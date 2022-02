– Inspirasjonen er naturlig nok hentet fra lockdownen. Vi har glemt hvordan vi oppfører oss, og glemt litt av det sosiale, sier revysjefen for årets Persrevy.

Publisert: 21.02.2022 kl 09:40

PERSBRÅTEN: Akersposten ble denne uken invitert på øving til revyen som har røtter helt tilbake til 1960-tallet. Johanne Sundby Evje kan fortelle at gjengen som står bak årets revy, har et etterlengtet håp om å få løftet revyen igjen, etter en lang lockdown og lite sosialisering.

Skolerevyene har dype røtter i Oslo. I om lag hundre år har elever satt opp revyer i hovedstaden, og på mang en scene rundt om i diverse svette gymsaler har nye stjerner blitt født – fra Erik Bye til Thomas Giertsen og Linn Skåber.

Lista er veldig lang, og kanskje fødes det en ny stjerne eller to på årets Persrevy også.

Kom sent, men godt

Revysjefene Johanne Sundby Evje (18) og Daniel Gutierrez-Garshol (18) forteller til Akersposten at de har stått voldsomt på de siste månedene, for å gi publikum en god revy. Spydspissene for revyen åpner opp om at de kom sent i gang, og visste derfor fra begynnelsen at det hastet med å få staket ut en kurs: Tema.

Rød tråd eller ikke rød tråd. Markedsføring. Sponsorinntekter.

Hvert år er skolerevykrigen i Oslo en intens jakt på terningkast og revypris. Hvordan skal de håndtere presset og innfri de skyhøye forventningene?

Når Akersposten snakker med Johanne, møter vi en uredd revysjef. Ikke minst er hun fremoverlent. Både crew og skuespillere løftes frem.

– Temaet for revyen er «S.O.Sial» – inspirasjonen er naturlig nok hentet fra lockdownen. Vi har glemt hvordan vi oppfører oss, og glemt litt av det sosiale.

Revyen har ligget brakk og er høyt savnet blant elever. Men i lys av pandemien og lite sosialisering er den også glemt litt bort. Hele samholdet og verdiskapningen i en revy har havnet i skyggen. Det ønsker Johanne å gjøre noen med. Et av hennes hovedfokus er derfor også å bygge opp neste års revysjefer.

– Det er en gjeng med superflinke skuespillere. Vi har alle stått på alt vi kan, og vi er jo bare elever og noen få tidligere elever som lager revyen, forteller instruktør Jacek Jankowski (20).

– Jeg har veldig troen på dette. Vi gleder oss veldig til å vise frem produktet vårt, sier han om Persrevyen som braker løs 22. mars. Frem til den tid kan publikum se frem til en underholdende revy med enormt engasjement og lave skuldre.

Stemmen til Jacek treffer høyt og tydelig i det han instruerer skuespillerne. Ingen tvil om at han har gjort dette før. Han utfordrer og trygger på ferden mot sketsjens siste punchline. Deretter runger latteren i rommet. Teksten og aktørene er i mål, uten staffasje og regn fra scenetaket.

Enkelt, ekte og bra

Med seg har han Valentin Barli (20) og Isabel Halvorsen (21). Førstnevnte entrer øvingslokalet proppfull av entertainment. Han fremstår som drevet av energi og glede. Etter en stødig håndhilsen fremholder han at han ønsker at publikum skal få ta del i den gleden og det samholdet revygjengen har.

Alle instruktørene har fartstid på scenen – alle har vært skuespillere på revyen tidligere år. Skuespillerne Imaan Ahmed (18), Isabell Otnes (18), Celine Moe (18), Anna Brekke (18), William Steina (18) og Øyvind Karim Rasmussen (16) er i erfarne hender.

Koronautbruddet har hindret sosiale sammenkomster. Det har vært få muligheter til øving, og budsjettet er stramt. Øvingen avslører imidlertid at årets Persrevy kan bli både frekk og spenstig, ikke minst med noen morsomme groviser.

I tillegg til å lage best mulig revy, har gjengen bak revyen prioritert at de skal ha det bra, noe som gjenspeiler seg i samholdet.

Hjemmesnekret og personlig

De siste årene har Persrevyen bokstavelig talt vært hjemmesnekret. Nylig uteksaminerte medelever som regissører og instruktører, gir en spesiell lagfølelse.

– Det blir personlig, medgir Jacek og fortsetter. Det gir en confidense boost å være med i en revy. Du vokser som menneske.

X-faktoren er synlig hos flere. Den favner brett, både om teamet, lederegenskaper og blant skuespillerne. Totalt fremstår de som selvstendige og unike. Årets Persrevy bidrar med en god opplevelser og et «variert verdensbilde». Revyfolket vi får møte på øving, gir lokalavisen tro på at samarbeid og samspill vi bidra til å knytte oss sammen – også i årene som kommer.

– Dette er en unge folk som bidrar positivt for hverandre, i tillegg til å heie hverandre frem. Jeg er overbevist om at det er talenter her, som vil etterlate beundring. Her er det både X-Faktor, ambisiøse skuespillere og gode ledere, supplerer showmannen Valentin avslutningsvis.

Det faller ikke en setning fra Valentin uten at det etterfølges av et smil eller glimt i øyet. En naturlig entertainer som stadig agerer livaktig med gode replikker.

PS! Valentin påser til slutt at journalisten husker å få med seg en «shout out» til bestevennen Kasper Proos. Så er det formidlet.

Skolerevyen på Persbråten spilles fra 22. til 29. mars. Mer om revyen S.O.SIAL kan du lese her