– Vi kommer til å savne elevene

I fire år er opp mot 650 Slemdal-elever busset fra Slemdal til FO-bygget. Bussjåførene innrømmer at de kommer til å savne Slemdal-barna.

Publisert: 19.06.2020 kl 10:55

SLEMDAL/HUSEBY: Da Slemdal-elever og lærere forlot den gamle og nedslitte skolen for fire år siden, begynte bussingen mellom Slemdal og FO-bygget på Huseby. I tillegg har skolen benyttet lokaler på Holmen skole, og det har vært bussing av elever dit også.

– Det har vært et stort prosjekt, bekrefter driftssjef i Unibuss tour, Lasse Stovner Sørlie, som sammen med flere av bussjåførene som har jobbet mest med Slemdal-barna, møtte rektor og lærere torsdag. Det var tid for å markere at den siste bussen har fraktet Slemdal-elever til og fra FO-bygget. Til høsten står nye Slemdal skole klar for innrykk av elever og lærere.

Unibuss stilte torsdag med stor kake og blide sjåfører, som kunne fortelle at opptil 12 busser har vært i bruk samtidig, noe som har satt preg på nabolaget rundt Slemdal skole og Holmen skole.

Forståelsesfulle folk

– Hvordan har reaksjonene vært? Dere tar jo en del plass i småveiene?



– Det gjør vi, men folk har vært veldig forståelsesfulle. Det har gått over all forventning, sier Stovner Sørlie, som mener at Slemdal-rektor Vegard Tversland Kjesbu og resten av administrasjonen ved Slemdal skole skal ha mye av æren for at dette har gått så bra.

– Vegard skal ha skryt for godt planlagt arbeid, sier han.

Rektor forteller at det var mye som måtte gå seg til i starten, og det har vært mye jobb med å få bussing til å fungere best mulig for alle parter.



– Det løsnet da vi satt inn en trafikkleder på hvert sted. Da kom ting i orden, sier Tversland Kjesbu. – Vi har lagt ned atskillige timer på få bussingen til å fungere godt.

Da bussingen kom i gang igjen i mai, etter korona-pausen, ble det ekstra utfordringer. Elevene måtte ha mer plass, og

Faste sjåfører

Faste sjåfører var viktig for alle parter da avtalen ble inngått.

– Det var en del av pakka, og det har de klart. Det ligger en trygghet i det, sier rektor.

Og nettopp de faste sjåførene syns det er litt rart og vemodig at et oppdrag på fire år nå er slutt.

– Jeg husker mange av elevene godt. Vi har jo fulgt dem nå i fire år. Det blir litt rart. Vi kommer til å savne elevene, sier Erik Dokken.



– Hvordan oppsummerer dere fire års samarbeid med Slemdal skole, driftssjef Stovner Sørlie?



– Som et av det mest vellykkede prosjektene som har vært innen bussing av skoleelever.

