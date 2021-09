Etter noen sesonger i 1. divisjon er Maren Austmo Pedersen (22) mer enn klar nok for å prøve seg i Rema 1000-ligaen. Der vil hun stå ansikt til ansikt med storesøster Andrea.

Publisert: 01.09.2021 kl 13:10

ØRAKERHALLEN: – Først og fremst vil jeg være en stabil og god keeper som er god for Aker i år, og så ta det stegvis, sier Austmo Pedersen.

22-åringen er ydmyk om ambisjonene sine, men hun har gode håndballgener.

Søsteren Andrea spilte først seks sesonger i Byåsen før hun gikk til Vipers Kristiansand, som ikke bare har vært Norges beste lag de siste årene, de vant også Champions League i vår.



– Vi har litt forskjellig bakgrunn med lag og sånne ting. Hun har jo vært på yngre landslag, og det har ikke jeg vært, så vi har litt forskjellig å sammenligne med. Jeg vil ikke si at jeg har et mål å komme så langt som henne, men jeg ser jo opp til henne, og jeg har lyst til å bli like god som henne likevel, sier Austmo Pedersen.

– Hvordan blir det å stå ansikt til ansikt med henne?



– Det blir artig. Vi har jo ikke spilt en offisiell kamp mot hverandre før, så det blir spennende. Det hadde vært gøy å kunne gitt dem litt motstand og litt dueller. Målsettingene er ganske ulike selv om vi er i samme liga, sier 22-åringen.

Debuterer i Rema 1000-ligaen

For det er liten tvil om at Andrea og Vipers selvfølgelig har skumle planer om å gjøre rent bord i Norge - vinne serie, NM og sluttspill - så er Aker langt unna det samme. Med en snittalder på 20,8 år og mange spillere uten eliteserieerfaring, så er målet først og fremst å overleve i Rema 1000-ligaen.

– Jeg synes den målsettingen er ganske riktig. Vi kommer til å kjempe om plassen og vi har ganske mange viktige kamper foran oss. Men sånn som det har vært på trening og kamper, så synes jeg det ser bra ut. Får vi brukt potensialet våres, så tror jeg det er en målsetting vi skal klare å fullføre, sier hun.



Selv får hun debuten i Rema 1000-ligaen etter flere sesonger i 1. divisjon for Charlottenlund.

– Det har alltid vært et mål og en drøm å spille i eliteserien, og så har jeg vært i 1. divisjon i fire-fem år, så jeg føler at det er naturlig å ta et steg opp. Jeg var ferdig med studiene i Trondheim, så det var ikke noe som holdt meg i igjen sånn sett, sier Austmo Pedersen.

– Hvordan er nivået 1. divisjon kontra eliteserien, Rema 1000-ligaen?



– Det er selvfølgelig ett hakk opp. Man merker det, men jeg ser jo at i treningskampene, så har vi spilt noen kamper mot lag som spiller i 1. divisjon. Jeg håper at vi skal ta det steget sammen, men å møte de i toppen, det tror jeg blir et annet tempo enn det jeg er vant til. Det er selvfølgelig raskere spill og bedre skyting, men det er naturlig, forteller sisteskansen.

Og hun får en tøff start med fjorårets bronsevinner Sola HK - med ingen ringere enn Camilla Herrem på venstrekanten.

– Hvordan ser du på kampen mot Sola HK?



– Det kommer til å bli tøft å møte Sola, men vi har trent godt og er klare for å kjempe om seier. Vi har forberedt oss med å se video av treningskampene deres og trent godt med laget, forklarer hun.

Så går det slag i slag og Aker-keeperen er spent foran en lang sesong med 26 seriekamper.

– Vi er heldigvis tre keepere, så alle kan spille og da kan vi rullere litt. Både med tanke på skader, men også spilletid, så jeg tror det skal bli bra. Det er en trent gjeng dette, men man vet aldri i håndball. Skader kommer det, sier Austmo Pedersen.

Tror Maren vil ta nivået raskt

Aker-trener Lars Abelsen forteller til Akersposten at de hadde fulgt henne over tid.

– Hun var ganske lenge ute med skade før forrige sesong og kom litt sent i gang den høsten. Hun storspilte da vi møtte dem med Follo HK, da vi senere diskuterte aktuelle målvakter, så var hun veldig høyt opp på den lista. Heldigvis fant vi også tonen ganske raskt gjennom dialog, sier han.



Og han er ikke i tvil om at hun vil beherske nivået.

– Jeg har stor tro på at Maren kan ta nivået i eliteserien ganske raskt, men hun må samtidig få litt tid på seg og bli kjent med alt som er nytt før man kan forvente stabile prestasjoner på dette nivået. Heldigvis har vi to spennende unge målvakter som kan komplementere Maren på en god måte i målvaktsteamet vårt, sier Abelsen.