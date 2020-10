«Vi har gjenåpnet kontoret vårt»

Brevet nedenfor er fra Vestre Aker Pensjonistforening, som samtidig minner at de er tilgjengelig for de mange som føler seg alene særlig i forhold til viruset som herjer. Her er brevet:

Publisert: 23.10.2020 kl 12:35

Kjære medlemmer!

Kalenderen vår viser oktober, og det sier oss at vi har vært uten kontakt med dere via møter, aviser og kontorbemanning siden 12.mars i år.

Våren og sommeren - og nå høsten, tærer på entusiasmen til å holde ut med alle restriksjonene vi har fått og får. – Men det er allikevel til vår alles beste for å komme videre å holde viruset nede, med alle sine negative sider.

Vi har alle følt på begrensningene som har gjort oss enda mere sårbare i forhold til ensomhet og mangel på kontakt. For egen del er det noe så banalt som å kunne ta trikken til byen og ta en kaffe sammen med venner. Ikke for at det er noe som gjøres ofte, men når en vet at det er vanskelig, blir problemet større og sånn er det nok med mange ting for oss. Jeg brenner for at folk ikke skal være ensomme, men være en del av fellesskapet.

Noe er blitt lettet på – og vi kan møtes på Seniorsenteret under trygge former. I hele sommer har også Frivillighetssentralen vært åpen, og vi har kunnet møtes der og sågar blitt hentet av Frivillighetsbussen om vi ønsket det. Stor takk til alle dem som har stått på der - og som fortsatt står på for alle oss seniorer.

Fra mandag 12. oktober vil vi åpne kontoret vårt på Røa Seniorsenter hver mandag fra kl 11.00 til kl 13.00.

Styret for Vestre Aker Pensjonistforening har valgt å forholde seg til retningslinjene fra Pensjonistforbundet sentralt vedrørende smittefare. De har nå gitt klarsignal til at det kan være greit å møtes igjen i trygge omgivelser. Derfor har vi som mål å få til et julemøte den 14. desember på Samfunnshuset, festsalen i 2. etasje. På grunn av smittevernregler, må vi ha tilbakemelding fra dere om dere kan tenke dere et slikt arrangement.

Tilbakemeldingen må dere gi innen 2. november 2020. Ring meg gjerne på telefon 95 947 102 – eller kontakt meg på E-post rmnyrud@online.no Jeg er tilgjengelig!

Vestre Aker Pensjonistforening trenger hver eneste en av dere og håper ingen melder seg ut hos oss pga nedstengingen. Til dere som ikke har betalt kontingenten ennå: Kontingenten kr.410,- som betales nå gjelder også for 2021 etter det Pensjonistforbundet sentralt har meddelt oss. Kontonr. 9001 05 50202 til Pensjonistforbundet

Så ser vi fram til at vi alle kan møtes på vanlig måte igjen når denne pandemien har roet seg - og at vi ikke blir mer berørt.

Med optimistisk hilsen fra styret i Vestre Aker Pensjonistforening.

Ruth Marie Nyrud Hansen

leder, Vestre Aker Pensjonistforening