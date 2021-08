– Vi kan ikke skru igjen kranene ved utgangen av året

– Jeg synes Norge går bra så jeg ser ikke behov for en ny regjering, sier bydelsleder Carl Oscar Pedersen (H) i Bydel Ullern. Han mener at regjeringen gjør – og har gjort – en god jobb.

Publisert: 06.08.2021 kl 11:20

Stortingsvalget 2021 nærmer seg. Innen mandag 13. september kveld skal millioner av nordmenn avgi sin stemme, og Akersposten har snakket med representanter for de større partiene, og felles for dem alle er at de har en tilknytning til Oslo vest. Her er Høyres Carl Oscar Pedersen.



OSLO VEST: – Vi ser at næringslivet tar seg opp og at tjenesteapparatet innen offentlig sektor klarer seg bra i disse krevende koronatider.

Høyre-mannen synes regjeringen har gjort mye riktig.

– Jeg klarer ikke å se for meg at alternativet til Solbergregjeringen ville hatt noe mer å tilføye.



– Hva er det viktigste i årene som ligger foran oss?



– Norge må i gang igjen.

– Da må en begynne med hva?



– Å skaffe arbeid til alle. Det er helt nødvendig for utvikling av velferdsstaten og for videre velstandsutvikling.

Høyres viktigste saker er – i tillegg til å skape flere arbeidsplasser – å sikre en god skole og sørge for en helsetjeneste som setter individet i sentrum.



- Vi må skape nye jobber og vi må få eksisterende bedrifter trygt gjennom krisen.

Alfa omega

– Høyre er et næringsparti. Samlet sett bidrar næringslivet med det som danner selve grunnlaget for den velstanden vi har, sier Pedersen og legger til at partiet alltid vil legge til rette for et aktivt næringsliv. Det er alfa omega.

– Vi kan i alle fall ikke bevilge oss ut av alle problemer.

– Ble det bevilget for mye penger i forbindelse med pandemien?



– Jeg tror ikke det. Vi må se på den situasjonen landet sto overfor – en upløyd mark. I etterkant kan en alltids peke på hva en kunne ha gjort bedre eller annerledes.



– Hvordan har regjeringen håndtert pandemien?



- Bra, synes jeg. Mer riktig enn feil. Noe går inn i det vi kaller læring – altså hva vi kan gjøre bedre – uansett hvem som vil sitte med makten når neste stor utfordring ramme oss som nasjon.

Pedersen understreker at dette gjorde ikke regjeringen alene.

– Det har vært en fantastisk innsats fra hele folket. Her har vi virkelig stått sammen.

– Hva kan vi først og fremst lære?



– Vi kunne gjort mer i forkant. Vært mer beredt.

Små forskjeller en styrke

– Bør de økonomiske forskjellene økes eller reduseres?

– Helt klart reduseres. Jeg mener at det at det er relativt små forskjeller her i landet, er en kvalitet i det norske samfunnet.

For å få til dette, vil Høyre sørge for å få fart på næringslivet.

– De økonomiske forskjellene har økt i Ernas regjeringstid. Hvordan ser du på det?



– Det er ikke noe nytt at det blir økte forskjeller. Det ble det også i Stoltenbergs sin regjeringstid.

Pedersen peker på at det er ikke gjort med et pennestrøk å fjerne fattigdom.

– Målet må være å gjøre det bedre for dem som økonomisk sliter mest i vårt samfunn.

Ikke skru igjen kranene

– Er det behov for nye oljefelt etter 2021?



– Ja, det er det. Vi er avhengig av olje til energi. I tillegg bruker vi olje i utrolig mange produkter, som vi til daglig ikke tenker på som oljeprodukter, sier Pedersen, som er glad for at enkelte havområder er vernet mot utvinning. Om det skal letes etter olje på nye steder, kan han ikke svare på i dag.

Høyre mener olje- og gassnæringen må omstilles, ikke avvikles. Siden de første funnene ble gjort på norsk sokkel, har olje- og gassindustrien vært en viktig bærebjelke for velferdsstaten. Industrien bidrar direkte og indirekte med vel 200.000 inn i arbeidslivet.



– Vi må utnytte den kompetansen som finnes innen denne og andre sektorer for å finne løsningen på den omstillingen som må komme. Men i mellomtiden må vi også benytte oss av oljen. Vi kan ikke skru igjen kranene ved utgangen av dette året. Vi vil være avhengig av dette svarte gullet i år framover.

– Hva med konflikten med fiskerne?



– Olje og fisk må gå hånd i hånd. Landet er helt avhengig av begge næringene.

