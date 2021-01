– Vi må tenke nytt når det gjelder hvordan vi planlegger hjemmene våre og områdene der vi bor, sier bydelsleder Carl Oscar Pedersen i Bydel Ullern.

Publisert: 28.01.2021 kl 10:43

BYDEL ULLERN: – Utbyggere må allerede nå snu seg rundt og planlegge boliger og nærmiljøer ut fra andre forutsetninger. Er det noe pandemien har vist oss, så er det det, fortsetter bydelslederen.

– Hva har du i tankene?



– Koronasituasjonen førte til hjemmekontor, hjemmeskole og også at hjemmene skulle være barnehage. Da må det tilrettelegges også for det, sier Pedersen, som legger til at han håper at færrest mulig barn må ha hjemmeskole eller unnvære barnehagen.



– Denne pandemien har vist oss at vi må ta høyde for slike situasjoner og jeg tror at hjemmekontor vil bli mer hverdagslig enn det til nå har vært. Her må utbyggerne ta ansvar og tenke nytt for tiden etter koronaen, sier Pedersen. – Det kommer en tid etter denne pandemien – men når det er sagt må vi også være forberedt på at det kan komme flere virus som vil sette sitt preg på hvordan vi lever våre liv.

Ta bena fatt

– Dette året har vi fått merke hvor viktig nærmiljøene er. Er det en ting vi er blitt oppfordret til, så er det å gå tur. Da må vi legge til rette for det.

Pedersen peker på at det finnes mange turstier i bydelen.

– Her må vi prøve å gjøre noe, sier han.

– Som hva da?



– Først og fremst å kartlegge alle stiene. Dernest å få gjort dem kjent for innbyggerne.

Mange kan benytte seg av nærmiljøet når en skal ut og trekke frisk luft etter for eksempel hjemmekontor. Alle behøver ikke kjøre til marka for å gå på tur. Da blir det trangt om plassen, og smitteavstanden blir vanskeligere å overholde.



– Hva med oppgradering av stiene, slik at flere kan benytte seg av dem?

– Det må også vurderes.

– Og benker?



– Benker er det alltid behov for. Både for å få en hvil, kunne sitte stille og nyte sted og tid samt for å ha en møteplass med luftig avstand.

Møteplasser

I Bydel Ullern er man opptatt av gode møteplasser.

– Nå under koronaen har vi sett hvor viktig det lokale og nære er. Både kommunen og utbyggere må i årene som kommer legge mer vekt på dette, sier Pedersen og sier at i dette bildet hører også god belysning. Det gjelder også for turstiene.



– Unødige reiser har vært en gjenganger dette året. Derfor må det legges enda bedre til rette for gå-avstander og det lokale, slik at vi ikke behøver å reise langt av sted for det daglige.

– Er du redd for at pandemien vil føre til at folk ikke vil bo og arbeide i Oslo?



– Nei. Jeg tror ikke at vi er kommet så langt – ei heller i overskuelig framtid. Jeg tror at byen fortsatt vil være et pressområde, sier mannen som er den øverste politiske lederen i en bydel hvor det i mange år framover vil være store utbyggingsprosjekt.

- Det kommer trolig til å bli mer fortetning, men nå vet vi også at grøntområder, aktivitetsarenaer og møteplasser må være en del av dette. Ullern er en grønn bydel. Vi må ivareta det særpreget vi har. Vi er en forstadsbydel – ikke en del av sentrum.

Stort press

Oslo er et pressområde. Prisene er egentlig ubegripelige. Det er nesten umulig å komme inn på boligmarkedet for mange.

– Er det en situasjon du er komfortabel med?



- Jeg skulle gjerne sett en god miks – folk i alle aldre og også flere utleieboliger. Ikke bare selveiere. Jeg mener mangfold er en fordel.

Det er utbyggerne som må se nærmere på dette med utleieboliger. Kanskje kan det bli nødvendig for å få den nødvendige arbeidskraften til hovedstaden. I disse tider registrerer en at mange tar utflytting til hytta – som etter hvert er blitt det andre hjemmet.



Med de restriksjonene befolkningen er blitt påført, kan det hende at en del velger å flytte ut av byen. Transport kan kanskje også by på større utfordringer i framtiden. I dagens situasjon er befolkningen bedt om ikke være hyppige brukere av kollektivtransporten – og bil og parkeringsplasser er fy-ord.

På ferie i byen

– Tror du at mange – som kan ha hjemmekontor – vil flytte til andre kommuner for så å ha et «feriested» i hovedstaden eller en bolig hvor en kun er når det kreves at en er på kontoret?

– Jeg tror ikke vi er der, men ingen vet hva framtiden har å by på.

– Hva om den oppvoksende slekt får større frihet utenfor hovedstaden? Vil de da flytte?



– Man kan aldri se bort fra det, men jeg håper og tror at vi i Ullern kan klare å videreutvikle gode og trygge lokalmiljøer hvor folk ønsker å bo, sier Pedersen og gjentar at nærmiljøene må ivaretas og utvikles til glede og nytte for befolkningen.

– Gode bo- og aktivitetsmiljøer er en viktig måte å ivareta innbyggernes helse på. Det må vi fortsette med, sier Carl Oscar Pedersen. Her må også utbyggerne - i samarbeid med kommunen - på banen og ta ansvar.