– Vi har en økt bekymring knyttet til sårbare barn

– Jeg var bekymret før vi gikk inn i dette, men når jeg ser hvordan kolleger her i bydelen bretter opp ermene og møter denne situasjonen, letter bekymringen, sier barnevernsleder Berit Raknes i Bydel Vestre Aker. Det er likevel enkelte grupper hun mener er ekstra vanskelig stilt i disse tider.

Publisert: 06.04.2020 kl 09:10

OSLO: Flere deler av samfunnet roper varsko om sårbare barn under korona-krisen. Alle tjenester som omfatter barn og unge, er i beredskap, inkludert skoler og barnehager.

– Dette er en unntakstilstand for hele befolkningen, og vi må ikke glemme at mange familier sitter isolert hjemme i to måneder om sommeren, uten et tilbud. Disse familiene er alltid utsatt, og disse må vi ha fokus på, sier Birgit Raknes, barnevernsleder i Bydel Vestre Aker.

Hun er vel så opptatt av å løfte frem sårbare foreldre, og det faktum at det ellers i løpet av året ikke stiller seg annerledes for familier som strever. Hun henspiller på at dette er ekstra utfordrende for alle familier, og at de sårbare sliter mer enn andre i disse dager.



– Barna som vi ikke får tak i ellers vil i dag være ekstra utsatte.

– Vår bekymring begrenser seg ikke til disse tider, og jeg vil påstå at vi nå jobber for å begrense skader på alle områder i bydelen, men tiden etter pandemien vil vise hva vi har oppnådd, og hva vi kanskje ikke har greid å forebygge. Det er viktig å beholde roen, og stole på at systemene greier å fange opp de alvorligste tilfellene hvor barn blir utsatte og lider, sier barnevernslederen.

- Var bekymret

Raknes er opptatt av det ikke skapes en unødig uro. Barnevernet i bydelen har vært i kontakt med alle sine klienter og tilbyr støtte og samtaler rundt den nye situasjon familiene befinner seg i. Barnevernstjenesten er i full aktivitet, har lite sykefravær, og de er tilgjengelige, men på en ny måte. Tjenesten tilstreber å drifte så normalt som mulig.

– Vi har klart å opprettholde driften fra dag én, sier Raknes.

– Jeg var bekymret før vi gikk inn i dette, men når jeg ser hvordan kolleger her i bydelen bretter opp ermene og møter denne situasjonen, letter bekymringen. Det er store ressurser som bidrar samlet i dag, og barnehagene og skolene i bydelen gjør en formidabel innsats. Men det bekymrer oss likevel at det er få som har tatt i mot tilbud om barnepass og skoleplass. Vi kommer derfor til å intensivere fokuset på hvem som kan være i risiko og burde tatt i mot dette tilbudet.

Barnevernsleder i Bydel Vestre Aker, Berit Raknes.

– Vi har fått informasjon om at barnehageansatte og lærere ringer rundt og holder kontakten med barn de er bekymret for. Videre har mange kontakt på sosiale medier, og har opprettet små turgrupper. Skoler er aktive og oppsøker elever de ikke får kontakt med i den digitale undervisningen.



Barneverntjenesten deltar i landets største dugnad, og står i solidaritet med barn og familier som har det vanskelig. De ansatte holder hjulene i gang med hjemmekontor, holder møter i parker, og samtaler med familier har de over med kamera når familiene samtykker til dette.

Undersøkelser gjennomføres så langt som mulig over telefon og møter ute. Mens de alvorlige sakene knyttet til vold og andre bekymringsfulle forhold, krever at man møtes fysisk, og da gjennomføres møtene med hensyn til de smittevernsinstruksene som er satt.

– Bydelen prøver å ha oversikt over de barna som strever, og vi erkjenner at det er en økt bekymring knyttet til sårbare barn, sier Raknes.

Mer enn barnevernet

– Men i denne situasjonen må det ikke overfokuseres på barnevernet og hva vi bør gjøre. Vi må være litt forsiktige, også i forhold til stigmatisering, påpeker Raknes og legger til.

– Her er det viktig å huske at de som er i kontakt med barn og ungdommer, er de som nå først tar kontakt og følger med på utsatte barn. Vi har hatt økt henvendelse fra disse hvor vi har gitt råd og veiledning. Mange vil oppleve at det å være i kontakt med bydelens forebyggende instanser er god nok hjelp. Noen vil kanskje være i behov av sterkere tiltak fra barnevernet.

– Tiden vi er inne i er en fellesskapsdugnad, hvor skoler, barnehager, familiesentrene samles. Innsatsen må spres der alle som jobber med barn og unge bidrar. Her må alle løftes frem.



– De fleste barn er hjemme og har det trygt. Noen barn kan synes at denne tiden er vanskelig, fordi de er redde, bekymret eller ikke har det bra hjemme. Det er klart bekymringsfullt, og disse må vi jobbe for.

– Vi har systemer som kan ta i mot familier som strever. Alt fra skolene, barnehager, BUP og Familievernet. Her er vi store ressurser som bidrar, sier Raknes og fortsetter. – Noen klienter har tatt kontakt for å få råd. Det kan være foreldre som blir stående alene med barn som strever. Andre familier må vi jobbe mye med, og i noen familier sprekker det. Vi må gi familiene en sjans til å prøve, selv om vi har sett problemene komme.

