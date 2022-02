– Vi har lidd under pandemien

Liten aktivitet under pandemien har ført til en del utmeldinger og få nye medlemmer i Bogstad Gårds venneforening. Nå er aktiviteten i full gang igjen, og optimismen stiger.

Publisert: 21.02.2022 kl 10:35

BOGSTAD GÅRD: Gården som ligger så flott til ved Bogstadvannet, tilhørte samme familie fra godset ble privat eiendom i 1649 og helt frem til 1955. Da ble gården gitt bort i gave til en privat stiftelse og åpnet som museum.

Hovedbygningen er bygd mellom 1760 og 1780. For nøyaktig 250 år siden, i 1772, overtok Peder Anker gården. Han var den første av eierne som selv bodde permanent på Bogstad Gård. Før den tid var Bogstad lystgård for familien Leuch.

Et av høydepunktene i Bogstad Gårds historie er tiden rundt 1814, da gården var et av de viktigste møtestedene i forbindelse med at Norge fikk en grunnlov og Peder Anker ble Norges første statsminister.

I 1955 ble altså Bogstad Gård gitt i gave til Bogstad Stiftelse, og siden den gang har publikum fått lov til å besøke gården, oppleve gårdsdriften, beundre de flotte gårdsbygningene og komme inn i selve museet, hjemmet etter Peder Anker. Bogstad Gård er blitt en severdighet og en perle – som igjen krever store ressurser i vedlikehold, kjærlighet og omtanke.

Vennene og arrangementene

Og her kommer venneforeningen inn. Den ble stiftet i 1987, med blant andre Kåre Valebrokk som en av initiativtakerne, den gangen som redaktør og Handels- og sjøfartstidende. En stor innsamling gjennom avisen ga venneforeningen en flying start etter en kronerulling som ga rundt en halv million kroner. Det var penger som ble gitt til hardt tiltrengt oppussing.

I dag er antallet Bogstad-venner rundt 800, og tallet har sunket noe under pandemien. Restriksjonene har gjort at aktiviteten har vært lik null. Samlinger med foredrag, julekonserter og fellesturer har vært satt på vent, men nå er de i gang igjen. Tirsdag denne uken var vennene endelig samlet til foredraget, og salen var fullsatt. Det var Margit Løyland som snakket om «Hollendertiden i Norge», og en lydhør forsamling fikk høre om en periode i norsk historie som de neppe visste alt om fra før.

– Vi har ofte interessante temaer, gjerne historiske. Vi arrangerer også byvandringer og turer for medlemmene, sier Torbjørn Joys Guthe, styremedlem i venneforeningen.

– Og arrangementene er altså kun for medlemmer?

– Ja, men man kan gjerne ha med en gjest. Og da oppfordrer vi gjerne at de verves som medlemmer, sier han.

– Foredragene gir en mulighet for påfyll om ulike temaer, sier Nini Høegh Nergaard, som også er styremedlem. Hun er barnebarn av Karen Aall, den yngste av de tre søstrene som arvet og donerte Bogstad Gård.

– Jeg har alltid hatt et spesielt forhold til gården. Bestemamma var veldig opptatt av formidling av norsk historie og var jo veldig knyttet til Bogstad. Hun var opptatt av at gården skulle være tilgjengelig og åpen for alle, sier Høegh Nergaard.

De viktige frivillige

En del av av vennene gjør også en frivillig innsats for Bogstad Gård.

– Vi har rundt 10 frivillige her fast ukentlig, litt avhengig av sesong. De gjør alt fra å stryke i vaskekjelleren, snekre, mure, ha omvisninger og er med og holder parken i orden. Vi tar gjerne imot flere i parkgruppen, sier Anne Borchgrevink Braathu, som er ansatte som butikkansvarlig på gården og har kontakten med venneforeningen.

– Vi er et sted for alle, for alle generasjoner. Vi har mange aktiviteter, fra den stor Bogstaddagen i mai/juni til diverse foredrag og turer, og vi er avhengig av den frivillige innsatsen. De gjør en veldig viktig jobb, sier hun.

(Saken fortsetter under bildet.)

Mange venner møtte opp på foredrag tirsdag 15. februar.

200-årsfesten

Et høydepunkt i venneforeningens 35-årige er jubileet i 2014. Grunnloven var 200 år, og dette ble behørig markert på Bogstad Gård.

– Da ble det lagd et skuespill her ute, som ble spilt nede ved lysthuset. Skuespillet handlet om en stor middag som ble arrangert her i 1814 med folk som Peder Anker, Grev Herman Wedel Jarlsberg, Kong Christian Frederik, den britiske ambassadøren og flere til. Det var viktige temaer som ble diskuterte her, som hvilken retning Norge nå skulle gå. Det var litt uklart den gangen, sier Torbjørn Joys Guthe.

