– Vi kaster mye mat fordi vi bare spiser ribba

– Jeg ønsker å bidra med kunnskap om mat, og inspirasjon til å ta i bruk kjøkkenet mer, sier landhandleren som har slått seg opp på Makrellbekken.

Publisert: 23.12.2019 kl 08:45

MAKRELLBEKKEN: Selv brenner hun for matens opprinnelse og hvilken betydning den har for helsen. Alexandra Verdu-Isachsen, som er ernæringsterapeut i bunn, vokste opp på Kragskogen. Med spansk blod i årene og derav lange mattradisjoner i familien, tilbrakte hun mesteparten av fritiden ved grytene.

– Jeg brukte penger på god mat, mens venninnene mine brukte penger på sminke, ler hun. Det å samle mennesker rundt et bord har alltid vært en stor glede for meg og familien min, fortsetter hun og supplerer videre med at hun inspireres av gode råvarer og masse forskjellig mat på bordet, slik at man kan dele. En tapas-følelse.

– Men nå er det jul, kvitrer hun ekstatisk og legger til at hun nesten begynner å sikle bare hun tenker på pinnekjøtt.

Følg Akersposten på Facebook

Realiserte drømmen

Drømmen om å bringe kunden litt tilbake i tid, har gått i oppfyllelse. Verdu-Isachsen beskriver en strømlinjeformet verden der ute, hvor de fleste beveger seg i samme retning. Hennes egen matglede, butikkens kvalitetsmat fra norske bønder, og fokus på dyrevelferd og klima, har hatt som mål å få tiden til å stoppe litt opp, mens sansene fråtser i økologiske råvarer og tilbud om bakekurs, bokkvelder og fermentering.

Hun priser seg takknemlig over at hun har fått til akkurat dette, i et ønsket tempo – i Landhandleriet på Makrellbekken



– Det jeg virkelig engasjerer med i, er å knytte forbruker og bonden nærmere hverandre, slik at avstanden til matens opprinnelse blir kortere. Det er et stort problem for bøndene når forbruker bare skal ha en del av dyret. Det er viktig for meg å formidle at det går an å bli venn med både kraftbein, innmat, lårtunge og skank.

Hele dyret

Med hjerte for dyret har hun startet opp flere kurs hvor det er fokus på å bruke hele dyret. Hun fremholder at vi trenger kunnskap om hvordan vi kan bruke alle delene. Kursene bidrar til innsikt i at bonden lager andre produkter, Verdu-Isachsen mener at dette gjør noe med bevisstheten, i tillegg til å ivareta mattradisjoner.

– I gamle dager brukte man innmaten og laget kraft, blant annet. Ved å gå kurs får du kunnskap om hva du gjør når du får en kvart gris. I tillegg får du et mye mer variert kosthold, fordi man bruker hele dyret.



– Vi kaster mye mat hvis vi bare spiser ribba, sier hun.

En av suksessene i høst i butikken hennes på Makrellbekken var pølsekurset med den toscanske slakteren Massimo Stefanini. Kjøttkunstneren tråkket sine barnesko i familiens slakterbutikk på Isola del Gigloi.

– Han har stor respekt for dyrene som nærer oss og verden vi lever i, forteller Verdu-Isachsen. Landhandleriet hennes var fylt opp, og gjestene fikk introduksjon i både nedskjæring av dyr og hvordan lage pølser i akkompagni med god vin.

Verdu-Isachsen ønsker å bidra til å gjøre valget av andre deler på dyret mer naturlig. Hun mener at forbrukerne har stor makt, og håper folk kan la seg inspirere og at andre kjøttstykker blir mer tilgjengelig for folk flest.

Artikkelen fortsetter under bildeserien:

– Vi er flinke til å bruke filet og kjøttdeig i matlaging, men for meg har det blitt mer og mer viktig med både bærekraft, etikk og økonomi.

– Det blir solgt mye ribbe og pinnekjøtt, medisterkaker og julepølse i disse tider og jeg føler meg heldig som vet at jeg har plukket fra øverste hylle når det kommer til dyrevelferd og kvalitet, forteller hun og legger til av hennes egen familie skal gjennom hele rekka i julen.

Jevn stigning

– Sakte men sikkert har det krøpet oppover, akkurat i det tempoet jeg ønsker.

– Vi har hatt en utrolig utvikling siden oppstart, og dette er andre julen vi går inn i. Det som er nytt fra den gang, er at jeg har klart å realisere mer og mer. Vi er for øyeblikket seks ansatte på hel- og deltid, med det varierer avhengig av sesong.

Hun ønsker at konseptet skal stå i skarp kontrast til de store matvarekjedene, for eksempel til Coop-butikkene som er hennes nærmeste nabo. I butikken hennes skal det være tid til en prat, og kunden skal få god informasjon om varene som kjøpes. Siden oppstart i januar 2018 har økonomien til den lille landhandleren på Makrellbekken gått gradvis oppover. Nysgjerrige kunder som startet forsiktig, har blitt faste kunder, og innkjøp av nødvendigheter har måttet vente på tur.

Landhandleriet har heller ikke vært spart for motgang, der både innbrudd og vannlekkasjer har spent ben på dagsomsetning.

– Men det har gjort at vi vokser, fremholder den stolte innehaveren. Kundene har blitt enda mer deltakende og sier til og med at «vi» må ordne opp. Det er nesten som å få en ny familie, smiler hun videre.



– Jeg tror det er fordi kunden opplever å få være med på utviklingen min, og da føler de mer eierskap. De ser også at jeg må jobbe for å få råd til toalett og markise, etterfulgt av det neste på listen.

Målbevisste kunder

Hver dag fra åttetiden er hun på plass i den gamle villaen på Makrellbekken. Når hun forlater jobben klokken 18, har innehaveren tatt i mot økologiske varer og servert sultne gjester. Kundene blir møtt med vennlighet og kunnskap om mat, noe som faller seg helt naturlig for Verdu-Isachsen som har jobbet i dette feltet i mange år.

Landhandleriets kafé har tatt seg opp, og konseptet har fått både varmmat, catering og skjenkebevilling. Verdu-Isachsen mener vi trenger et samfunn som dette utenfor sentrum, noe som bekreftes av tilreisende kunder fra Asker og Bærum, og alle deler av Oslo.

– Kunden har også blitt mer miljøbevisst. I starten var det mange som opplevde konseptet både skummelt og litt rart. Men nå er tilbakemeldingene som oftest unisont positive, og kundene syns det er gøy.



– Det går sport i det! Kunden kommer med gamle Ajax-flasker og fyller på vaskemiddel eller shampo i løsvekt. Det er et høydepunkt når kunden kommer med egen emballasje.

Catering har vært en del av planen hele veien, men konseptet trengte litt tid til å gå seg varm. I november og desember har landhandleriet servert tradisjonsrik julemat til både den amerikanske ambassaden, byggebransjen med åtti arbeidskarer, og intime, lukkede selskap i kaféens lokaler.

– Du trenger ikke være rik for å gå inn døren her. På grunn av løsvektkonseptet har vi råvarer uten emballasje, og kunden handler kun det som trengs, om det er to gulrøtter eller 100 gram linser. Slik kan vi ha moderate priser på vår kortreiste økologiske mat. Om du planlegger måltidene for uken, blir det også mindre unødvendige kjøp, mindre matsvinn og slankere lommebok, sier hun.

Alexandra Verdu-Isachsen mener at det er viktig å se det store bilde når det gjelder mat og helse, dyrevelferd, miljø og klima, men også at mat er gøy, det forener kulturer og historier, og det tar vare på gamle mattradisjoner.



Følg Akersposten på Facebook