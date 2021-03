«Vi må holde ut litt til! Vi har ikke noe valg.»

Raymond Johansen kjemper en kamp for oss alle for å få begge hendene på rattet – og han har ikke noe valg.

Publisert: 15.03.2021 kl 14:54

Det meget smittsomme viruset fra Storbritannia har hatt det strålende i hovedstaden. R-tallet er helt oppe i 1,5 i deler av byen. Da er det virkelig fyr i teltet, og en må handle.



Det er det britiske viruset som har det travelt – veldig travelt. Så travelt at byrådsleder Raymond Johansen søndag varslet at enda strengere tiltak er på trappene – og at innstrammingene kommer fort og skal vare fram til påske. Rundt 90 prosent av de smittede i Oslo, har stiftet bekjentskap med den britiske varianten.

Vi har ikke maktet å holde den nødvendige avstanden til hverandre – så viruset har hatt gode dager sett fra deres ståsted. Mye kan tyde på at det meget smittsomme viruset tvinger oss til ikke å omgås hverandre. Byrådslederen har uttalt at det som nå gjelder med hensyn til avstand, ikke lenger er tilstrekkelig. Vi må ganske enkelt helst ikke treffe andre mennesker. Derfor antydes det at det kommer forbud mot private sammenkomster samt stengte skoler og barnehager.

Dette betyr at vi blir frarøvet den livgivende kraften – nemlig våre sosiale liv. Dette er ille – veldig ille – og det kommer etter ett år med ulike begrensninger og et nedstengt samfunn. Fagfolk har mange ganger vært på banen og advart mot følgende av den isolasjonen som er blitt en del av vår hverdag. Det ikke å omgås andre mennesker – enten en er stor eller liten – er en stor påkjenning, men det er ikke tvil om at den yngre garde har mindre muligheter til å hanskes med en så ekstrem tilværelse. Nå står de i fare for igjen å få noen tøffe dager fram til påske.

Det viser seg at det britiske viruset har en kraft det opprinnelige viruset ikke hadde. En ting er at flere blir smittet, men farligere er det at mange får et svært alvorlig sykdomsforløp. Nå er det ikke lenger bare de gamle viruset er farlige for. Det er unge mennesker viruset nå tar bolig i – og de har ikke nødvendigvis underliggende sykdommer. Sykehusene begynner å rope varsko med hensyn til intensivkapasiteten sprenges og at helsevesenet kanskje ikke klarer å ta hånd om alle som er syke – uansett hva som feiler en.

Vi MÅ holde ut litt til! Vi har ikke noe valg. Akkurat nå er det faktisk viruset som sitter i førersetet. Raymond Johansen kjemper en kamp for oss alle for å få begge hendene på rattet – og han har ikke noe valg. Situasjonen er alvorlig – og han må vinne.

Vi har et honnørord her i landet – nemlig dugnad. Vi er flinke til å stå sammen når vi må – og nå må vi.

Bjørg Duve

Journalist