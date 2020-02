– Vi har lyst til å fortsette!

– Det er veldig trivelig å jobbe her. Det er så mye hyggelige folk, sier Christer Glatz. Butikksjefen forteller imidlertid om sviktende omsetning for lokalbutikken som har ligget der så lenge folk kan huske.

Publisert: 14.02.2020 kl 14:15

RØA/BOGSTAD: Joker-butikken i krysset Ekraveien/Bjerkebakken har lange tradisjoner. Her har det vært matbutikk i 70 år. Det er tre år siden legendariske Knut Stensås ga seg etter å ha drevet butikken i 50 år.

Da overtok Christer Glatz stafettpinnen. Og han forteller til Akersposten at det har vært tre fine år, men i det siste har det skjedd noe i markedet.



– Særlig etter nyttår har det gått nedover med omsetningen. Vi hadde 300.000 kroner lavere omsetning i januar i år i forhold til året før, sier han.

Det lille ekstra

Butikksjefen forteller at de strekker seg langt for å yte litt ekstra service. Her kan folk i nabolaget ringe og be om å få kjørt hjem til seg, hvis de ikke kommer seg til butikken selv. Her kan man få renset klær og hentet postpakker.

– Og her har vi også noen egne spesialiteter, som nystekt roastbeef på stedet – og selvlagd Skagensalat, sier han. Det siste er ikke tilfeldig.

– Familien min drev Majonesfabrikken på Majorstuen, og der jobbet jeg lenge. Derfor lager vi noen av salatene med oppskrifter derfra. Det er populært, sier Glatz.



– Det er veldig trivelig å jobbe her. Det er så mye hyggelige folk. Mange stikker innom for å ta en prat, og det er hyggelig. Jeg får høre mye! smiler han og forteller om barn helt ned i fem-seks-årsalder som stikker innom for å handle alene.

– Man sender jo ikke barna sine til Røakrysset for å handle alene. Det kan man fint gjøre her, sier Glatz.

Ønsker lokalmiljøet butikken?

Men noe er i ferd med å skje med omsetningen, og nå ser butikksjefen på tallene at det begynner å brenne et blått lys for den tradisjonsrike butikken.

– Hva sier tallene?



– At vi må opp 10.000 kroner om dagen i snitt. Det er det vi trenger. Vi vet at mange ønsker å ha lokalbutikken, men de må de også bruke den. Vi har veldig lyst til å fortsette, sier han.

Følg Akersposten på Facebook