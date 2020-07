– Vi hjelper gjerne Erna med å åpne opp

– Jeg tror det er klokt å åpne opp samfunnet forsiktig, sier Ullerns bydelsutvalgsleder Carl Oscar Pedersen. I sommerpraten kommer han også innom temaer som skoleplanene på Skøyen, om viktige møtesteder og om frykten for smitteøkning.

Publisert: 11.07.2020 kl 10:00

BYDEL ULLERN: – Vi går gjerne i gang med pilotprosjekter. Jeg tror det er klokt å åpne opp samfunnet forsiktig. I den forbindelse vil Bydel Ullern gjerne bidra på ulike områder.

Lederen for bydelsutvalget mener det vil være klokt å forsiktig lette på trykket i den åpningsfasen landet er inne i.

– Bydeler og kommuner kan bidra her.

– Hvordan tenker du?



– En må ikke nødvendigvis åpne opp over hele landet samtidig. En kan prøve med mindre enheter for å se og prøve. Vi er med.

Forskjeller på bydelene

Pedersen peker på at kommuner og bydeler er meget ulike og at smittesituasjonen derfor ikke er ens over det hele. Han minner om at det ble åpnet opp for Gotland, men at det ble strøket av kartet da en oppdaget at det ikke lenger var så bra.

– Da stengt man igjen. Slik må man også kunne gjøre det innenlands og slik bør også Oslo kommune gjøre det. Da får man prøvd ut om åpningstiltakene fungerer eller ikke.



Nylig kunne Akersposten melde at Bydel Ullern har svært lite smitte. Det samme gjelder Bydel Vestre Aker. Andre steder i byen har tallene vært høyere de siste par månedene.

– En må kunne skjelne mellom bydelene i Oslo, fortsetter Pedersen. – Derfor ønsker jeg at vi går i gang med pilotprosjekter med hensyn til å åpne opp.

– Sommeren står for dør. Frykter du en smitte-oppblomstring?



– Ikke hvis vi fortsetter med å holde avstand og vaske hender. Det er hver enkels ansvar å gjøre det.



Pedersen er meget glad for at innbyggerne har tatt pandemien alvorlig, slik at det nesten ikke er smitte i bydelen.

– Vi må fortsette å ha bevissthet om smittefaren og tiltakene. Samtidig må vi også åpne opp – og det er det vanskeligste. Bydel Ullern bidrar gjerne.

De eldre

Lederen for bydelsutvalget har vært opptatt av de eldres livssituasjon under pandemien.

– Det er særlig de aller eldste og som bor alene, bydelen har vært opptatt av å komme i kontakt med. Ensomhet og isolasjon er tungt, sier Pedersen og legger til at det gjelder uansett aldersgruppe. Det å bli innestengt på denne måten siden 12. mars, fører til at en lett mister initiativ og livsgnist. De tunge tankene får mer plass.

– Derfor er jeg svært glad for at bydelen under pandemien begynte å ringe til enslige eldre over 90 år – og som ikke hadde tilknytning til hjemmetjenesten – og spurte hvordan de hadde det, sier Pedersen og viser til Akerspostens oppslag 24. juni om dette.

Mer penger til Oslo vest

Det er satt av mer penger til de eldre på det reviderte statsbudsjettet – 400 millioner mer.

– Det er jeg glad for. Det er ikke tvil om at de vestre bydelene i Oslo trenger å få flere penger å rutte med til ikke lovpålagte oppgaver, sier Pedersen og legger til at det er en skjevfordeling i Oslo på dette området. Han er redd at problemene på denne siden av byen, ikke synes like godt – at problemene holdes mer innenfor husets fire vegger. De synes ikke like godt.

– Dette er bekymringsfylt.

- Hva ville du brukt mer penger på?



– En rekke ting, men la meg si det slik – møtesteder. Til de daglige opplevelsene og arrangementene. De fleste eldre er friske og oppegående.



Pedersen er opptatt av gode lokalmiljøer samt det å ha steder hvor mennesker kan treffes. Gode samvær er gull verd – uansett alder. Det å drive Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter, står derfor høyt oppe på listen.

– Det er viktig og riktig å ha steder å gå til og å møte andre.

Byggene sentrene holder til i, er bare skall.

