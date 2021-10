Basketballdamene til Ullern hadde ambisjoner om gull i Firi-ligaen denne sesongen sesongen, men den drømmen har fått seg en kraftig knekk. Tirsdag kveld tapte de hele 52-65 for Asker i Ullern Flerbrukshall.

Publisert: 20.10.2021 kl 11:02

ULLERN: – Vi er late. Vi løper ikke nok og jobber ikke hardt nok. Vi jobber hardere på trening enn vi gjør i kamp. Så vi har en del å jobbe med, hele laget, både energi, tempo og komme «opp» sammen. Akkurat nå er det karakteren vi mangler, sier trener Fredrik Blomqvist.

– Hva er løsningen på at skal komme dit dere vil være?

– Det er vel enten at jeg begynner å banne eller at de blir sultne på å vinne. Vi vil være et topplag, og det er alle med på. Vi har kvaliteter nok til å være et topplag, men sånn som det ser ut nå så venter vi på at den neste skal ta over ansvaret på banen, sier Blomqvist.

Og med fasiten i hånd etter to tap på to kamper, så er Ullern alt annet enn et topplag i skrivende stund.

– Sånn som vi presterer nå er vi et bunnlag og vi fortjener å være det til vi har steppet opp, mener Ullern-treneren.

Gikk skeis på 44-40

Nå skal det sies at Ullern svarte godt da Asker først gikk opp i 3-0-ledelse og gikk etter hvert opp til 7-5 anført av svenske Ella Eklöv.

Den svenske nykommeren var god da hun puttet seks av de syv første målpoengene for Ullern.

– Det gikk veldig bra i starten, men så kjente jeg at jeg ble veldig trett og trengte å bytte. Vi manglet flyt. Jeg kjente at det sviktet mentalt, og jeg kunne angrepet og gjort mer etter den første perioden. Jeg er litt sint på meg selv for at jeg ikke fortsatte, sier Eklöv.

Ullern ledet 13-8, men så begynte matchen å svinge til de grader, og plutselig var Asker i tet med 20-17.

– Vi har for mange perioder hvor vi slapper av og ikke er «på», sier Anna Felicia Dyngeland-Sundén.

Hun var bra i perioder med sine totalt tolv målpoeng, og Ullern ledet blant annet 44-40 etter 25 minutter, men så begynte de å bomme på det meste.

Litt etter litt gikk rullegardinen ned for hjemmelaget – begge veier.

– Vi lot dem gjøre veldig enkle poeng som gjør at vi svikter litt og spiller enda dårligere. Vi løper ikke, og jeg synes vi spiller dårlig, sier Eklöv.

Resten av matchen vant Asker 25-8, og Ullern selv mener at det var i den defensive biten poengene røk på.

– Vi har for mange perioder hvor vi slapper for mye av i forsvar. Jeg tror egentlig vi taper denne kampen på forsvaret, fordi vi ledet 44-40 halvvei,s og da handler det om at vi spiller bra forsvar, og bra forsvar blir til bra angrep, sier Dyngeland-Sundén.

Til slutt endte det altså 52-65.

– Vi spiller mye bedre på trening. Så vi trenger bare å få det ut i kampene, mener Eklöv.

– Hvordan skal dere få det ut i kamp?

– Jeg tror det handler mest om det mentale og viljen, for jeg tror mange kjenner på presset før kamp. Det burde ikke være sånn - det burde være gøy å spille, forteller Eklöv.

Seriemesteren på besøk

Allerede søndag er det ny hjemmekamp for Ullern, og da kommer Ulriken på besøk. De ble seriemestere forrige sesong og har fått prøvd seg i europacupen denne sesonge,n hvor de tapte sammenlagt 112-169 for belgiske Liège Panthers.

– Ulriken har et veldig bra sonepress og mange rutinerte spillere, så for oss der handler det om å løse presset bra. Samt å spille sammen som et lag og jobbe hardt i forsvar.

– Er det realistisk å tro på seier? Dere har litt av en jobb å gjøre hvis dere skal vinne den?

– Jeg tenker at vi har mye potensiale i laget, så hvis vi får hentet det beste ut av hver spiller, klarer å levere og jobbe sammen som et lag – så tror jeg ikke det er umulig. Men vi må bare ta med oss denne kampen videre og lære av feilene. Det tror jeg blir viktig, avslutter Dyngeland-Sundén.