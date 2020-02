– Vi har vært ekstremt ustabile, det er vi jo blitt kjent for nå, sier Akers Marielle Martinsen.

Publisert: 20.02.2020 kl 09:55

NORDSTRAND/ULLERN: I debutsesongen i Rema 1000-ligaen har Aker Topphåndball stort sett hatt sine hjemmekamper i Bygdøhus, men de har også måttet ta i bruk andre arenaer, og da Tertnes vant 27-25 onsdag, hadde de tatt turen til Nordstrand Arena.

Siden Aker er nyopprykket i eliteserien, ble Bygdøhus inn til videre godkjent for elitespill. En mulighet for fremtiden kan være i den nye hallen som snart står ferdig på Ullern, men det er usikkert om denne blir godkjent for spill i den øverste divisjonen.

Gikk fra 12-10 til 12-15

I Nordstrand Arena var Tertnes, som innehar fjerdeplassen i ligaen, på motsatt banehalvdel, og etter en noe skuffende kamp mot Follo søndag viste Aker seg fra en bedre side.

– Jeg synes det er stor forskjell hvis vi sammenligner med kampen mot Follo. Jeg synes vi løfter oss flere hakk, men vi gjør noen feil som gjør at de kan løpe mye på oss, og det er det jeg synes vi taper litt på i dag, at de får mange lette mål, sier Marielle Nordvang.



Etter 22 minutters spill ledet Aker 12-10, men så gikk hjemmelaget på en rekke feil, og Tertnes snudde til 12-15.

– Det ble litt tekniske feil, og litt tidlige skudd som gjør at de ikke får kontret i mot. Og så synes jeg vi får et par dommeravgjørelser i mot oss hvor vi skal ha to brøyt, så da kunne stillingen sett litt annerledes ut, sier Marielle Martinsen.

Til pause stod det dermed 13-17.

Bedre ble det ikke da Tertnes få minutter etter hvilen økte til 19-14.

– Jeg synes vi holder veldig god moral i laget og vi gir aldri opp, og vi fortsetter med å kjøre etter. Og det gir uttelling, for vi har mulighet til å ta de på slutten der, sier Nordvang.

Syv minutter før slutt reduserte Nordvang til 24-25 på straffe og hadde også sjansen til å utligne like etterpå, men skuddet gikk i stolpen.

– Det er kjipt at det går litt i mot i noen perioder som gjør at vi ikke går helt opp, sier Nordvang.



Tertnes sikret to poeng med 27-25 i sluttsekundene.

Ustabile Aker

Med tre serierunder igjen ligger Aker fortsatt på en sjetteplass i Rema1000-ligaen.

– Vi har vært ekstremt ustabile, det er vi jo blitt kjent for nå. Vi har tapt annen hver kamp nå etter jul, men fortsatt ligger vi på sjetteplass, og jeg synes det er ekstremt bra for et lag som er nyopprykket og har mange ungjenter. Jeg synes vi skal være fornøyde med det vi har gjort så langt, sier Martinsen.

– Hvordan ser neste sesong ut?



– Jeg vet at mange allerede har signert, og det virker som flesteparten blir med til neste år og. Da kan vi bygge på det bra vi har fått til i år, avslutter Marielle Martinsen.