200 år senere var det altså nok en gang stor middag på Bogstad Gård, og den ble servert i et stort glasstelt i borggården – eller gårdsrommet – for hele 280 gjester. Hele arrangementet var en gedigen gave av og for venneforeningens medlemmer.

Å gi tilbake

– Hvorfor er du aktiv i venneforeningen, Torbjørn?

– Jeg har bodd på Røa og har vært her veldig mye. Jeg ble spurt i 2011 om jeg ville være med i styret, og det kunne jeg tenke meg. Det er viktig å gi noe tilbake, og det er viktig å ta vare på historien rundt Bogstad og selve gården, sier han.

Nå håper de tre at tiden etter gjenåpningen etter pandemien skal gi et løft til denne perlen på Bogstad.

– Vi har lidd under pandemien, men nå satser vi på å fylle på med medlemmer, og gjerne en de) litt yngre folk også, sier han.

– Og det koster?

– 450 kroner i året, eller 650 kroner for et par, sier han.

Ønsker du mer informasjon, se Bogstad Gårds venneforenings nettsider.

Fakta Bogstad Gård Bogstad Gård har tilhørt samme familie fra godset ble privat eiendom i 1649 og helt frem til 1955, da stedet ble gitt bort som gave til en privat stiftelse og åpnet som museum. Hovedbygningen som er bygget mellom 1760-1780 er oppført i klassisistisk byggestil og er et typisk eksempel på byggeskikken for landets overklasse på den tiden. Gården Bogstad ble ryddet i forhistorisk tid og var i drift gjennom første del av middelalderen. Etter svartedauen i 1349 ble stedet liggende øde, men kom senere i drift som leilendingsgods under Hovedøya kloster. Etter reformasjonen i 1536/37 ble alt kirkegods overført til kronen. I 1649 opptrer den første private eier, fogden Morten Lauritzen («Ugle»). Under krigene på 1600-tallet ga han kongen store lån, og da lånene ikke ble betalt tilbake fikk han skjøte på Bogstad og andre gårder i Sørkedalen. Dette skapte et gods som omfattet både jord- og skogeiendommer og ga grunnlag for sagbruk og trelasthandel, næringer som utviklet seg raskt på 1600-tallet. Et viktig kapittel i Bogstads historie tilhører Peder Anker som overtok stedet i 1772. Han tilhørte det øverste sjikt av det norske handelspatrisiatet og var den første av Bogstads eiere som bodde fast på gården. Peder Anker utvidet hovedbygningen og innredet hjemmet med kunst og møbler etter moderne europeisk smak. Som ung hadde han fått sin utdannelse gjennom flere års reiser rundt i Europa. Dette kom til å påvirke han til en livslang innsats for fremme av norske forhold. 1814 er et merkeår i norsk historie. Unionen med Danmark ble oppløst, Norge fikk sin egen grunnlov og gikk deretter inn i en løsere union med Sverige. På den tiden var man nødt til å bruke private hjem til politisk møtevirksomhet og representasjon. Bogstad og Eidsvoll var to av de mest sentrale møtestedene dette året. Høsten 1814 kom daværende Kronprins Karl Johan til Bogstad og spurte Peder Anker om han ville bli Norges statsminister i den nye regjeringen. I den første norske regjeringen ble også svigersønnen, Grev Herman Wedel Jarlsberg, utnevnt til finansminister. Peder Ankers eneste barn, Karen Anker, giftet seg med grev Herman Wedel Jarlsberg og ble grevinne. De bosatte seg etterhvert på Bogstad og greven drev konsernet videre etter Peder Ankers død i 1824. I 1854 ble godset delt mellom deres arvinger slik at nesten hele skogsarelaet, jernverkene og sagbrukene gikk samlet over på en part. Denne parten er vesentlig blitt holdt samlet og er gått i arv i familien, ved navn Løvenskiold. Dagens firma Løvenskiold-Vækerø er basert på det gamle Bogstad-godset. Etter delingen ble Bogstad Gård liggende igjen med et mindre skogareal og en del dyrket mark, foruten hovedbygningen med det meste av det gamle innboet. I 1955 solgte arvingene til Bogstad sin skog og jord til Oslo kommune, unntatt 130 mål park og annet terreng rundt hovedanlegget. Dette og Bogstads hovedbygning, med innbo, og parken ble gitt av arvingene til Bogstad Stiftelse etter ønske fra deres mor. Museet på Bogstad eies av Bogstad stiftelse, men forvaltes av Norsk Folkemuseum. Bogstad Gård har egen administrasjon. Kilde: Bogstad Gård