nå frem til minoritetsspråklige barn, og barnehagebarn i kommunene under Corona- krisen.

Stenersen ber også om at fastlegene er oppmerksomme på hjemmeforholdene når de har konsultasjoner, og at «turgåing» for denne gruppen opprettes i kommunen.

– Så må vi også tørre å spørre oss selv om vi når gruppen av alle sårbare barn. Vi må opprette flere områder for trygg dialog. I tillegg må overgrepsmottakene få økte økonomiske ressurser, fremholder hun.

– Treffer vi de sårbare barna?

– Vi vet jo ikke om vi treffer alle sårbare barn med disse forslagene, og tiltakene fra byrådet, selv om det er vår absolutte intensjon. Det krever også at foreldre sier i fra, og ber om hjelp. I barnehagene og på skolene er det som oftest barna som sier fra selv. Nå trenger vi tøffe foreldre som ber om hjelp. Det er heller ikke sikkert at skolene og barnehagene har godt nok overblikk, og da vil en del barn gå under radaren, sier Stenersen.

– Det kan være mange i ressurssterke familier, hvor det opprettholdes en fasade utad. Disse barna er det vanskelig å se, sier hun.

– Hva med de som ikke møter opp til den digitale skoledag, eller de som ikke leverer inn til frister? Er det tilfeldig, eller mangler de oppfølging hjemme? spør Stenersen. – Vil lærere karakterisere dette som bekymringsfullt?

Med et nedstengt samfunn vil barn som har det vondt hjemme, få det verre. De vil også bli vanskeligere å få øye på. Barna vi ellers kan se små, subtile hint fra, blir fort usynlige for samfunnet når de ikke lenger er å spore i skolegården.

Traumer kan også bli livsvarige, og man er ekstra utsatt for traumer en slik sårbar situasjon som nå, hvor mange foreldre også mangler sine egne «pusterom» som jobb, behandlinger, fritid ute, og flere kan ha store økonomiske utfordringer som fører til økt konflikter og stress på hjemmebane.

– Det er vondt å erkjenne. Og skremmende, sier hun.

– Derfor er det lurt å tenke: Hvilke barn har jeg i mitt nettverk som kanskje ikke har det så greit nå? sier Stenersen. – Hva kan jeg gjøre for å hjelpe?

Fem punkter:

Her er FrPs fem punkter i Oslo for økt innsats i kommunen for sårbare barn:



*Formidle informasjon til innbyggerne om at barnevernet, og barnevernsvakten i Oslo holder åpent, samt øke økonomiske midler til f. eks overgrepsmottagene

Utvide tilbudet til sårbare barn- og ungdom i bydelene, åpne enda flere barneskoler og barnehager i bydelene for denne gruppen

Gå på tur i nærmiljøet med barn i risikogrupper, trygge rollemodeller som ringer på hjemme, og spør om turgåing sammen

Økt bruk av videokonferanser, og telefonkontakt med foreldre, eller andre nettbaserte løsninger som chatt

Kartlegg hvem av barna/ ungdommene som har vansker med oppmøte og oppgaveinnlevering i den digitale skolehverdagen, og sikre at disse får økt hjelp fra kommunen.

Alle kan henvende seg anonymt til barnevernstjenesten. Hvis du er bekymret for at barn har det vanskelig hjemme, er det veldig viktig at barnevernstjenesten blir kontaktet.

