– Vi har iverksatt harde tiltak i gardeleiren

Lurer du på hvordan 35-40 gardister kan øve tett sammen i Husebyskogen, til tross for korona-krisen? Gardesjef Vegard Flom gir deg svaret.

Publisert: 30.03.2020 kl 14:25

HUSEBY: – Vi har fått en del reaksjoner. Det er en helt naturlig redsel i befolkningen, og både når vi er utenfor leiren og inntil leiren, har vi fått spørsmål, sier Flom til Akersposten.

Flere har reagert når de ser gardistene trene og øve sammen i større grupper. Følger ikke Garden retningslinjene om avstand og mindre grupper sammen?

Deler opp

Gardeleiren består av fem kompanier, med oppimot 200 i hvert kompani. Hvert kompani består av fire tropper på rundt 40 gardister i hver.

– Vi satte inn tiltak tidlig i mars, da vi så at dette kom. Da innførte vi mye større fokus på hygiene, og vi begynte å skille mellom kompaniene. Det ble da ingen interaksjon mellom kompaniene, sier Flom.



– Soldatene har dessuten fått restriksjoner på sosial omgang og på bevegelsesfrihet. Vi ønsker at de bruker minst mulig offentlig kommunikasjon, og de er ikke hjemme hos familie mer enn helt nødvendig. Det samme gjelder møter med venner og kjente, sier han.

Ytterligere oppdeling

Gardesjefen forteller at de enda flere endringer etter 12. mars.

– Da gikk vi ned til tropp, og det betyr at det er kun de 35-40 i troppen som omgås.

– De bor så tett at vi må se på troppen akkurat som vi gjør med en familie med husstandsmedlemmer. Det er ingen sosial interaksjon mellom troppene. Når de spiser i kantinen, gjør de det én tropp av gangen, sier han.

– Vi har fokus på å holde soldatene friske. Både for egen oppdragsløsning, men også for å unngå unødig belasting på det sivile helsevesenet.

Når de trener

– Det viktigste for Garden er at vi må opprettholde løsningen av oppdraget vårt. Vi kommer til å stå godt i kongevakten, og vi kommer til å ha den beredskapen vi skal ha, sier han. – Vår beredskap er viktig for at vi kan støtte sivile myndigheter hvis den forespørselen kommer I tiden fremover.

Derfor må det øves og trenes. I områdene rundt Huseby er man vant til å se gardister på tur og på trening. Nå er de mindre synlige.



– Men Husebyskogen må vi bruke, sier gardesjefen, som understreker: – Når man ser en mengde soldater trene i Husebyskogen, er det alltid bare fra én tropp. Når vi beveger oss ute andre steder, er det aldri mer enn fem sammen, og vi holder avstand. Vi har utpekt et begrenset antall som kan handle for de andre, for eksempel.

– For å avhjelpe med soldattrykket I leir og bevegelse utenfor leir, har vi sendt et kompani til Heistadmoen ved Kongsberg. Denne pålagte karantenen gjør at avdelingen vil kunne løse oppdraget bedre i tiden som kommer, sier han.

Hjalp mann som kollapset

Flom forteller at fire soldater sist fredag hjalp en mann som kollapset ved en butikk på Røa.

– Det viste seg at mannen testet positivt på korona. Da gikk de fire soldatene rett i karantene.

– Har dere hatt påvist smitte i gardeleiren?



– Nei. Men vi er klare hvis det skulle bli smitte i leiren. Da blir det ytterligere restriksjoner.

– Og hvordan går det med "brakkesyken"?



– Ja, her kan man virkelig snakke om brakkesyke. Så vi kan jo ikke stenge soldatene fullstendig inne i leiren. Vi gir dem for eksempel lov til å ta en løpetur til Bogstad. Men da bare inntil fire samtidig. Hvis ikke hadde det blitt som å være i et stort fengsel, sier gardesjef Vegard Flom.

