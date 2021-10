– Jeg er glad for å være med i dette prosjektet, sier Tom. Han er med i pilotprosjektet om digital hjemme-oppfølging til innbyggere med KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom). Målet er å skape en tryggere hverdag og økt livskvalitet.

Publisert: 18.10.2021 kl 14:55

BYDEL ULLERN/FROGNER: – Vi har i samarbeid med Bydel Frogner og Diakonhjemmet gående et pilotprosjekt for å skape et mer helhetlig forløp for innbyggere som har KOLS, sier avdelingsdirektør Bente Otto i Bydel Ullern.

Tom har ikke vært med i prosjektet så lenge, men han ser med forventning fram til fortsettelsen.

Teknologi kan forebygge

– Teknologien kan forebygge en forverring av helsen, sier Otto. Noe som igjen kan forhindre innleggelse på sykehus. KOLS er en av de hyppigste årsakene til re-innleggelse på Diakonhjemmet. Prosjektet vil også gi økt kunnskap om sykdommen og dem som sliter med KOLS.

– Vi håper at de som sliter med denne sykdommen, kan bo hjemme lenger, sier Otto og legger til at prosjektet gir innbyggerne økt medvirkning samt at bydelen kan gi en bedre hjelp til den hjemmeboende.

– Og ikke minst få en tryggere hverdag og økt livskvalitet, sier Otto og legger til at den sentrale delen av prosjektet er digital oppfølging hjemme. En får låne utstyr av bydelen slik at en kan gjøre enkle målinger selv.

Prosjektet startet i fjor og meningen er at det skal avsluttes ved utgangen av året.

– Vi har brukt lang tid på å få tilgang til den digitale delen av prosjektet, sier Bente Otto. Hun forteller at treningsaktiviteten og samtaler samt kurs har de hatt gående i hele perioden.

– Vi håper å kunne strekke prosjektperioden fram til våren 2022. Det er for å kunne ha et godt nok datagrunnlag for evalueringen, sier Bente Otto.

Oppfølging

Oppfølging er en viktig del av opplegget. En sykepleier følger opp den enkelte og det legges en plan for hva vedkommende selv kan gjøre.

– Det er også ulike tilbud om fysisk aktivitet og trening, sier Rebecca Verde Haganes, frisklivsveileder i Bydel Ullern.

– Vi har i denne forbindelse blant annet startet en treningsgruppe for personer med KOLS i Skøyen terrasse 1. Den ledes av en fysioterapeut, sier Haganes og legger til at en ønsker å teste ut digitale treningsprogram for de som ønsker å trene hjemme.

Virtuell trening

– Virtuell trening vil si at en trener på egenhånd, men at en får veiledning og tilbakemelding på treningen fra en datamaskin, forklarer Haganes.

– Er dette vellykket?

– Så langt er det positive tilbakemeldinger fra de som har prøvd dette opplegget, sier Haganes, som er spent på å følge dette videre.. Hun håper at flere kan få gleden av tilbudet.

– Det skal ikke alltid så mye til for å få en god effekt. Treningen tilpasses og følges opp av en fysioterapeut.

Frisklivssentralen følger opp også på andre måter som for eksempel med røykeslutt og med ernæring.

– På Frisklivssentralen hjelper vi mennesker til å endre levevaner – til å komme i gang med endringene som kan forbedre livskvaliteten, sier Haganes og oppfordrer innbyggere til å ta kontakt med frisklivssentralen.

– Når en tar kontakt så starter vi først med en samtale. Så lager vi sammen en plan for veien videre.

Ønsker en kontakt med Frisklivssentralen eller har en behov for en prat om avstandsoppfølgning, ring ett av disse telefonnumrene. Avstandsoppfølgning v/Eva Diness. Tlf.: 457 32 396. Frisklivssentralen v/Rebecca Haganes. Tlf.: 476 65 718

Temakveld 20. oktober

Onsdag 20. oktober klokken 17.30 til 19.30 arrangeres det en temakveld om KOLS.

– Det er på frisklivssentralen i Oscars gate 36 på Frogner, sier Haganes, men minner om at ved tegn på nyoppståtte luftveisinfeksjon kan en ikke møte. Koronaviruset har ikke forlatt oss.

– Hvem kan komme?

– Personer med KOLS, pårørende og andre interesserte og det er gratis.

– Er det påmelding?

– Ja. En kan enten ringe oss på frisklivssentralen her i Bydel Ullern på 476 65 718 eller bruke påmeldingsskjemaet som finnes på https://forms.office.com/r/ES67QcCt8b, sier Rebecca Verde Haganes, som legger til at lærings- og mestringssenteret på Diakonhjemmets sykehus, arrangerer kolskurs en gang i halvåret. Her trenger en henvisning fra fastlegen for å kunne delta.