Situasjonen med koronaviruset påvirker dagliglivene våre og kan være særlig krevende for familier som strever med relasjoner og konflikter. Mange foreldre i disse dager opplever det som ganske utfordrende å kombinere barnepass og hjemmeskole med hjemmekontor.

– Jeg ser mange ressurssterke foreldre, der det også er åpenhet og hvor det ikke legges skjul på at denne situasjonen er krevende, sier Raknes.

Blir kjent på en ny måte

Både barn og voksne befinner seg i en uvanlig situasjon der det er viktig at vi ikke skaper et ekstraordinært stress. Jeg mener vi må senke ambisjonene og være litt romslige med oss selv.

– Det gagner også barna, mener Raknes.

– Det finnes også klienter som nå får familietid. Slik at denne situasjonen faktisk oppleves som positiv. Dette kan være en tid for å se nye ting, oppdage ting, tåle at verden snus litt opp ned.



– Vi må se denne situasjonen i perspektiv, råder den erfarne barnevernslederen. Vi er inne i en ukjent situasjon, alt er annerledes. Man må være snill med seg selv, og man bør velge hvordan man skal lytte til den kritiske røsten.

– Ha dager hvor dere går i pysj hele dagen, ikke alt må være så strikt. Lag avtaler om at familien har en hviledag, hvor man gjør noe utenom det vanlige.

Rutiner er viktig

Barnevernstjenesten ser at der det opprettholdes daglige rutiner, går det lettere. For foreldrene blir det mange roller de skal ivareta på én gang. Det kan føre til stress som igjen kan smitte over på barna. Barn kan få uroreaksjoner, eller de kan bli triste og engstelige når ting blir annerledes enn de er vant til. Faste rutiner og mindre stress er viktig å holde på.

– I mange land kan ikke familiene gå ut med barna, vi bør derfor være glad for at vi kan gå ut sammen med barna våre. Vi kan finne på ting ute, og få et avbrekk hjemmefra.



– Det er viktig at man som voksen ikke nøler med å vurdere å kontakte hjelpeinstanser for råd og veiledning. Dette er et voksenansvar. Trenger man råd eller veiledning, bør man som voksen kunne ta den vurderingen selv. Man kan spørre om eventuelle reaksjoner eller følelser er normalt innenfor det unormale i dag, og her kan bydelen være til hjelp.

Ekstra vanskelig

Raknes er mer bekymret for barn med utviklingshemming og diagnoser.

– Vi er bekymret for at situasjonen til barn som sliter skal eskalere når familiene er ute av sine vanlige rutiner, sier Raknes og legger til.

– For eksempel lever mange familier der barn har nedsatt fungering med omfattende omsorgsoppgaver over lengre tid. Disse familiene har en høy risiko for å ikke skulle kunne tåle denne perioden, det er viktig at familien får riktig hjelp og støtte.



Dette er foreldre med god omsorgskompetanse, men med svært krevende omsorgsroller som står i fare for å knekke i slike situasjoner. Barnevernslederen har hørt om gode løsninger som er gjort rundt disse barna på skoler og i barnehage, og hun håper dette er standarden og ikke unntaket.

– Selv om alle må være innstilt på å bidra i en periode med unntakstilstand, er problemet her at foreldrene rett og slett blir utslitt når situasjonen varer over tid, sier hun. – Ingen kan forstå den jobben som foreldre med funksjonshemmede barn gjør.

– Vi er også helt klart bekymret for de foreldre som har utfordringer knyttet til egen psykisk helse, som ikke ser dette selv, og disse sakene kommer helt klart under barneverntjenestens lovområde.

Noen voksne kan kjenne behov for å selvmedisinere. Den sosiale kontrollen forsvinner når vi ikke har kontakt, og terskelen for hva som er «lov», senkes. Men barna trenger at foreldrene er til stede og tar ansvar. Voksne må være den tryggheten de trenger når alt annet blir rart og annerledes.

Oslohjelpa

Oslo kommune har Oslohjelpa, og den fins nå i både Bydel Vestre Aker og Bydel Ullern. Der kan familier henvende seg hvis de for eksempel er bekymret for barnets utvikling eller opplever utfordringer i familien. Der kan familier med barn få hjelp, også familier med sammensatte behov.

Omsorgssvikt kan være både utilsiktet og tilsiktet fra omsorgsgiverens side, og er sjeldent et enkelt tegn eller symptom, men et sammensatt bilde av ulike faktorer. Denne svikten er en vedvarende manglende evne eller vilje hos omsorgspersonene til å møte barnets grunnleggende fysiske, emosjonelle, psykiske og/eller medisinske behov.

Barneverntjenesten i Bydel Vestre Aker hjelper ikke bare én gruppe mennesker. Hjelpen favner bredt, og er et viktig bidrag til familier. Rus og psykiatri er sådan et viktig moment å trekke frem, deretter tilfaller situasjoner der omsorgsevnen kommer til kort og familien trenger hjelp til å løse utfordringene.



