– Vi har aldri vært med på noe større enn dette

Helt siden Kim kom hjem fra studier i 2014, har han drømt om å delta i Melodi Grand Prix. Med god hjelp fra Maria Mohn har drømmen gått i oppfyllelse. Lørdag stiller de med en sterk ballade i delfinalen for Øst-Norge.

Publisert: 15.01.2020 kl 13:45

HOFF: Kim Wigaard Johansen er 31-åringens fulle navn. Som artist har han kuttet ut Johansen. Kim vokste opp i St. Edmunds vei på Hoff og gikk på Smestad og Ris. Han fikk tidlig interesse for musikk.

Musikktalentet

– Jeg startet med å ta pianotimer. Det var moren min som ville at jeg skulle spille. Hun og jeg gikk og tok timer. Hun skjønte etter hvert at hennes progresjon var tregere enn min, smiler Kim.

Han fortsatte med pianospillingen, og da han stilte til opptaksprøve på musikklinjen på Foss videregående, var han spent på om han var god nok.

– Da hadde jeg gått lenge i lære hos Wenche og Karsten Stabell. Jeg begynte også å synge litt, i tillegg til pianoet, sier Kim, som riktignok også var innom Sølvguttene som liten gutt.



– Men det var bare i et halvt års tid. Jeg sang klokkerent, men var veldig nervøs. Det ble for mye for meg da, sier han.

Han kom uten problemer inn på Foss, med piano som hovedinstrument. Da han skulle opp i tredje klasse, hadde det skåret seg litt med pianolæreren.

Sangtalentet

– Jeg fikk en sekser på eksamen i andre klasse, men ville ikke fortsette med samme lærer. Jeg hadde sang ved siden av, og sanglæreren mente at jeg hadde potensiale. Hun skulle lære meg å synge, det var Lise Arnesen. Hun lærte meg masse det tredje året. Det var hun som kickstartet min sangkarriere.

Sanglærer Arnesen mente at Kim burde satse på NMH (Musikkhøgskolen) eller Barrat Due. Han kom inn til audition begge steder.



– På NMH var det fem som skulle tas inn, og audition husker jeg veldig godt, jeg sang tre klassiske sanger. Dagen etter var det audition på Barrat Due. Jeg fikk spørsmål om jeg var en sanger som også kunne spille piano. Jeg svarte at jeg egentlig var en pianist som kunne synge. Så satte jeg med ned og spilte Griegs A-moll, forteller han.

Han fikk tilbud om plass begge steder, og valget falt på Musikkhøgskolen, der han lærte fort og trivdes godt. Han søkte seg videre til bachelor i opera.

– Det var et enormt arbeidspress, men det gikk bra, sier Kim. Som gikk ut med strålende karakterer.

Over dammen

Den egentlig ganske så hjemmekjære gutten fra Hoff måtte ta noen viktige avgjørelser da kursen skulle stakes ut videre. Han hadde en kompis som hadde fått stipend på anerkjente Manhattan School of Music, og Kim valgte å søke seg dit. Stipend ble det – og en toårig master of music-grad.

– Jeg var 23 år da jeg dro fra Oslo. Der borte var det et tøft regime. Jeg hadde aldri hatt mulighet til å gå der hvis jeg ikke hadde fått stipendet. Skolen kostet egentlig omtrent 400.000 i året. Da skjønte jeg hvor priveligerte vi er i Norge, hvor vi kan ta en master uten å betale en krone.



Kim gikk ut med toppkarakterer også i New York, og han ga seg ikke med det. Han søkte på enda en grad, på phd-nivå, og tok den også. Da han var ferdig, hadde han enda et år igjen av oppholdstillatelsen, og han trivdes godt i New York. Det siste året hadde han betalt for selv, og kassa var fullstendig tom.

– Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Dette var i mai, og jeg hadde fått en jobb i august. Da måtte jeg ta en jobb på en restaurant. Jeg løy på meg barista-erfaring, innrømmer han. En venninne på restauranten la inn et godt ord for ham, og dermed hadde han fått seg jobb. En veldig dårlig betalt jobb med lange arbeidsdager.

Samtidig gikk han fra audition til auditon, uten de helt store resultatene.

Hjem til syk far

Det var sykdom i familien her hjemme som ble avgjørende for at sangeren vendte hjem til Oslo igjen.

– Pappa ble syk, og mine to søstre og jeg var sykepleiere for vår far. Vi visste ikke i starten hvordan syk han var, bare at han ikke var seg selv.



Det skulle vise seg at at faren var i ferd med å bli dement og trengte stadig mer hjelp.

I denne perioden holdt Kim på å få en rolle i Beauty and the beast på Broadway.

– Men jeg takket nei på grunn av pappa. Hvem vet hva som hadde skjedd om jeg hadde tatt den rollen.

Måtte få seg jobb

Samtidig begynte Kim å bli utålmodig her hjemme. Han ønsket å få litt fart på karrieren. I 2015 meldte han seg på Idol, der han kom seg helt frem til semifinalen.