Grønne løsninger

Gjennom å bruke kompetansen og inntektene fra sektoren til å finne nye, grønne løsninger i møte med en situasjon med flere eldre og fallende olje- og gassinntekter, trenger Norge å skape flere jobber. Olje- og gassnæringen har bidratt med over 200 milliarder kroner årlig.

– Når vi på lang sikt skal erstatte en del av disse inntektene må alle sektorer i næringslivet bli mer lønnsomme og produktive.

– Hvis ikke Norge utvinner olje, vil andre land gjøre det. Er ikke det en feil tankegang?



– Vi må helt klart finne nye – og grønne – løsninger for å hanskes med de klimaendringene vi allerede kan oppleve er i ferd med å inntreffe.

Tekniske løsninger

Høyre vil bruke kompetansen fra næringen for å utvikle teknologi og innovasjoner, som redusere utslippene og skaper grønne arbeidsplasser.

– Olje-alderen er på hell, og vi må finne de tekniske løsningene for å klare omstillingen.

Høyre ønsker å trygge arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for framtiden.



– Høyre ønsker å sikre at alle får den kompetansen de trenger – voksen som barn.

Det ønsker partiet å gjøre ved å sørge for at flere unge fullfører skolen og at ingen skal gå ut på dato i arbeidslivet.

– Ligger vi på etterskudd i det grønne skiftet?



– Ja.

Svaret kommer kjapt. Pedersen trekker fram transportsektoren som en stor utfordring.

Mer over på tog

– Det må skje noe på transportsiden, men vi må begynne i riktig ende. Det er ikke privatbilismen som først og fremst står for de store utslippene, men transportsektoren som helhet.

Pedersen sier at mer må over på tog og at pandemien har vist at vi ikke behøver å reise slik vi gjorde før vi ble bedt om å holde oss hjemme i størst mulig utstrekning.



– Vi må helt klart legge om hvordan vi forflytter både folk og gods. Å redusere oljebruken her, vil bety viktige skritt i riktig retning. Her er det mye å hente for å redusere CO2-utslipp.

Pedersen framhever at Miljøpartiet De Grønne har gjort mye bra for å fokusere på disse spørsmålene.

Regn, tørke og skogbranner

Været – tørke og oversvømmelser – og alle skogbrannene er tegn på at noe er i ferd med å skje med klimaet.

– Vi må ta i bruk et bredt sett av virkemidler for å få til en bærekraftig utvikling.

– Har vi ikke tatt klimautfordringene alvorlig nok?



– Nei, vi ser jo det når været overrasker oss gang på gang enten det er styrtregn eller tørke. Det er sterke påminnelser om at noe må gjøres, men det finnes ingen quick fix.



– Er vi for sent ute til å gjøre nok?



– Jeg håper da virkelig ikke det, men vi er sent ute. Ingen tvil om det, men dette er et globalt problem og ikke noe Norge kan gjøre noe med alene, men vi må selvsagt gjøre vårt.

– Vil Norge nå klimamålene?



– Jeg tror ikke det, men det må jo være målsettingen.

– Hvorfor når vi ikke målene?



– Fordi vi har kommet sent i gang og at det som er gjort til nå, trolig ikke er omfattende nok.

Ekstreme forslag forsvinner

Pedersen er kjent for å være en samarbeidets mann.

– Jeg synes det er en viktig del av norsk politikk. Partiene er langt fra enige, men det må ikke hindre oss i å finne fram til gode løsninger - sammen.



– Må en da hestehandle litt for å komme i mål?



– Da må en samarbeide, retter Pedersen og viser til at stort sett går det pent og pyntelig for seg i norsk politikk.

– Kanskje nettopp fordi vi må finne fram til løsninger, så gjør vi det.

I Norge er det ikke mulig kaste kortene og skrive ut nyvalg. Politikerne kan selvsagt kaste kortene, men da må andre prøve å få til samarbeid.



– Ingen får det som de vil. Vi beveger oss på en måte på den gylne middelvei. Alle ekstreme forslag forsvinner på veien, sier Carl Oscar Pedersen. Som bydelspolitiker understreker han viktigheten av enighet – å bruke felles krefter for å få til en god utvikling.

Kjøpslåing

Det blir opp til velgerne å kjenne på om det som skjer etter valget vil bli en god handel eller om stemmegiverne vil oppfatte det hele som en hestehandel – et begrep som brukes om politisk kjøpslåing.

I 2010 uttalte stortingspresidenten følgende: «Presidenten er ikke sikker på om «politisk hestehandel» og «politisk sirkus» er begreper som fremmer respekten for debatten i salen».



Uttrykket har vært regelmessig brukt i Stortinget for å kritisere vedtak der politiske motstandere har funnet sammen om saker - og også om taburetter.