– Vi må ha troen på gull, jeg tror jentene er klare

Etter en sterk debut i eliteserien for er ungjentene i Aker Topphåndball nå klare for sin aller første NM-finale mot Rælingen i J20-klassen søndag.

ØRAKER: - Vi sa jo før sesongen at vi hadde lyst til å stå i en finale og stå igjen med gullet til slutt. Nå har vi den muligheten. Jeg tror alle er rimelig gira på å gi alt, sier Karoline Lund (20).

Årets julefeiring er unnagjort, og søndag 29. desember kastes NM-finalen i gang i J20-klassen, og Aker TH, som er topphåndballsatsingen til Ullern IF, er der.

– Jeg tror alle har trent veldig bra og spist mye god julemat. Jeg tror folk er veldig klare. Vi har trent bra og fått to treninger nå. Så det blir bra, jeg gleder meg, sier Lund.



Selv kan 20-åringen gå til finalen med en god følelse etter 46 scoringer så langt i Rema 1000-ligaen.

– Karoline har et «sinnsykt» bra skudd og er flink til å spille opp de andre, sier lagvenninnen Ane Cecilie Høgseth (18).

Må stoppe landslagsspiller

Når Aker Topphåndballs U20-lag, som er en del av topphåndballsatsingen til Ullern IF, går ut på parketten i Oslo Spektrum søndag formiddag, er det til sin aller første finale, i likhet med motstander Rælingen.

Fredag kveld hadde de sin første av to treninger som oppkjøring til finalen. Det var lite som var overlatt til tilfeldighetene, for Aker-jentene vet at de må være på topp for å slå Rælingen.



– Det har vært viktig å få til godt samarbeid bakover, så vi får satt et godt forsvar mot Rælingen, og få til et godt samspill fremover. Så håper vi at det fungerer godt på søndag. Det har vært bra å få spilt mot elitelaget slik at vi fikk god motstand frem mot kampen, og så ser vi video så vi prøver få de til å stå litt sånn som Rælingen gjør sånn at vi får trent mot et «Rælingen-lag», forklarer Høgseth.

– Hva vet dere om Rælingen?



– De er gode i ankomstfasen, og det har vi jobbet med, at vi skal stoppe dem der. Jeg tror nøkkelen for vår del blir å sette et bra forsvar og få brukt tempoet vårt. Vi har hatt mest fokus på oss selv på de treningene som har vært nå. Klarer vi å stå i mot ankomstfasen deres, så tror jeg mye er gjort egentlig, sier Lund.

Spesielt er Rælingens Marte Juuhl Svensson, som er en del av LK00-landslaget, en spiller Aker bør passe godt på.

– Hun er veldig flink og duellsterk, så det er viktig å tette bak der sånn at hun ikke får lov til å briljere mot oss. Hun setter opp mye av spillet, så hun er en viktig spiller å passe på, forteller Høgseth.

Må slippe ned skuldrene

Trener Henrik Wilhelmsen, som også er trener for Akers lag i Rema 1000-ligaen er forberedt på en tøff kamp om gullet.

– Vi må ha troen på gull, men det kommer til å kreve iherdig innsats av både spillere og trenere, så vi får bruke den siste tiden i forkant til å forberede oss godt. Jeg tror jentene er klare. Og så handler det om å ufarliggjøre situasjonen og glede seg, slippe ned skuldrene og nyte at man får lov til å være med på håndballens festdag, forklarer Wilhelmsen.

– Hvordan ser laget ut?



– Jeg synes det ser bra ut. Jevnt over har vi hatt bra utvikling gjennom sesongen. Mange av ungjentene har fått muligheten i eliteserien og gjort sine saker bra, så jeg synes at vi har hatt en utvikling jevnt over. Og så er det klart at det blir litt nye konstellasjoner i NM20. Man er ikke like trygge på alt og sånn blir det jo, avslutter Aker-treneren.

