– Vi kunne havnet mellom bårerommet og skittentøy-sjakten

– Vi var rystet over plasseringen mellom bårerommet og skittentøysjakten, sier Marit Fabritius, leder av Brukerrådet ved Ullern kultursenter. 13. oktober – etter ti år i lederstolen – gir hun stafettpinnen videre.

LILLEAKER: – Det var der de ville plassere seniorsenteret i det nye bygget i Ullernchausséen 111, der Ullern helsehus ligger i dag. Lokalene var både trange og mørke, så det takket vi nei til, fortsetter Fabritius.

Ullern Seniorsenter – som det het den gangen – hadde hatt lyse og fine lokaler med direkte utgang til hagen. Slik ville ikke fortsettelsen bli når nybygget sto innflytningsklart.

– Vi kom ingen vei med å få til en bedre plassering i det som skulle erstatte det revne bygget i Ullernchausséen, sier Fabritius.



Hun forteller at det ble arbeidet intenst for å finne nye lokaler til dem over 60 år.

– Etter forhandlinger med Bydel Ullern, fikk vi lov til å flytte til Stoppestedet i Sponhoggveien 2 – midlertidig – mens en bygget det nye helsehuset i Ullernchausséen. Det var vi veldig glade for.

Sammen med de unge

– Jeg må jo innrømme at det å skulle dele hus med ungdommen var spennende. Det kriblet litt i magen, for Stoppestedet var jo deres sted.

– Har det gått bra?



– Ja, det gikk bra med litt tilpassinger i starten. Vi følte oss velkommen og hjemme her. Helt strålende.

Men det har vært opp- og nedturer i løpet av ti år. Fabritius var med på sitt første brukerrådsmøte 8. juni i 2011, den gangen det var Nasjonalforeningen for Folkehelsen som drev Ullern Seniorsenter, med Ullern Helseråd som en viktig samspiller.



Kort tid etterpå overtok hun som leder. Nå når hun forlater brukerrådet, er det bydelen som sørger for både Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter. 23. november i 2015 ble de to sentrene kommunale.

– Det har skjedd en del på disse årene.



– Ja, det skal være sikkert og visst, sier hun.

– Har du ikke hatt lyst til å kaste inn håndkledet tidligere?



– Nei, tvert imot. Jeg har hele tiden vært opptatt av at jeg ville følge hele flytteprosessen. Det vil si at jeg også ville være med i prosessen med å se nybygget bli tatt i bruk.

Nybygget sto ferdig høsten 2018. For å være mer nøyaktig, den 12. oktober.

– Det tok litt tid før alt var på plass, sier Fabritius og smiler. Det var litt fram og tilbake før det treetasjes nybygget – som er bygget som en forlengelse til det verneverdige bygget – på en måte falt på plass.



Samarbeidet med Mustad

Den midlertidige plasseringen på Stoppestedet på Lilleaker, er blitt fast tilholdssted.

– Jeg må takke Mustad Eiendom for samarbeidet for å få dette til, sier Fabritius.

Nybygget sto altså ferdig høsten 2018. Alt ble ikke helt som brukerrådet ønsket, men nybygget huser kontorer, frisør, fotpleier, kursrom og en fin kjellerhule til de unge. Dermed kunne brakka – som hadde midlertidig oppholdstillatelse der parken nå er – fjernes. Den var ikke noe arkitektonisk pryd, men rommet det meste som nå nybygget gir plass til.

– Da kunne du ha gått av etter det?



– Ja, men det var fortsatt noen løse tråder, og så kom det en barnefødsel, som gjorde at senteret fikk en vikar i kulturlederstillingen. For å skape kontinuitet fortsatt jeg litt til, men nå føler jeg at det er riktig av meg å trekke meg fra denne posisjonen.



– Forsvinner du ut døren nå?



– Langt derifra! Man blir ikke kvitt meg så lett, ler 78-åringen.

Med mor på foredrag

Hennes vei til Ullern kultursenter går via Frivilligsentralen.

– Da jeg ble pensjonist, ville jeg gjerne begynne med frivillig arbeide og tok kontakt med Frivilligsentralen.



Hun var besøksvenn i et par års tid.

– Det var min gamle mor som fikk meg til Ullern Seniorsenter, som det het. Mor skrøt så av foredragene så jeg ble med. Siden det har foredragene vært min store interesse, og jeg har hatt stor glede av å komme med forslag til – og selv kontakte – nye foredragsholdere. Jeg er så glad for at Kultursenteret har sagt ja til at jeg kan få fortsette med det, sier Fabritius, som takker kulturleder Nina Sivertsen for tilliten.

Det hersker ingen tvil om at hun har bidratt til å få tak i interessante foredragsholdere og tilbakemeldingene fra publikum er at de er godt fornøyde.

– Det har vært mye ros å høre fra dem som har kommet på kulturforedragene om onsdagene.

Får ros

Kulturleder Nina Sivertsen er blant dem som er meget glad for iveren Fabritius legger for dagen i det å skaffe gode foredragsholdere. Sivertsen roser avtroppende brukerådsleder for innsatsen for hele senteret og for et meget godt samarbeid. Når det gjelder foredragsholdere, sier Sivertsen at det nettopp var Fabritius, som fikk i havn den siste foredragsholderen denne høsten.

– Ja, det var et hull som skulle fylles før alt var i boks. Det fikk vi til, sier Fabritius. Hun er et vi-menneske, en samspiller – og ser med glede tilbake på årene som leder av brukerrådet.

– Hva har vært det morsomste?



– Det gode samarbeidet med positive mennesker. Uten tvil, sier Marit Fabritius. Hun har arbeidet med mennesker i hele sitt yrkesliv. Hun kommer fra bank – men ikke pengedelen. Hun har hatt gleden av å arbeide i personalavdelingen – med mennesker. Erfaringer Ullern kultursenter – og dermed også Bydel Ullern – har kunnet dra stor nytte av.