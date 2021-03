– Vi er svært takknemlige for at russen viser et slikt fantastisk engasjement

Som følge av koronasituasjonen stanses 20.000 frivillige fra å gå fra dør til dør under Krafttak mot kreft. Nå blir innsamlingsaksjonen heldigital. Som vanlig er tredjeklassingene Ullern videregående skole sterkt delaktige i aksjonen.

Publisert: 06.03.2021 kl 09:38

ULLERN/OSLO: Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft, som gjennomføres fra 6.-14. mars, endres til å bli heldigital. Vanligvis går rundt 20 000 frivillige fra dør til dør for å samle inn penger til kreftsaken.

– Smittsomme mutasjoner og skjult smitte gjør situasjonen mer uoversiktlig enn vi hadde sett for oss. Vi ønsker ikke å ta noen sjanser i dagens koronasituasjon, og kommer derfor ikke til å sende ut våre frivillige fra dør til dør i år, sier distriktssjef i Kreftforeningen, Christine Lager Nesje.

Den store dugnaden

Planen var opprinnelige å gjennomføre en dør til dør-aksjon med strenge smittevernregler, blant annet ved ikke å samle inn kontanter på bøsser. Selv om det er lokale forskjeller og lav smitterisiko i mange områder, gjelder heldigitaliseringen av aksjonen for hele landet.

– Dette er ingen lett avgjørelse å ta. Å samle inn penger til kreftsaken er viktigere enn noen gang, og vi vet at det å banke på dørene til folk har mye å si for innsamlingsresultatet. Dette gjør vi for å stå i solidaritet med den store dugnaden samfunnet står i, og for å beskytte de som trenger det mest. Nå skal vi gjøre alt vi kan for å skape like stort engasjement og samle inn mest mulig digitalt, sier Lager Nesje.

Ullern-russen gjør sitt

Også i år er russen ved Ullern videregående skole med på aksjonen. Lager Nesje oppfordrer befolkningen til å støtte opp om aksjonen, og sier en gave til russens digitale innsamling kan gis på blant annet vipps, til vippsnummer 431073.

– Vi er svært takknemlig for at russen gir av sin tid og viser et slikt fantastisk engasjement. De gjør en kjempeinnsats og beviser at russen er mer enn bare fyll og fest. Russen har vært med siden starten av Krafttak mot kreft i 2006, og de har vært helt avgjørende for at Kreftforeningen kan dele ut mange titalls millioner kroner til forskning hvert år, sier Lager Nesje.

I 2019 samlet for eksempel Ullern-russen inn mer enn 147.000 kroner til aksjonen.



Kreft tar ikke pause

Pengene som samles inn under årets aksjon skal gå til forskning på kreftformer som få overlever.

– Noen kreftformer er det svært få som overlever. Det ønsker vi å endre på. Formålet er ekstra viktig nå som verdens helsesituasjon i stor grad er preget av koronapandemien. Kreft tar aldri pause, heller ikke under en pandemi. Derfor håper jeg alle vil vippse en gave til livsviktig kreftforskning, sier Lager Nesje.