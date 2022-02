Dette krysset er for skolebarna et resultat av brutte politiske løfter, men nå er det kanskje håp.

Publisert: 18.02.2022 kl 16:45

VINDEREN: Det er mange år siden Akersposten etter en avstemning, lanserte Vinderenkrysset som Oslo vests farligste kryss. Det skjedde i 2009, da Akerspostens lesere stemte frem krysset til det farligste i Oslo vest. Verken før eller etter denne lite flatterende seieren, er det gjort effektive tiltak for å trafikksikre skolebarn og andre i dette krysset.

Lite har skjedd

I mellomtiden er politikere av ulike valører blitt intervjuet og fotografert i krysset, med vage løfter om sikringstiltak, også i form av folkemøter. Akersposten har gjentatte ganger tatt opp problematikken rundt krysset, og fortvilelsen blant foreldre til skolebarna har økt i takt med trafikkutviklingen.

Siden 2009 har det vært dødsulykker og andre alvorlige personskader knyttet til krysset. I forbindelse med Ski-VM i 2011 og opprustning av Holmenkollbanen, var det håp om at t-banen skulle gå under krysset. Det skjedde ikke. Riktignok hadde den gang Samferdselsetaten utarbeidet et alternativ med planfritt kryss til 317 millioner kroner.

I valgåret 2015 leverte Bymiljøetaten en konseptvalgutredning med flere alternativer, som er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med planfritt kryss. Siden har utredningen ligget i den rødgrønne byrådsskuffen.

Akersposten spurte i mars 2020 byrådsavdelingen for miljø og samferdsel om det videre arbeidet. Svaret var: «Det er ikke iverksatt noen videre planlegging av prosjektet da midler er prioritert til andre tiltak som Fornebubanen og trikkeoppgraderinger.»

Resultatet så langt er altså noen gjerder og utvidet fortau, mens barna står i selve skinnegangen til t-banen og venter på grønt lys, omringet av tungtransport, busser og personbiler. Påpasselige foreldre er hver dag frivillige vakter, som passer på barna i krysset. Det positive som har skjedd den siste tiden, er at byrådsavdelingen for miljø og samferdsel har bedt Bymiljøetaten om å se på løsninger for strakstiltak. Dette arbeidet er igangsatt ifølge etaten.

FAU forlanger krafttak

FAU ved Vinderen skole forlanger på nytt et krafttak for å sikre skoleveien. Representantene Kirsti Ellefsen (FAU-leder) og Karoline Augestad holdt nylig et engasjert innlegg i bystyrets samferdsels- og miljøutvalg. Det førte til at utvalget raskt avtalte en befaring i møte med FAU-representantene, som skjedde torsdag morgen, 17. februar. I møtet deltok også representanter fra Bymiljøetaten og Sporveien.

ORIENTERTE: Karoline Augestad (til venstre) og Kirsti Ellefsen orienterer politikerne. Utvalgsleder Eivind Trædal (nr. 2 fra høyre) forsto godt foreldrenes bekymring. Foto: Vidar Bakken

Med skolebarn og trafikk rundt seg, kunne Ellefsen og Augestad synliggjøre problemene knyttet til krysset. De beskrev og viste en kaotisk skolevei med rushtrafikk kombinert med t-banebommene som går ned med ujevne mellomrom, som igjen resulterer i høyt konfliktnivå og aggressiv kjøring, blant annet med kjøring på rødt lys inn mot barnas krysningspunkt. De mente at det er et tidsspørsmål før neste alvorlig ulykke inntreffer i krysset. Den siste dødsulykken var i 2011, og senest i 2018 ble en jente på vei til skolen påkjørt.

De pekte på det store ansvaret de frivillige vaktene har i det kompliserte trafikkbildet, hvor barna har så liten plass å oppholde seg på at de tidvis må stå i selve skinnegangen å vente på grønt lys. Ekstra kritisk er det når lys og bommer henger seg opp. Begge pekte på at det er politikernes ansvar å sørge for en sikker skolevei, hvor trafikkbildet også stadig forverres gjennom alle utbyggingsprosjektene i nærområdet.

OGSÅ DENNe DAGEN: Politikerne kunne med selvsyn se at barna måtte vente i sporet. Foto: Vidar Bakken

Gang- og sykkelbro kan være løsningen

Kravet fra FAU er at bystyret prioriterer å trygge Vinderenkrysset med en undergang eller overgang/bro for fotgjengere og syklister som et strakstiltak. Det ble blant annet vist til undergangen ved Gaustad stasjon. Ifølge avdelingsleder Rune Gjøs i Bymiljøetaten, tilsier forholdene rundt krysset at en undergang blir vanskelig å gjennomføre. Han sa at en gangbro uten universell utforming er en løsning de skal vurdere.

Leder av miljø- og samferdselsutvalget, Eivind Trædal (MDG), uttrykte sterk bekymring for forholdene i krysset i likhet med de andre representantene. FAU har samlet inn 1873 underskrifter på minsak.no med krav om å trafikksikre krysset. Dette danner grunnlaget for et innbyggerinitiativ, som vil bli behandlet av bystyret.

BOMMENE NEDE: T-banen kommer med ujevne mellomrom og er lenge nede, til stor irritasjon for mange bilister i dette konfliktområdet. Foto: Vidar Bakken

Er positiv

Etter befaringen er FAU-leder Kirsti Ellefsen positiv til hvordan politikerne reagerte.

- Det handler jo om å redde liv. Jeg føler at politikerne forsto problemet med dette kompliserte krysset og at de vil gjøre noe med det. Jeg er også glad for at Bymiljøetaten vil se på krysset med nye øyne og at de vil vurdere en gangbro som straksløsning. Vi mener det er viktig å se Vinderenkrysset i sammenheng med annen utbygging og regulering i området. Ikke la dette krysset stå igjen som eneste uløste utfordring, når planer legges. Det ryddes jo plass og satses stort på sykkelveier. Vi krever at trygg skolevei for hundrevis av barn prioriteres like høyt. Vi har jo møtt mange skuffelser tidligere, så vi må vente og se. Jeg er likevel positiv etter denne befaringen, sier Ellefsen.

