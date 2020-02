Legevakten i Oslo flytter fra Storgata, og den nye kommunale legevakten for Oslos befolkning skal gjenoppstå på Aker sykehus.

Publisert: 29.02.2020 kl 12:20

OSLO: Nå er alle politiske beslutninger for Oslo storbylegevakt tatt, og det er klart for gjennomføringsfasen. Omsorgsbygg og Skanska signerte torsdag kontrakten for denne fasen, til en verdi på 1,5 milliarder kroner.

Det skriver Omsorgsbygg i en pressemelding.



Prosjekt Oslo storbylegevakt fikk sitt budsjettvedtak av bystyret i hovedstaden 26. februar. Dermed kunne opsjonen i avtalen mellom Omsorgsbygg og Skanska utløses. Signeringen er den største kontrakten i Omsorgsbyggs historie.

– Vi har sett frem til denne dagen, og gleder oss til å ta fatt på neste fase. Planleggingsfasen har vært preget av godt samspill mellom alle parter, både innad i kommunen, med leietaker Oslo universitetssykehus, i prosjekteringsgruppen og med Skanska. Storbylegevakten blir et viktig bygg for alle som bor og ferdes i hovedstaden. Målet vårt er å levere et miljøvennlig og godt bygg å være i, og med utstrakt brukerinvolvering i planleggingsfasen mener jeg vi er godt rigget for gjennomføringen, sier adm.dir. i Omsorgsbygg, Lars Henrik Bøhler.

– Stor betydning

Skanska og Omsorgsbygg signerte kontrakt for samhandlingsfasen på prosjektet i januar i 2019, og har siden da sittet samlokalisert med rådgivere og øvrige samspillspartnere på tomta ved gamle Aker sykehus i Oslo.

– Vi gleder oss også til å komme i gang med gjennomføringsfasen. Vi har et fantastisk team på plass, og etter en vellykket samhandlingsfase har vi alle forutsetningene på plass for å lykkes, slik at den nye storbylegevakten blir et godt prosjekt for alle involverte parter. Skanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn, og vi er stolte over å få være med å realisere Oslo storbylegevakt, som når den står ferdig vil ha stor betydning for alle som bor i hovedstaden vår, sier konsernsjef i Skanska, Ståle Rød

Den nye storbylegevakten skal erstatte dagens legevakt i Storgata 40 og være et døgnåpent helse- og sosialtilbud for alle som oppholder seg i Oslo. Dette innebærer akutte legetjenester innen somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser og skader, samt ambulante legevakttjenester. I tillegg kommer utvalgte spesialisthelsetjenester.

Bærekraftige løsninger

Det er lagt ambisiøse miljøambisjoner for prosjektet, som skal bygges etter passivhus-standarden og miljø-sertifiseres i henhold til BREEAM Excellent. Byggeplassen skal være fossilfri, og Skanska har som ambisjon sammen med Omsorgsbygg å gjennomføre mest mulig utslippsfritt. I tillegg er Oslo storbylegevakt del av et pilotprosjekt i Oslo, der ambisjonen er å gjenbruke hulldekker fra Regjeringskvartalet på ny storbylegevakt.

