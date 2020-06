– Vi håper flere vil komme og spille med oss

Da Ullern Basket fikk pengestøtte av Idrettsforbundet, tok det ikke mange dagene før de hadde Ullern Basket fått på plass trenere og gratistilbud for alle som vil spille basket, fra alderen 8 til 14 år. Nå er det baskettilbud i fire uker fremover.

Publisert: 30.06.2020 kl 10:15

ULLERN FLERBRUKSHALL: Støtten fra Idrettsforundet gjør at Ullern Basket kan finansiere treningsordninger gjennom sommeren. Styreleder Tore Kvam forteller at allerede har startet opp med en fire ukers gratis aktivitetsskole for barn mellom 8 til 14 år.

– Alt kom litt brått på, og det er første gang vi kjører camp i hele sommer. Hele konseptet er at det skal være åpent og helt gratis. Man må ikke være medlem, som er et poeng. Vi håper barn som aldri har spilt basket før og som er nysgjerrige, vil prøve det ut. Samtidig er barn fra andre klubber som ikke har noen tilbud også hjertelig velkommen!

Ønsker bredde

Kvam forteller at målet er å promotere basket, men også gi et tilbud til barn og ungdom som ikke har tilbud. Han retter også fokuset mot 14-årsalderen, men at tilbudet for ungdom over denne alderen også er tilstede.

– Vi ønsker å skape enda større bredde enn vi har hatt. Flere ungdommer har ambisjonerom å bli både trenere og dommere. De som er fra 15 til 18 år kan få inspirasjon og være med som hjelpetrenere i aktivitetsskolen for å lære. Vi har to faste hovedtrenere som har ulike profiler. En som er ferdighetsrettet og en som er lagsrettet, disse rullerer vi på så godt vi kan for at kabalen skal gå opp, sier Kvam.

Men styrelederen legger ikke skjul på at det er har vært flere faktorer som har vært med på å gi dette tilbudet til barn og ungdom. For kun en uke etter svaret fra idrettsforbundet var aktivitetsskolen spikret.



– Jeg må dra frem Fredrik Blomqvist som har vært en primus motor for å få dette til. Med hans nettverk innen basket, med tanke på trenere og andre ressurspersoner som ønsker å bidra i alle ledd, er dette fantastisk, sier Kvam. Han presiserer også at ettersom hallen på Ullernbanen ble åpnet, har kapasiteten og tilgangen gjort dette tilbudet mulig. Uten flerbrukshallen hadde det neppe blitt aktivitetsskole.

(Saken fortsetter under bildet.)

Tore Kvam, styreleder i Ullern Basket Foto: Kamilla Aabel

Mål om å bli best mulig

Etter første dag med aktivitetsskole var det ikke så mange tilstede, men som skyldes flere faktorer som hurtig igangsettelse og lite promotering av aktivitetsskolen. Men to lagkompiser fra Ullern Basket hadde fått det med seg og lot ikke muligheten dra fra dem.

– Da dette tilbudet kom, ble vi veldig glade og fikk lyst til å spille basket. Det er gøy å kunne komme her for å spille, og trene litt. Vi håper også flere vil komme og spille med oss. Har du lyst burde du komme, smiler Elias Lyngstad (13) og Scott Henriksen (13) mens de tripper etter å få spille videre.



Videre forteller de at basketen har vært med dem siden fem og syv års alderen. Nå møter de motstandere som er et år eldre enn dem.

– Laget vårt er et av Norges beste lag nå, og vi spiller mot de som er et år eldre enn oss. Vi har mål om å bli profesjonelle og komme lengst mulig, forteller Elias og Scott avslutningsvis.

Er du interessert i basket-aktivitetsskolen? Finn ut mer her



Følg Akersposten på Facebook