– Jeg tenkte at jeg måtte bli sett og hørt. Jeg var begynt å bli desperat etter å få meg jobb. Idol ga meg ingen jobber, men jeg fikk jo litt følgere og litt «exposure», sier Kim, som fulgte opp med å starte en artistskole, hvor han underviste i piano og sang. Han begynte også å dirigere kor.

– Det er gøy å jobbe med stemmer, sier Kim, som også blant annet er vokal-læreren til artister som Sandra Lyng og Marcus og Martinus. Sandra Lyng har han holdt flere julekonserter sammen med, blant annet i Skøyen kirke nylig.



– Neste gang blir det en større turné med Sandra, sier han.

Drøm i oppfyllelse

Veien mot MGP-deltakelse, som har vært en drøm Kim har hatt i mange år, begynte da han sang i et bryllup i Rygge kirke i 2015.

– Jeg skulle synge sammen med en annen, som var godt kjent i Østfold, Maria Mohn fra Fredrikstad. Hun kom faktisk på femteplass i Idol i 2011. Da jeg møtte henne, fikk vi utrolig bra kontakt med én gang. Vi sang fletta av den kirken, det var en skikkelig fin opplevelse. Vi fant ut at vi måtte synge mer sammen, sier han.

De to snakket også om å sende inn et bidrag til MGP sammen, og det gjorde de, men den kom ikke med. De har sendt inn bidrag hver for seg også.



Sist sommer sendte Maria inn et bidrag alene. Hun fikk beskjed om at vokalen ikke passet så godt med låta. Hun byttet sanger, men NRK var likevel ikke helt fornøyde. Da de to snakket sammen senere på sommeren, fant de ut at Kim kunne synge sangen.

Han forteller at det ble lenge å vente på den endelige tilbakemeldingen fra NRK.

– Vi pushet på og sendte meldinger, men fikk ikke svar. Vi trodde at toget var gått, sier han. Men i slutten av oktober fikk han telefonen fra Maria. Akkurat da var Kim i Los Angeles og hadde akkurat vært i en bilulykke. På vei inn til legen fikk han gladmeldingen om at de var klare for MGP.

– Vi hadde fått tilbud om å være med hvis vi kunne gjøre om låta til en duett. Jeg hoppet rundt og var helt sjokka, sier Kim, som like duett-ideen godt.



– Det føltes mye bedre å kunne synge denne sangen sammen med henne. Hun er en så utrolig bra artist, en av de bedre i Norge og fantastisk live, sier han om sin duettpartner.

– Vi satte oss ned, jobbet ræva av oss med låta, og NRK elsket det. Heldigvis! sier han.

Aldri vært med på noe større

«Fool for love» heter låta og handler om to som er i hvert sitt forhold og som ikke kan få hverandre.

– Det er en stor låt, med fullt orkester, en powerballade som bygger seg veldig godt opp, forklarer artisten.

– Hvor mye tenker dere på at den skal passe best mulig til MGP-konseptet, både i Norge og eventuelt internasjonalt?

– Man tenker absolutt på det. Dette er en låtskriverkonkurranse, og vi skal stå på scenen og være stolte av det vi synger, sier Kim, som syns det er ekstra stas å være med og fremføre en låt de har vært med på å jobbe frem selv.



– Når man er stolt av det man har gjort, er det noe helt annet enn når man synger en annens sang, sier Kim, som i en alder av 31 allerede har mye erfaring. Nervøsiteten for å stå på scenen blir likevel aldri borte.

– Vi er så nervøse ja. Jeg har aldri før kjent på så mye nerver, smiler han. – Vi har aldri vært med på noe større enn dette. Det er godt at vi er to. Jeg er alltid nervøs på scenen. Når man ikke kjenner på noe nervøsitet eller adrenalin, må man slutte med denne jobben.

– Nå er det bare å gi det beste av oss selv, sier han før det hele braker løs på direkten på NRK lørdag 18. januar.

Her kan du se og høre «Fool for love» på Youtube.

Låta er også på Spotify.

Det er fire låter som skal kjempe om én plass i den norske MGP-finalen denne kvelden. I tillegg skal brødrene Solli-Tangen synge sin låt, som er forhåndskvalifisert til finalen.

Deltakerne lørdag:

De fire i delfinale Øst-Norge lørdag er:



Tore Petterson «Start Of Something New»

Tekst og melodi: Tore Petterson og Knut Bjørnar Asphol

JÆGER: «How About Mars»

Tekst og melodi: Roel Rats, Synne Vorkinn, Chris Wortley og Sindre T. Jenssen

Rein Alexander: «One Last Time»

Tekst og melodi: Erik Småland, Kristoffer Tømmerbakke og Rein Alexander.

Kim Wigaard & Maria Mohn: «Fool For Love»

Tekst og melodi: Torbjørn Raae, Arve Furset, Kim Wigaard Johansen og Maria Mohn

