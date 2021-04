– Vi har ett mål for øye denne sesongen

I år som i fjor har koronaviruset skapt trøbbel i sesongoppkjøringen for kaptein Sarah Alexandra Lilleberg Suphellen og Røa Dynamite, men drømmen om opprykk igjen til Toppserien trumfer alt.

Publisert: 01.04.2021 kl 09:17

RØA: – Det er litt frustrerende å ikke få den oppkjøringen man bør ha, men det var verre i fjor. Vi gjør jo det beste vi kan ut av situasjonen. Det som er veldig bra i år, er at vi har en veldig stor gruppe og såpass bra treningsgruppe at vi har en del internkamper, sier Suphellen.

22-åringen ble nylig valgt til ny kaptein etter at Katrine Winnem Jørgensen dro til danske Brøndby IF etter forrige sesong, og Akersposten satte seg ned med den nye kapteinen – med behørig avstand – for å høre om hvordan sesongoppkjøringen har vært med diverse restriksjoner.



Slutt på treningskamper

Etter to kamper – mot henholdsvis Grei og Vålerenga – ble det satt en stopper for blant annet treningskamper.

– Alt rundt er så usikkert, men jeg føler at der jeg kan bidra er hver dag på trening og gjøre at vi har kvalitet på øktene selv om det drar ut, at vi har ett mål hver dag når vi kommer på trening uansett om det er usikkert med kamper, så bør vi komme på trening for å bli bedre og tenke på det ene målet vi har for sesongen. Og det er å rykke opp, sier Suphellen.

– Hva har det gjort med tålmodigheten og motivasjonen at dere ikke har fått spilt kamper?



– Det tærer jo på tålmodigheten, og jeg har sluttet å følge med på pressekonferansene og sånne ting, for man blir jo alltid litt skuffet. Man blir glad og så blir man skuffet, men man er alltid motivert, i hvert fall vi i Røa nå. Vi har jo ett mål for øye denne sesongen, forklarer Suphellen.

Favoritter i 1. divisjon

Seriestarten 21. mars ble utsatt etter mye smitte flere steder og ble satt til begynnelsen av mai før den igjen ble utsatt.

Men nå ser det ut til at seriestarten for Toppserien og 1. divisjon kvinner sparkes i gang 22.-23. mai.

– Da får man planlagt siste delen av oppkjøringen sånn at man får inn flere kamper og at man er 100 prosent klar. Det må alltid litt planlegging til i forhold til når man skal være på 100 prosent, sånn er det jo i alle idretter. Så da har vi ett mål for øye og det er at vi skal jobbe for fullt frem til da. Det er da det starter, og det er da vi skal være best. Så det er godt å få en dato på det for alle, sier forsvarsspilleren.

Røa trente en periode innendørs i Vallhall, men måtte raskt ut igjen da hallene nok en gang ble stengt. Likevel føler Røa-spilleren seg trygg på at de har fått trent bra.



– I treningskampen mot Grei var det veldig mye snø, husker jeg. Og så har vi hatt en trening der det var skikkelig snø på banen, så vi har måttet gjort om, men jeg føler at vi har fått trent skikkelig. Vi får brøytet banen, og det har vært enkelte dager det ikke har vært like bra kvalitet, men vi har fått trent, forteller Suphellen.

Sist høst rykket Røa ned etter 20 år i toppen av norsk fotball.

Nytt seriesystem

– Er dere gode nok til å rykke opp rett opp igjen?



– Ja, det føler jeg selv om det er en helt ny situasjon enn det var i fjor. Det blir en litt annen inngang til kampene når vi alltid går inn til kampene som favoritter, og vi blir jo det laget alle vil slå. Så det blir en utfordring i seg selv å takle det, forteller Suphellen.

Med mindre koronaviruset og utsettelsen av sesongstarten ødelegger enda mer, blir det med en halv sesong i 1. divisjon siden et nytt seriesystem gjør at de fire øverste lagene i Toppserien da går inn i et sluttspill hvor de spiller om de gjeveste plasseringene. Resten av Toppserie-lagene spiller siste halvdel av sesongen sammen med de to beste lagene fra førstedivisjon.



Selv er hun usikker på hva som er best.

– Vi vil jo alltid ha best mulig matching, men for min del vil jeg også rykke opp. Og så vet jeg ikke om det er en enklere vei om det er det gamle eller det nye. Det er jeg litt usikker på, men det får vi forholde oss til når vi får svar, sier kapteinen.

Ungt og håpefullt i Røa

Etter at noen sentrale spillere har gått til andre klubber, har Røa fått inn en rekke unge, men fremadstormende jenter som man håper skal bli viktige bidragsytere.

– Jeg synes det er veldig bra med ungt talent, de er jo lokale jenter også, og de kommer inn med en ny giv som vi kanskje trenger. Jeg synes i alle fall at den gruppa vi har nå er veldig bra sosialt, som gruppe og på banen. Det er veldig mye spennende som har kommet fram, sier Suphellen.

Hun har selv bakgrunn fra Trondheims-Ørn og Lillestrøm i Toppserien, og er ikke i tvil om at tenåringene i Røa kommer til å bidra.

– Jeg er veldig positivt overrasket over de unge vi har fått inn på laget og synes det er kjempeartig. Man vil vise seg frem og det gir en trøkk til oss gamle at vi også må trykke til, sier Suphellen.



– Gamle...?



– Ikke gamle, men jeg føler meg gammel. Vi har de spillerpresentasjonene der også 15-åringene kommer opp, og så sender mamma meg en snap, «15-åringer? Begynner å bli gammel?» Og jeg bare «ikke si sånn da». Men jeg er kanskje gammel i den forstand at jeg har ganske mye erfaring, for jeg var 16 da jeg startet å spille i Toppserien. Så jeg har syv-åtte år i Toppserien, avslutter Suphellen.

