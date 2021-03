– Vi føler oss til tider ganske oversett og dermed overkjørt

– Det er viktig og riktig at det er kort vei mellom bydelen – som yter tjenestene – og innbyggerne, sier bydelsleder Carl Oscar Pedersen i Bydel Ullern, men innrømmer at det kan være frustrerende ikke å ha hånden på rattet på alle områder.

Publisert: 14.03.2021 kl 10:21

BYDEL ULLERN: – Bydelene burde vært vertskap i prosesser som forbereder reguleringsplaner, som er et av områdene hvor vi bare har uttalerett, fortsetter Pedersen, som har vært Ullerns bydelsleder siden 2007 – det første året det var direkte valg til de 15 bydelsutvalgene.

– Blir ikke bydelen godt nok involvert i de sakene bystyret vedtar?



– Nei, det burde vært mye bedre. Vi som lokalpolitikere føler oss til tider ganske oversett og dermed overkjørt også.

Det er først og fremst i spørsmål om veier, utbygging, reguleringer og skole han har i tankene. Når det gjelder sykehjem så kjøper bydelen plasser og har tilsyn med dem, men de driftes av kommunen via Sykehjemsetaten.

– Etatene lytter ikke

– I Oslo kommune har etatene stor makt. På mange måter lever de sine egne liv.

– Er ikke etatene underlagt både de enkelte byråder og bystyret?



– Det er de, men det betyr ikke at de lytter til lokale interesser.

– Hører de ikke på gode innspill?



– Jeg opplever det ikke alltid slik, og avstanden til innbyggerne, som blir berørt av det er stor, da det er byråden som legger fram sakene for de folkevalgte i bystyret.



Etatene fungerer på tilsvarende måte som statlige etater og tilsyn som er underlagt en statsråd i et departement.

– Må ikke byrådet ha et overordnet ansvar for helheten på visse områder som angår hele Oslo kommune?

– Jo, men avstanden til de som bestemmer, blir for stor, sier Pedersen, som mener at alle bystyremedlemmer burde starte som politikere i en av bydelene for å kjenne på nærheten til velgerne.

Pedersen innrømmer at 15 bydeler også må ha et overordnet styringsverktøy, men sier:

– Det jeg som lokalpolitiker ber om, er å bli lyttet til, tatt med i de vurderingene som skal gjøres. Det er å ta lokaldemokratiet på alvor.

Ja, til nærhet

– Når det gjelder tjenester til innbyggerne, er nærhet viktig. Når det er snakk om hjelp til deg og meg, så er bydelen i førstelinjen. Slik skal det selvsagt være, sier Pedersen og legger til at det er et godt prinsipp at det er kort vei mellom de som mottar tjenestene og oss som er ansvarlige for å levere. Det gjelder blant annet samtlige omsorgstjenester, helsestasjoner, barnevern og barnehager. Med andre ord det som berører dagliglivet – og brukerne.

– Her er det vi som lokalpolitikere som står i direkte ansvar overfor velgerne. Det er vi folkevalgte på lokalplanet, som må kjempe for at det kan gis et godt tilbud til bydelens innbyggere.

En viktig del av innbyggernes dagligliv er nettopp reguleringsplaner, hvordan det bygges ut i nærområdene og hvor en planlegger skoler, idrettsanlegg og annen sosial infrastruktur.



– Derfor er det frustrerende at vi som lokalpolitikere sitter så langt vekk fra makten og føler at vi ikke blir lyttet til.

– Er det galt å dele inn Oslo i 15 bydeler?



– Jeg vil ikke si det slik, men jeg har et stort ønske om at vi som lokalpolitikere må involveres på en bedre måte i de nevnte sakene.

Også på disse områdene er nærhet viktig.

– Jeg mener at inndeling i bydeler er viktig - spesielt når det gjelder at omsorgstjenester skal ha nærhet til innbyggerne.

Som en by i byen

Oslo er både liten og stor. Mange som kommer flyttende til hovedstaden, tror nok at de flytter til Oslo. Det er både riktig og ikke riktig.

– Du flytter samtidig til en av bydelene, forklarer Pedersen og legger til at mange ikke tenker over at bydelens tjenester er tilpasset forholdene i den enkelte bydelen.

Også når en flytter fra en bydel til en annen, vil tjenestetilbudet være tilpasset utfordringene i akkurat den delen av byen en flytter til.

Hånd på rattet

– Områder på Ullern og Skøyen er den delen av Oslo som står overfor store endringer på grunn av all den utbyggingen som foregår og skal foregå i årene som kommer. Da må vi få lov til å ha en hånd på rattet.

Bydelspolitikerne har lagt ned et stort arbeide i det å komme med innspill til hvordan Oslo bystyre bør gjøre sine vedtak.



– Selv vi som lokalpolitikere når ikke alltid fram til dem som gjør vedtakene i byråd og bystyre.

Pedersen synes det kan være meget frustrerende.

Ikke budsjettkutt

Bydelene får tildelt penger fra Oslo kommune.

– Blir det mindre penger til bydelen etter all pengebruken i koronatiden?



– Jeg ser ikke for meg at vi får mindre penger i 2022 enn for dette budsjettåret, sier Pedersen. 2021-budsjettet er på rundt 1,2 milliarder kroner. Så skal det blant annet justeringer til i forhold til lønns- og prisvekst og alderssammensetning.



– Jeg ser ikke for meg at vi får redusert handlingsrom til neste år - at det blir budsjettkutt.

– Ostehøvelen skal ikke fram?



– Nei, ikke slik jeg ser det, men det kan bli vanskelige prioriteringer.

Pengefordelingen til bydelene foregår etter en bestemt nøkkel – blant annet antall innbyggere, alderssammensetningen og spesielle bydelsutfordringer, det vil si demografi.

– Det er ulike utfordringer i bydelene, men jeg tar det for gitt at vi får en pengesekk i 2022 i tråd med det vi har og at det ikke blir skåret i overføringene, sier Carl Oscar Pedersen og legger til at Bydel Ullern må få penger i forhold til de utfordringene bydelen står overfor.