– Vi har ikke helt skjønt hva vi har klart å få til

De hadde en idé om at ullklær ikke trengte å være traust og kjedelig. 10 år senere er utlandet neste satsing.

Publisert: 16.09.2021 kl 11:10

LILLEAKER: For ni år siden, da gründerne i WoolLand feiret ett år, sa en av dem til Akersposten: – Vi mente bestemt, alle tre, at det var et marked for disse klærne og at dette var noe folk flest ville ha.

Det var altså i 2012. Denne uken er jubileumskolleksjonen lansert, og det er 10 år siden oppstarten. De var tre da det startet opp: Annette Steen Lien fra Slemdal, Siri J. Sørflaten fra Heggeli og Hedda Rivelsrud. De siste fire årene er det de to førstnevnte som har drevet WoolLand videre mot nye høyder.

– Vi har hatt positive tall i alle disse årene, også gjennom korona-pandemien, sier Sørflaten, som er designsjef for WoolLand, mens Steen Lien er markedssjef.



Etter ti år kan WoolLand vise til en samlet omsetning på nærmere 200 millioner kroner, de har solgt mer enn 750.000 artikler og har over 40 ansatte i Norge.

Hvorfor så kjedelig?

De var småbarnsmødre da de satte i gang, etter at de ble kjent med hverandre fordi de hadde barn i samme barnehage.

– Vi så at det fantes så utrolig lite spennende klær i ull. Hvorfor skulle barna gå i ullundertøy når det så så kjedelig ut? sier Sørflaten.

Det var da de klekket ut planen om å lage hverdagsklær i ull, med fine detaljer.

– Da jeg presenterte konseptet, tok det ikke lang tid før vi bestemte oss for å starte opp, sier hun.



Ofte tar det lang tid før nye konsepter slår an, men sånn var det ikke med WoolLand. Responsen fra kundene var ganske raskt overveldende, ifølge de to.

– Og det var jo litt uventet. Vi fikk mailer fra folk i hele landet, og det var veldig motiverende, sier designeren.

– Vi brukte merino-ull fra Australia og produserte i Kina. Det var barn opp til åtte år vi først satset på, men allerede samme høst, i 2011, lanserte vi koseklær for damer, sier Steen Lien.



– Vi følte oss veldig innovative ved å satse på nettbutikk i starten. Og vi var tidlig med å bruke sosiale medier. Vi var også på God Morgen, Norge på TV2, og det tok av med én gang, sier hun.

Butikk flere steder

Men det var ikke nok med nettbutikk. Ønsket om å vise frem kolleksjonene og gi kundene en mulighet til å kjenne på – og prøve – klærne, vokste frem. Den første butikken åpnet de i et beskjedent lokale like ved Lilleaker skole.

I 2013 tok WoolLand steget inn i låven ved Schlägergården på Lilleaker, som har vært hovedbutikken siden. De har også butikk på Sandvika Storsenter og i Bergen.

Større satsing

For to år siden valgte de to å selge virksomheten til velkjente Dale of Norway.

– Med Dale er vi med på en spennende reise som også oppleves som noe nytt, sier Steen Lien.



– Vi jobber videre i samme sporet som før, har en liten eierandel og står på. Vi har det minst like travelt, smiler hun.

Gjennom 10 år har de vokst seg fra å være en spennende gründerbedrit til å bli en sterk, norsk merkevare i ullsegmentet.

– Vi har ikke helt skjønt hva vi har klart å få til, sier Annette Steen Lien.

– Hvor er WoolLand om nye 10 år?



– Neste steg er at vi skal ut i verden. WoolLand skal lanseres i utlandet, sier Sørflaten. Med god drahjelp fra Dale, som allerede har et solid navn utenfor Norges grenser, skal WoolLand erobre verden.

– Vi skal også flytte produksjonen hjem til Europa og Norge, sier de to, som er superfornøyde med kolleksjonen som markerer 10 årsjubileet.

Kolleksjonen har de kalt Hope.

– Det er et navn som passer etter pandemien. Vi bruker optimistiske farger og designer for fremtiden, sier Sørflaten. De to er også opptatt av at deres produkter skal kunne brukes i mange år og kunne gå i arv.



– Klærne skal kunne brukes i år etter år, og det preger både design og materialer, sier de.