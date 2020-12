– Vi må tenke litt utenfor de vanlige kirkeveggene

Med stadig strengere restriksjoner mot innendørs-arrangementer, valgte Skøyen menighet å finne på noe på utsiden av kirken.

SKØYEN: – Vi kan jo ha minimalt med arrangementer inne. I desember er det jo vanligvis gudstjenester for både barnehage- og skolebarn, og disse er det vanskelig å ha innendørs i år. Derfor bygde vi en stall på utsiden, i full størrelse med julekrybbe, sier Asbjørn Gutubø Håkonseth, trosopplæringsleder i menigheten.

I forrige skred de til verket, staben i menigheten, med god hjelp fra noen frivillige.

– Det var noen frivillige, med godt verktøy, som syntes det var gøy å bidra. Det kom akkurat så få som vi håpet, smiler Håkonseth.



Ingenting er helt sikkert ennå når det gjelder førjul og jul i menighetene.

– Bestemmelsene gjelder jo for to-tre uker av gangen, så det er vanskelig å planlegge for det som er lenger frem i tid. Vi vet for eksempel ikke hva forutsetnigene blir for gudstjeneste på julaften. Men vi planlegger uansett å streame gudstjenesten, sier han.

Når barna nå ikke kan samles til gudstjenester før jul, håper han at klassene og barnehagene tar turen innom ser på den flotte stallen på utsiden av kirken. Her skal Josef og Maria og helt sikkert en vis mann eller tre også vise seg, og i menigheten håper man at det kan være et plaster på såret for det det går glipp av.



– Vi må jo prøve å være litt kreative i disse tider og tenke litt utenfor de vanlige kirkeveggene. Vi planlegger også å lage en digital adventskalender med for eksempel filmklipp fra stallen og kirkemusikk fra Marianne, sier han og sikter til menighetens kantor, Marianne Eriksen.

Søndag ble adventsstjernen tent, og nå oppfordrer Håkonseth folk til å stikke innom og ta stallen i nærmere øyesyn. Det er imidlertid like greit å drøye et par dager, ettersom figurene ikke er helt på plass ennå. Det skjer i løpet av denne uken.

