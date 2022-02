– Vi er veldig bekymret, den kan være livreddende

Her skulle den røde hjertestarteren hengt. Tirsdag ble det oppdaget at den er borte. Foto: Privat

– Vi er veldig bekymret over at hjertestarteren er borte. Ikke på grunn av at den er en verdifull gjenstand, men fordi den kan være livreddende, sier Per-Ivar Stokkmo i Røa IL.

Akersposten Media

Publisert: 18.02.2022 kl 11:52

ANNONSE

ANNONSE