– Vi må begynne å møtes igjen. Så enkelt og så vanskelig, sier Bente Otto, avdelingsdirektør for helse og mestring i Bydel Ullern. – Vi må få folk ut døren!

Publisert: 14.07.2021 kl 11:32

BYDEL ULLERN: – Vi må alle i gang igjen etter at det meste har vært lukket og stengt, fortsetter Otto og sier at det gjelder folk i alle aldre.

– Det er ikke tvil om at en god del eldre har opplevd isolasjonen nedstengingen har skapt, som tung og at det er vanskelig å komme i gang igjen, sier Otto.

Terskelen ut oppleves av mange som høyere enn ellers. Hvis det var vanskelig før, kan det være enda tøffere nå.

På Ullern kultursenter på Lilleaker møter Akersposten et par som har vært flittige brukere av Kafé Uller. De gir begge uttrykk for glede over at kafeen har holdt åpent i denne vanskelige tiden.



– Dette er mitt andre hjem, sier Jorunn. Hun er ikke i tvil om at alle kafebesøkene – det å treffe mennesker hun kjenner – har vært viktig for henne.

– Ellers hadde jeg jo ikke truffet noen!

– Det har vært befriende å kunne komme hit, sier Ørjan. Han er sikker på at det å kunne treffe andre mennesker, snakke og le sammen, har vært viktig for ham i disse koronatider.

– Ellers hadde jeg blitt tussete, sier Ørjan.

Følelsen av å være fanget

Eldrebyråd Robert Steen sier at når mennesket ikke kan bevege seg, er det fanget.

– Følelsen av å være fanget – og dermed inaktiv – leder fort til frustrasjon, depresjon, maktesløshet og forverret fysisk og mental helse, sier Steen og legger til at koronapandemien har preget byen vår i halvannet år.



– Det er særlig de eldre som har gått inn i en selvpålagt isolasjon av frykt for å bli smittet og de meget alvorlige konsekvensene av covid-19, sier Steen og uttrykker glede over at nå er de aller fleste eldre fullvaksinerte.

– Så må vi som fellesskap støtte dem som synes det er vanskelig å komme seg ut i samfunnet igjen, sier Robert Steen og fortsetter.

– Isolasjon må ikke blir en permanent situasjon.

14 søkere

Bydel Ullern har utlyst en prosjektstilling innen psykisk helse knyttet til frisklivssentralen i Skøyen terrasse 1. Det er Oslo kommune som stiller penger til rådighet til denne stillingen, som skal vare i et halvt år.

– Vi har fått 14 søkere til stillingen, sier Otto. Vedkommende skal arbeide med å få i gang aktiviteter, få folk igjen til å være aktive, ta del i det sosiale fellesskapet og finne tilbake til de nedstengte møteplassene.



Til høsten vil både Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter igjen åpne dørene for interessante foredrag og aktiviteter, så sant koronasituasjonen tillater det. Begge sentrene er gode møtesteder for folk over 60 år.

Seniorer hardt rammet

– Vi vet at mange seniorer er blitt hardt rammet av pandemien. Nå må folk i gang igjen. Enkelte trenger hjelp til den prosessen, sier Otto og legger til at dagene behøver ikke å bli like lange og mørke som de til tider har vært.

– Det å være sammen med andre, oppleve noe i et fellesskap, er en viktig del av det å ha det bra – både fysisk og psykisk.



Otto peker blant annet på at enkelte, som nettopp hadde blitt eller ble pensjonister i forbindelse med at koronaen slo til, fikk en tøff start.

– Alle hadde ikke fått etablert sin pensjonisttilværelse, og enkelte ble nok lammet av at en ble bedt om å holde seg hjemme, sier Otto.

Fra tidligere vet en at mange eldre er svært lydige når statsminister og hele regjeringen krever at vi alle stiller opp for fellesskapet – i dette tilfelle for å hindre smittespredning.

Møte med mennesker

Alle mennesker – fra vogge til grav – trenger å møte andre mennesker. Forskning viser at hvis vi mennesker blir tvunget inn i en isolert tilværelse, så går det ut over den psykiske helsen. Vi er og blir sosiale vesener.

– Isolasjon og ensomhet vil også påvirke den fysiske helsen, sier sjefen for helse og mestringsavdelingen. I bydelen har en kunnet registrere at den eldre delen av innbyggerne har blitt rammet av nedstengingen og at tiltak må settes i verk.

De sosiale hjulene

– Vi må alle ha en grunn til å stå opp om morgenen, sier Otto, som er meget glad for at etter sommeren begynner det en som skal ta tak i hvordan få de livsviktige sosiale hjulene i gang igjen. Nå starter runden med intervjuer for å plukke ut den som skal få akkurat denne jobben.

– Vedkommende skal arbeide nært sammen med andre instanser innen bydelen - både offentlige og private, sier Bente Otto og nevner blant annet hjemmesykepleien, seniorveiledere og frivilligsentralen. En av oppgavene blir å rekruttere og samarbeide med frivillige.