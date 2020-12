«Vi må få snø i Korketrekkeren!»

Skal det bli enda en snøløs vinter i Korketrekkeren eller kan politikerne i rådhuset nå redde vinteren i akebakken?

Publisert: 02.12.2020 kl 16:34

Oslo har en av verdens fineste akebakker. Korketrekkeren har vært brukt til aking i over hundre år, og er et meget populært tilbud for folk fra hele byen. Tenk å ha noe så unikt å tilby som Korketrekkeren, og så har vi det allikevel ikke, for vi har ikke nok snø. I fjor var det kun noen dager det var nok snø i Korken til å kunne ake. Året før var ikke stort bedre, mens sesongen før der igjen var fantastisk, ifølge Tomm Murstad, som er en av de som leier ut kjelker.

Hittil i denne sesongen har det vært magert med snø, og fortsetter det slik, vil enda en sesong gå fyken. Dersom det etableres en stabil snøproduksjon vil Korketrekkeren kunne være åpen hver eneste dag hele vinteren til glede for store og små. I området rundt Frognerseteren er det flere muligheter for å produsere snø om man ser på mulighetene. Vi i FrP har derfor lagt inn forslag om å få til dette i årets Oslo-budsjett og håper at andre partier ser verdien av å få et stabilt tilbud i Korketrekkeren.

På fine dager vil det også bli full fart i Oslo Vinterpark. Nå som vi er inne i en periode med smittevernbehov, vil det sikkert være begrenset hvor stort antall som kan bruke heisene. Da vil det være fint at det også er et tilbud i Korketrekkeren, slik at ingen må reise tomhendt hjem uten å ha fått oppleve gleden ved enten å ake eller å stå på ski.

Camilla Wilhelmsen

Gruppeleder FrPs bystyregruppe

