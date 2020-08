En ny nedstengning av samfunnet kan bli nødvendig. Det er det ingen som ønsker, skriver bydelsutvalgslederne Yngvar A. Husebye (Vestre Aker) og Carl Oscar Pedersen (Ullern).

Publisert: 07.08.2020 kl 07:50

Etter en sjokkartet start på 2020 der Oslo vest toppet statistikken over antall koronasmittede har det gjennom felles innsats blitt oppnådd fantastiske resultater. I juni og juli har det vært nær ingen nye smittede i våre bydeler. Det er et resultat av en kollektiv innsats der vi lojalt har fulgt myndighetenes råd om blant annet avstand og god håndhygiene.

I medgang er det behov for sterk ryggrad, for nå ser det ut til at mange allerede har glemt at vi fortsatt har en pågående kamp mot smitte i samfunnet vårt.

Nå har vi en ny, urovekkende situasjon. Det er trist å registrere at mye er glemt. Nyheten om flere smittede i våre bydeler har vært nedslående. Vi har alle et ansvar for våre medmennesker. Har vi glemt at vi kan smitte familiemedlemmer, venner og kollegaer? Kanskje er noen spesielt utsatt grunnet helse og alder. Dette viruset smitter like lett til en 20-åring, som en 80-åring. Og da løper smitten videre, gjerne til de som står oss nærmest. Hvem ønsker å utsette andre for denne risikoen, om de ikke hadde glemt at her leker vi med ilden, og det er som kjent farlig!

Vi må skjerpe oss, ta ansvar! Ikke glem hva vi har fått til. Det må vi bevare slik at vi også fremover kan leve et tilnærmet normalt liv. En ny nedstengning av samfunnet kan bli nødvendig. Det er det ingen som ønsker.

Yngvar A. Husebye

Leder av bydelsutvalget i Vestre Aker

Carl Oscar Pedersen

Leder av bydelsutvalget i Ullern