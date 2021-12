– Vi gir ikke opp og satser på julen!

Et helt nytt serveringssted så dagens lys i juni i år. Nå sliter de på grunn av byggingen av Fornebubanen.

Publisert: 02.12.2021 kl 18:15

LILLEAKER: Midt blant kontorbygningene nederst ved Lysakerelven dukket Møllefossen Café opp. Og mottagelsen var svært god. Folk syntes det var hyggelig med et sted for en kaffe, et smørbrød og et glass vin ved Møllefosssen innimellom alle de betongtunge kontorbygningene. Men nå er stemningen noe trykket hos eierne av kaféen. Det har byggingen av Fornebubanen sørget for.

En av eierne er Andreas Killi Horstad, som forteller om 50 prosent fall i omsetningen over natten da gangveien ned til Lysaker og broen over Møllefossen ble stengt.

– Det var som å skru av en bryter, forteller han.

– Vi hadde godt besøk hele august og september, og alt så veldig lyst ut. Det er jo et løft å starte et serveringssted uansett – og ikke minst her hvor det aldri tidligere har vært noe av den slags. Det er jo alltid slik at beliggenhet har mye å se for et tilbud som dette, og når vi vet at det hver eneste dag passerte 6000 over gangbroen rett forbi her – ja, så er det klart at vi blir sett og folk stikker innom.

– Nå går man ikke lenger over broen og ei heller nedover gangveien til Lysaker. Nå er det kun den andre broen lenger opp i elven som kan brukes og da blir vi plutselig liggende litt mer i bakevja, sier Killi Horstad.

Arbeidet med Fornebubanen ved Lysaker er ventet å pågå i fem år, så noen umiddelbar lysning for Andreas & co er det ikke – men de unge gründerne nekter å gi opp.

– Nei da, vi satser og håper og tror at folk finner frem til oss likevel. Vi trår til med arrangementer her, som vi har gjort i flere ganger før. Våre Lilleaker Live-konserter har jo vært en stor suksess, og det blir mer av den slags. 9. desember skal vi ha en «Christmas after work», 12. desember blir det julegrøt for barna, og 15. desember trår vi til med en Lilleaker Live-konsert. I tillegg er det fullt mulig å arrangere private sammenkomster som for eksempel julebord, så vi satser, sier Andreas Killi Horstad, som også roser gårdeier Mustad Eiendom for et godt samarbeid.

PS! Dagen etter vårt besøk løper følgende melding inn fra Møllefossen Café: «I dag har de som står bak Fornebubanen kappet vannledningen vår. Så vi har ikke hatt anledning til å selge kaffe i hele dag….»