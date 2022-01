– Vi har sett frem til å gå renn igjen

Endelig er man i gang med skirenn igjen etter at løp etter løp ble avlyst forrige sesong. Njårds Nicoline Strand (14) og Hemings Sienna Fosstenløkken Dankworth (14) leverte varene da Lauritz Bergendahls minneløp ble arrangert i Sørkedalen søndag.

Publisert: 10.01.2022 kl 08:40

SØRKEDALEN: – Det ble ikke så mange renn i fjor, så det er veldig gøy å begynne igjen, smiler Nicoline Strand.

Og som hun selv sier – formen virker å være ganske bra.

Først tok hun hjem førsteplassen i KM Skagen sprint i J14 klassen over venninnen Sienna fra Heming lørdag, før hun hadde full kontroll på trekilometeren i Lauritz Bergendahls minneløp søndag og gikk i mål på tiden åtte minutter og femten sekunder. Ellers vant hun også sin klasse i klassisk i Hakadalsrennet før jul.

– Det var veldig deilig å vinne, og jeg gleder meg til å gå flere renn, sier Nicoline.

Og det store målet denne sesongen er Ungdommens Holmenkollrenn i februar.

– Det er det største rennet i Norge for oss, så det er veldig mange gode som er med, sier Nicoline.

Venninner og konkurrenter

Hemings Sienna Fosstenløkken Dankworth var ikke langt bak og gikk inn til en andreplass.

I mål var hun 20 sekunder etter.

– Det var ikke helt på topp, men det var det sikkert ikke for alle de andre. Men det gikk ganske bra, sier Sienna.

Jentene har etter hvert blitt godt kjent etter at de havnet i samme klasse på Midtstuen skole i fjor høst. Hun lar seg ikke knekke selv om hun har blitt slått i de første løpene denne sesongen.

– Det går egentlig helt fint, for hun har vært veldig flink fra starten av, så det gjør ingenting i forhold til vennskapet, sier Sienna.

– Motiverer det deg?

– Jeg prøver jo å bli bedre, og vi trener noen ganger sammen. Det er gøy å gå sammen noen ganger og ikke bare mot hverandre, sier Sienna, som dessuten vant Hakadalsrennet i fristil like før jul.

– Hva er målet i år?

– Det er å komme på førsteplass i noen av rennene. De går inn i en Superski-Cup (klassene 13-14 år, red.anm) i Oslo, og man får poeng for de fem beste skirennene. Den hadde det vært gøy å være topp tre på, sier Sienna.

Fornøyde Try-jenter

Ellers gikk Martine Giving, Henni Hattestad Kristensen, Astrid Marianne Reusch og Karoline Kongsvold fra Idrettslaget Try sitt første renn på nesten to år.

– Det er spennende å se hvordan formen er, og det er også gøy å begynne å gå renn, fordi det er det man trener til når man går langrenn, sier Karoline.

– Og hvordan er formen?

– Formen er helt grei. Teknikken er ganske på plass, men kondisen min kan nok bli litt bedre. Den er litt dårlig, sier hun med en liten latter.

Men nervene rakk å melde seg for noen av jentene før start.

– Jeg var veldig nervøs siden det var lenge siden vi har gått, og jeg husker ikke helt hvordan det var, men det var veldig gøy å begynne igjen, sier Astrid.

Selv gikk hun i mål til en 15. plass med tiden ni minutter og sytten sekunder.

– Jeg er ganske fornøyd, men jeg tror jeg kunne gått enda fortere, fordi som med Karoline hadde jeg krefter igjen på slutten.

Resultatmessig var det Henni som kom best ut av det med en 11. plass og hun forteller at de har fått trent bra under pandemien.

– Hele fjoråret har vi gjort mye av det som ligner på det å gå renn slik at vi skulle være godt forberedt til sånn som i dag, og vi har sett frem til å gå renn. Det er veldig gøy. Det har vært litt kjedelig med bare trening, trening, trening, men ikke gå renn i helgene, sier Henni.

Arrangerte med restriksjoner

Etter at de måtte avlyse for ett år siden grunnet koronapandemien var Sørkedalens Idrettsforening glade for at de fikk arrangert Lauritz Bergendahls minneløp i år. Dette er den 46. gangen rennet er arrangert. Rennleder Erik Eiklid anslår at det var rundt 700 løpere med i år.

– Det tar lengre tid å organisere det, og hele dagen er lengre for alle. Vi må ha ni puljer, selv om det bare er 700 deltagere, for å få det til å passe med de forskjellige aldersgruppene og distansene, sier Eiklid.

Og noen restriksjoner er det.

– Vi prøver å få folk til å følge de kartene som vi har laget på dette for organisering av stadion for å ha soner som skiforbundet har pålagt oss, og det ser ut som det fungerer ganske bra. Det var en liten stund i begynnelsen hvor det kanskje var litt misforståelse, men etter hvert har det gått seg til. Foreldrene må holde seg unna og la barna klare seg selv, sier Eiklid.

Videre oppfordrer han folk til å ta turen ut i marka.

– Det er jo noen her som ble skuffet fordi at de ikke fikk være med, og jeg vil jo si at marka er stor - det er plass til alle, så ta med dere barna ut og få gått ordentlig på ski selv om man ikke får gått skirenn, sier Eiklid.

Flere lokale på palllen

Ellers var det mye lokalt på pallen under årets Lauritz Bergendahls minneløp. Peder Nupen-Breivik fra Heming vant klassen G14 år, mens Oliver Gjetthammer fra Idrettslaget Try ble nummer tre.

I G13-klassen ble Røas Nils Aas Ødegård nummer tre, mens Leopold Strand fra Njård vant i klassen G14.

I 15-årsklassen gikk Anna Jensen fra Heming inn til en andreplass, og i 17-årsklassen var Røa representert med en tredjeplass med både Mathea Perlestenbakken Barland og Eirik Berling Grande.

I 18-årsklassen gikk Ola Nymark-Veum fra Heming inn til en tredjeplass bak Ask Olaussen fra Rustad og Sander Haukvik-Jensen fra Årvoll IL.

I M19-20 år ble Røas Gard Lindby nummer tre bak Aarmann Saastad Haugan og Petter Bakken, begge fra Lyn ski.