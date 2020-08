«Vi har alle et ansvar for å overholde regler for smittevern»

«Veien fra å delta på en sosial aktivitet med vennegjengen til å smitte noen i risikogruppen er svært kort,» skriver bydelsdirektør i Vestre Aker, Elisabeth Vennevold.

Publisert: 06.08.2020 kl 16:00

Bydel Vestre Aker har gjennom sommerferien ikke hatt noen nye smittetilfeller blant våre innbyggere. På kun få dager har dette situasjonsbildet dessverre snudd. Vestre Aker har gått fra å være den bydelen med nest-minst smitte i hele Oslo til å trone øverst på smittestatistikken den siste uken. Denne oppblussingen av smitte på svært kort tid viser helt tydelig at koronaviruset fortsatt er aktivt og at viruset fortsetter å smitte svært raskt. Det er derfor helt avgjørende at våre innbyggere tar ansvar for å overholde regler for smittevern til enhver tid – også unge mennesker som ikke befinner seg i risikosonen.

Vi har lagt bak oss en vår som for de fleste av oss har vært utfordrende som følge av nedstengingen av samfunnet for å hindre spredning av koronasmitte. Myndighetene har gått hardt ut for å forhindre de tilstander av smitte som andre land har opplevd. Vi som befolkning har bidratt i stor grad med å hindre spredning av viruset. Vi har vært flinke til å holde oss hjemme, overholde avstandsregler og vaske hendene våre hyppig og grundig. Før sommeren kom dermed en gladnyhet for mange om at samfunnet sakte skulle åpnes opp igjen. Vi har senket skuldrene litt og mange har reist rundt i Norge på ferie. Samtidig har smittestatistikken både lokalt og nasjonalt har holdt seg lave gjennom sommeren. Men å øke aktivitetsmønstrene våre etter nedstengingen kom med en klar betingelse fra helsemyndighetene om at alle til enhver tid må overholde gjeldende regler og anbefalinger for smittevern. For selv om smitten nå over tid har holdt seg stabilt, så er dette fortsatt en pågående pandemi med et svært smittsomt virus.

Bydel Vestre Aker har siden slutten av februar vært i beredskap som følge av korona. Og på tross av at smitten rammet Vestre Aker hardest i landet da viruset først kom til Norge, så har bydelen klart å forhindre ytterligere smittespredning av stor skala. På smitteoversikten for Oslo har Vestre Aker vært en av bydelene med færrest smittetilfeller totalt gjennom pandemien siden februar. Men så, i slutten av forrige uke, snudde dette seg svært raskt igjen. Som de aller fleste har lest i mediene det siste døgnet er bydelen igjen hardt rammet av lokal smittespredning. Bydelen har gått fra å ha null smittetilfeller den siste måneden til åtte påvist smittede på under en uke. Igjen har bydelen igangsatt store ressurser for smitteoppsporing, og mange av våre innbyggere er satt i karantene. Uavhengig av hvor smitten kan spores til, så smittespredningen kun forårsaket av en ting - at gjeldende regler for smittevern ikke har blitt overholdt.

Min oppfordring etter de siste dagers hendelser her i bydelen går spesielt til unge mennesker som ikke er i den definerte risikogruppen. Det er forståelig at det nå etter en vår med begrenset sosial aktivitet er ønskelig å omgås familie og venner i større grad. Det er fristende å utnytte det fine været i byen og delta på en fest eller to, etter flere tilbakelagte måneder uten hyggelige lag og festfylte kvelder. Men veien fra å delta på en sosial aktivitet med vennegjengen til å smitte noen i risikogruppen er svært kort. Så selv om konsekvensen for deg som er ung og ikke befinner deg i risikosonen i utgangspunktet føles liten, så er ringvirkningene av at smittevernreglene ikke overholdes potensielt fatale. I tillegg til å overholde smittevernreglene er derfor min oppfordring at du tenker nøye gjennom både hvilke sosiale aktiviteter du blir med på og er bevisst på hvilket omfang. Vi må alle ta ansvar. Hvert valg du tar kan potensielt få alvorlige konsekvenser for eldre og andre sårbare personer dersom smitten spres.

Gjør det for de du er glad i. Gjør det for Oslo.



Elisabeth Vennevold

bydelsdirektør, Bydel Vestre Aker