– Vi må sørge for å fylle stedene med aktivitet og innhold.

Skøyen aktivitetssenter holder åpent i hele sommer. Ullern kultursenter på Lilleaker er stengt fram til 3. august.

Kjøp av Lilleakerveien 43c

– Oslo bystyre har nettopp vedtatt kjøp av Lilleakerveien 43c. Hva skal bydelen bruke 24 leiligheter til?

– Vi er svært glade for at det nå er gått i orden. Dette har vi ventet lenge på, så nå gjør vi en fornyet vurdering av hvilke målgrupper som bør prioriteres inn, sier Pedersen. Bydelen har allerede etablert boliger for demente i Lilleakerveien 43 b.



Bydelen er også i ferd med å planlegge et tilsvarende tilbud for demente i Montebello terrasse - i den tidligere avrusingsstasjonen. 10 leiligheter, samt et dagsenter.

– Der skal vi bygge om.

Bydelslederen forteller at man også eier en tomt i Ullernveien.

– Her er planen å bygge leiligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.



Det er for få kommunale boliger i denne bydelen.

– Vi har faktisk færrest kommunale boliger i forhold til innbyggertallet, sier Pedersen.

Stoppet opp

– Alt stoppet opp for noen år siden da det ble full stopp for Boligbygg i Oslo. Vi har ikke hatt mulighet til å gjøre noe før nå.

27. januar i år uttalte bydelslederen til Akersposten at en trengte flere kommunale boliger tilpasset ulike brukergrupper.



– Etter den tid har gapet bare økt. Vi har for få boliger til seniorene – de over 55 år – men vi har også for få boliger til ungdom og unge mennesker samt flyktninger. De skal også ha et sted å bo, sier Pedersen og legger til at mennesker har ulike bo-behov avhengig av alder og livssituasjon.

Skole på Skøyen

Viruset kastet om på dagsordenen.

– Vi må komme i gang igjen med det vanlige politiske arbeidet. En av sakene som vi nå arbeider med å få realisert, er skole på Skøyen. Vi har lenge sagt fra at det er behov for en skole i dette området.

I Akersposten for 29. juni skriver Sigurd Mikal Karoliussen - FAU-leder på Skøyen skole og Iselin Nordenhaug - Skolebehovsgruppen Skøyen FAU - at om kun ett år risikerer i overkant av 100 elever ved Skøyen skole å stå uten et ungdomsskoletilbud i nærmijøet. Majorstuen skole - som elevene sogner til - har vært smekkfull lenge. Det samme er alle nærliggende ungdomsskoler.

– Situasjonen er akutt, sier Pedersen og mener at dette skaper mye usikkerhet. Bydelen har flere ganger kontaktet de ansvarlige på Rådhuset i sakens anledning.



– Når ferien er over, må vi i gang med denne saken for fullt.

– Det er mye uavklart på Skøyen når det gjelder utbygging. Nå haster det vel litt?



– Det må komme noen avklaringer snart, sier Pedersen som minner om at bydelen er en del av det å være en fjordby.

– Vi må sørge for å bevare sjøområdene og skape gode områder for folk å oppholde seg og ferdes i.

En vekker?

– Pandemien viste oss at vi må være bedre forberedt på dårlige tider. Vi må ikke leve som om de gode tidene er der bestandig.

– Bydelen måtte legge om slik at flere benyttet seg av hjemmekontor, måtte ta i bruk datateknologi i større grad og finne nye løsninger. Gikk det bra?



– Ja, det må jeg si, sier Pedersen og legger til at pandemien har lært oss at en kan organisere seg på andre måter enn tidligere.



– Men dette var så absolutt en vekker – ikke minst for oss politikere.

– Hva sikter du til?



– Politikerne må i større grad tenke på hvordan vi organiserer samfunnet. Vi må ha enkelte ting på lager og ikke kun basere oss på at vi hele tiden kan få tak i det vi trenger, sier Pedersen for slik fungerte det faktisk ikke når pandemien traff oss som en tsunami. Han legger til at det er ikke bare pengene som må bestemme.

– Dette er ikke siste gang vi får en pandemi, men nå er vi bedre forberedt. Nå kreves det mer av oss politikere med hensyn til blant annet beredskap og hvordan vi best mulig kan sikre befolkningen det som er viktigst.