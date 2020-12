– Vi har lyst til å bli værende på Røa

Å drive sykkelverksted på Røa er så gøy at de har lyst til å fortsette. Men utpå våren står Bike Fixx uten lokaler.

Publisert: 15.12.2020 kl 15:34

RØA: Derfor ønsker de nå å finne ut av noen av Akerspostens lesere sitter på – eller kjenner til – et passende lokale. Aller helst i Røa-området.

Fint på Røa

Da Bike Fixx sykkelverksted åpnet i lokalene som tidligere huset Røa-legene, hadde daglig leder Torbjørn Rønningen nærmere 15 år bak seg hos Røa sykkelservice i Sørkedalsveien. Han har dermed lang fartstid i området, og han har sett hvordan sykkelinteressent har økt jevn og trutt, ikke minst etter at korona-pandemien slo inn.

– Da vi flyttet hit til lokalene ved Røakrysset, fikk vi en fantastisk mottakelse. Vi ser at befolkningen her i området er sporty, og det er tydelig at mange syns det er bra å ha et godt sykkelverksted lokalt. Det har vi fått til, sier Rønningen.



Han kan vise til tall som forteller at bare i 2020 har de hatt 2124 kunder innom med sykkel til reperasjon eller overhaling. Nærmere 300 nye sykler har de også solgt i samme tidsperiode.

– Vi har hele tiden vært to her, Adam og meg. Nå lærer vi opp en tredje, sier han.

Aller helst en fremtid på Røa

De har imidlertid helt siden de flyttet inn i lokale på den lille kollen, visst at lokaliseringen er midlertidig. Her har Skanska store planer om å bygge boliger, og det er bare noen måneder til Bike Fixx må flytte ut. Det skjer antakelig i april – midt i høysesongen for sykkelreparasjoner.

– Derfor trenger vi et lokale, aller helst i Røa-området, gjerne sentralt plassert. Det bør være på 200-300 kvadratmeter. Det bør være enkelt å komme seg til, sier Rønningen.



– Kanskje er det noen som sitter på et lokale og tenker at det hadde passet fint som sykkelverksted? spør han.

Rønningen sier at de i så fall er ute etter en langsiktig avtale. For på Røa vil han veldig gjerne fortsette å jobbe.



– Jeg elsker Røa, jeg! smiler han.