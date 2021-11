– Vi har vært gjennom en formidabel snuoperasjon

Etter at nedrykket fra Toppserien var et faktum for fotballjentene til Røa Dynamite for ett år siden, har klubben gått i seg selv og kommet på en bedre vei. Søndag 7. november håper de på fulle tribuner og full støtte hjemme på Røabanen i den viktige kampen mot opprykksrivalene Åsane.

Publisert: 01.11.2021 kl 09:16

RØA: – Det har vært hard jobbing. Det er kanskje dette året som jeg har lagt ned mest tid og krefter på det enn jeg noen gang har gjort, sier trener Geir Nordby.

Røa-treneren er kjent for å være engasjert når han leder de rødkledde fra sidelinjen, og engasjementet er også til stede når han tar seg tid til en prat med Akersposten og forteller om retningsskiftet.

For ett år siden måtte klubben ta den tunge veien ned i 1. divisjon etter 20 strake sesonger i Toppserien.

– Den veien vi var på, holdt ikke mål, og jeg tror ikke vi hadde vært der i dag på den samme veien som vi var i Toppserien i fjor, så vi har blitt mye bedre, heldigvis. Vi har kommet på en litt mer solid motorvei som er asfaltert og som ligger ganske fin foran oss. Så det blir bra for fremtiden også, sier Nordby.

– Hvordan vi du beskrive den snuoperasjonen?

– Jeg synes den er ganske formidabel egentlig og et must for klubben. Jeg tror det var et være eller ikke være for klubben å kunne vise at vi – i en litt utfordrende hverdag og en enorm konkurranse fra andre klubber – har greid å snu noe på egen hånd. Det tror jeg har fått øynene opp hos noen, og så har det gitt oss selv en viktig porsjon selvtillit, forteller Røa-treneren.

Røa har vært gjennom en forvandling etter nedrykket i fjor. Blant annet har flere lokale, yngre talenter kommet inn. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

Ble laget alle ville slå

For når vi skriver oktober 2021 er situasjonen snudd helt om. Riktignok snakker vi om 1. divisjon, men elleve seiere og fem uavgjort på seksten kamper sier det aller meste.

Faktisk har Røa skaffet seg et så bra utgangspunkt at de trenger kun ett poeng mot Åsane søndag 7. november for å sikre opprykket, men Nordby påpeker at det er ikke det de fokuserer på inn mot kampen.

– Det viktigste er å ikke glemme den identiteten vi er og har bygd opp. Det er det som har gjort oss mye bedre enn vi var i fjor. Så det er å prøve å ha fokus på de tingene og de prinsippene som ligger der, som er det viktige, uavhengig av hvem vi møter. Og så må vi bare sørge for at vi, som i alle andre kamper, har bra energi og at vi har en optimal dag. Så går vi jo for å vinne. Det er en normal oppladning og det aller viktigste er at vi har normale treninger, sier Nordby.

– Har dere følt på noe forventningspress på å skulle rykke opp igjen?

– Vi har ikke følt det, men vi har merket det når vi møter andre lag. Det er klart at når vi ligger såpass høyt oppe på tabellen og har gjort mye bra tidligere, så er det en ekstra boost for motstander å slå oss. Sånn er det jo, og det må vi leve med, at vi alltid møter heltente motstandere som overhode ikke undervurderer oss på noen som helst måte. Det merker vi, men det skjerper oss, og det gir oss også mye bedre kamptrening. Men vi merker at vi er et lag der helt oppe som alle vil slå, sier Nordby.

Videre forteller han at lommeboken ble mindre etter nedrykket og de etablerte spillerne som dro ble erstattet med unge talenter.

– Uten å skryte, så tror jeg vi er flinke til å utvikle spillere, kombinert med å utvikle lag, så den kombinasjonen der er ganske bra. Det blir veldig ofte spillere som ikke er gode nok for andre 11'ere rundt omkring i Norge, som vi utvikler, og så blir de gode nok. Det har vært veldig fint å følge med på at de fleste har tatt bra steg sportslig sett her i år, og det er fordi vi har et godt opplegg, sier Nordby.

Skal spise kirsebær med de beste

Så hva hvilke planer har Geir Nordby og Røa for det sportslige i fremtiden? Mens stadig flere klubber får større ressurser med et herrelag i ryggen, vet Nordby at slik er det ikke for Røa.

– Vi må finne vår vei for å være i toppen i norsk kvinnefotball, for det er veldig mange andre klubber som slår seg sammen med herrelagene, og som står styrket både med penger og organisasjon. Det har ikke vi muligheten til, så vi må lage vår egen identitet, og vi må gjøre det på vår måte. Vi vet at det ligger mye midler på Røa, og vi har jo nå begynt å utvikle lokale spillere, sier han.

– Røa skal være en identitet for de som bor på Røa. Det tror jeg blir viktig, at vi utvikler egne spillere som også kan trekke mer lokal oppmerksomhet. På bakgrunn av det kan vi kanskje også inngå samarbeidsavtaler med lokale penger, sier han.

– Hva mener du da?

– Det er sponsorer som er i Røa allerede, og det blir vår vei. Vi har jo også god erfaring og ikke minst kunnskap med å utvikle spillere, både nasjonalt og internasjonalt nivå. Der har jeg vært med hele veien, og vi ser stadig at det kommer mer penger inn i kvinnefotballen, så for oss kan det være en vei å utvikle spillere og selge de med gevinst videre. Og så kan vi holde hjulene i gang med å være en god, nasjonal klubb som utvikler spillere og som holder seg i livet ved å tjene penger på det, forklarer Nordby.

Og helt til slutt er han klar på at han er fornøyd med 1. divisjon som utviklingsarena for de yngre spillerne.

– Men vi skal opp for å spise kirsebær med de beste, avslutter Nordby.

Røa ligger tre poeng foran Åsane to runder før slutt, og det er altså disse to lagene som møtes søndag 7. november kl. 12 på Røabanen. Med Røa-seier eller uavgjort er opprykket til Toppserien sikret.