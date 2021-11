– Vi må prøve på et hattrick

Med noen spennende forsterkninger har bandyherrene til Ready skumle planer om å ta sitt tredje strake seriegull denne sesongen.

Publisert: 02.11.2021 kl 13:02

– Vi har jo lyst til å være i toppen. Nå har vi vært der i to sesonger, og nå har vi lyst til å bevise at vi har noe der å gjøre, sier Sveen.

Han kom til klubben i 2019, og allerede på første forsøk ledet han Ready til klubbens aller første seriegull noen sinne.

– Jeg hadde hatt et par sesonger som trener i Ullern, og så hadde jeg spilt i Ready tidligere. Så jeg kjente til klubben og mange navn, både på laget og rundt laget. Jeg visste hva jeg gikk til. Og jeg var nok takknemlig for at guttene var revansjesugne, for de gjorde det ikke så bra sesongen før jeg kom, sier Sveen.

– Vi fikk inn et par nye spillere som var med å hjalp oss litt og det første seriegullet i Readys historie var kjempegøy. Så det var en fornøyd gjeng da sesongen var ferdig, sier han.

– Og nå skal dere ha nummer tre på rad?

– Ja, vi må prøve på hattrick, sier han med et bredt smil.

Spennende nykommere

Men han vet at det er flere andre som har planer om akkurat det samme.

– Hvem blir de sterkeste utfordrerne?

– Jeg tror nok Stabæk blir vanskelige å møte – det er de jo alltid. Solberg kan by på problemer og er oppe i toppen, og så blir det spennende å følge med Drammen i år. De har også tatt steg de siste årene, sier Sveen.

Uansett har Ready mistet kvalitet i blant andre Albin Rönnkvist og Jesper Bergersen, men det har også kommet noen spennende tilvekster i innboksen.

Blant annet får vi stifte noen nye bekjentskaper.

Gustav Eriksson er 22 år gammel og kommer fra spill i Tillberga Västerås, som forrige sesong tilhørte Allsvenskan (nivå 2).

– Jeg kommer fra spill i de høyeste divisjonene i Sverige og er en spiller som spiller med mye fart, teknisk og forhåpentligvis kommer jeg til å gjøre en hel del poeng i vinter, sier svensken.

Og han vet hvor målet er, med 14 mål og fire målgivende på 21 kamper forrige sesong.

– Forhåpentligvis kommer jeg til å fortsette å gjøre mye mål, men det viktigste er at vi får det til som lag. Jeg kommer hit med et ønske om å vinne NM-gull med Ready, forklarer Eriksson, som også skal ha rollen som sportssjef i klubben.

En annen som har tatt turen over grensen, er Oscar Wingård (22), som kommer fra Västerås i Allsvenskan.

22-åringen har tidligere representert det svenske ungdomslandslaget, og nå ser han frem til å prøve seg på norsk toppnivå.

– Det er kult med et nytt eventyr og prøve ut nye ting, sier han.

– Du kommer fra spill i Allsvenskan. Hvordan er nivået der kontra her, tror du?

– I Ready er nivået på nivå med Allsvenskan, men andre lag i serien har et litt lavere nivå. Jeg tror at nivået på Allsvenskan er hakket bedre, mener Wingård.

Ellers har også Ready sørget for litt mer rutine med Daniel Zeilon og Christoffer Carlström (36). Begge kommer fra spill i Ullern, og førstnevnte har dessuten spilt i Ready tidligere.

– Christoffer Carlström, hva kan vi komme til å få se av deg denne sesongen?

– Det jeg kan bidra med er rutine og litt ro i spillet, så vi får et litt roligere spill, sier han.

Klar for en normal sesong

Og ikke minst er både han og spillerne klar for å endelig få en mer normal sesong etter at koronapandemien har kortet ned på de to forrige sesongene.

– Nå har vi levd to år med mye utsettelser og endringer, så det skal bli ålreit å ha en vanlig sesong med vanlige forberedelser igjen. Så får vi håpe at været er med oss – ikke minst, sier Sveen.

Videre forteller han at de har trent siden mai med unntak av sommerferie.

– Vi håper at kommunen kan sette i gang med islegging og at været er på vår side sånn at vi kan komme i gang så fort som mulig. Man har ventet lenge, sier han.